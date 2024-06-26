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Уволилась чиновница Минздрава Самарской области, чья дочь похвасталась её связями

Уволилась чиновница Минздрава Самарской области, чья дочь похвасталась её связями

Автор:
26 июня 2024 00:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Самарская область   Хинштейн   дочь   колледж   медколледж   минздрав   связи   увольнений   чиновница   
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Слово - не воробей, а разрушенная карьера. Дочь чиновницы из Минздрава Самарской области выложила в сеть хвастливое видео о том, как мама заставила учителей ставить ей пятерки и зачеты автоматом. Теперь мама уже не чиновница, а оценки девочки аннулируют.

Об успешном окончании учебного года эмоционально поведала дочь Светланы Тупиковой — главного специалиста Минздрава Самарской области. В своем ТГ- канале студентка медицинского колледжа имени Ляпиной, не скрывала правды, щедро пересыпая речь нецензурными выражениями:

Мама уже за меня договорилась полностью, мне оставалось только документы старосте прислать, чтобы она посмотрела, все ли там правильно. У меня ни одной четверки, все пятерки, а я ни*** не ходила на практику. Вот что значит иметь хорошую маму!

Признания студентки не только разошлись по местным пабликам и чатам, но и привлекли внимание депутата Хинштейна, который позже сообщил о развязке этого трагикомического сюжета:

Главный специалист Минздрава Самарской области Светлана Тупикова уволилась после скандала со своей дочерью, хваставшейся в интернете привилегированным положением матери, которая «заставляет ставить всё автоматом».

Также парламентарий добавил, что оценки студентки медицинского колледжа аннулировали.

Источник:

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Метки: Самарская область   Хинштейн   дочь   колледж   медколледж   минздрав   связи   увольнений   чиновница   
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11  комментариев
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14k
Djeff 2 часа назад
Страшно к врачам ходить. Ладно эту ТП вычислили, а сколько не на столько тупых с оценками автоматом?
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1k
Gromkhard Полчаса назад
Раз не доползла до медицинской вышки, значит и среднего медицинского не была достойна. тот случай, когда родители отвечают за своих чад в прямом смысле.
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5k
foggen2 Полчаса назад
Ну и хвала богам.
Одним неквалифицированным медиком и одной сверхохреневшей мамой меньше.
Казнить тут конечно не стоит.Дворников и маляров и так не хватает.
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3k
Daimos Полчаса назад
И сколько еще таких одарённых детишек у чиновников?
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4k
Звёздный странник Час назад
Первым делом, чему нужно научить своих детей - СКРОМНОСТЬ.
Не зря же говорят: "Болтун - находка для шпиона", а "Счастье любит тишину".
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4k
Yus Час назад
Представляю сейчас разбитую морду доченьки. Мама пошла в разнос.
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34k
Юрьевич 2 часа назад
Ну мать то понять можно... мать есть мать, будет до последнего опекать "дитятко"... Другое дело, что с оценками автоматом перебор, логичнее было бы наоборот, попросить, чтобы дочери больше внимание уделили... дополнительно позанимались и т.п. Тут как раз тот случай, когда матери с дочерью очень не повезло - у@бище страшно тупое выросло.
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304
Алексей Давыдов Юрьевич Час назад
Я так и учился. Мама замдекана. Как только пошли спецпредметы на 3 курсе - меня стали дрючить не по детски. Мама попросила построже, как мне сказали!)))
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1540 постов (1470 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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