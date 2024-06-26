Уволилась чиновница Минздрава Самарской области, чья дочь похвасталась её связями

Слово - не воробей, а разрушенная карьера. Дочь чиновницы из Минздрава Самарской области выложила в сеть хвастливое видео о том, как мама заставила учителей ставить ей пятерки и зачеты автоматом. Теперь мама уже не чиновница, а оценки девочки аннулируют.
Об успешном окончании учебного года эмоционально поведала дочь Светланы Тупиковой — главного специалиста Минздрава Самарской области. В своем ТГ- канале студентка медицинского колледжа имени Ляпиной, не скрывала правды, щедро пересыпая речь нецензурными выражениями:
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Мама уже за меня договорилась полностью, мне оставалось только документы старосте прислать, чтобы она посмотрела, все ли там правильно. У меня ни одной четверки, все пятерки, а я ни*** не ходила на практику. Вот что значит иметь хорошую маму!
Признания студентки не только разошлись по местным пабликам и чатам, но и привлекли внимание депутата Хинштейна, который позже сообщил о развязке этого трагикомического сюжета:
Главный специалист Минздрава Самарской области Светлана Тупикова уволилась после скандала со своей дочерью, хваставшейся в интернете привилегированным положением матери, которая «заставляет ставить всё автоматом».
Также парламентарий добавил, что оценки студентки медицинского колледжа аннулировали.
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Одним неквалифицированным медиком и одной сверхохреневшей мамой меньше.
Казнить тут конечно не стоит.Дворников и маляров и так не хватает.
Не зря же говорят: "Болтун - находка для шпиона", а "Счастье любит тишину".
Кудато перевелась тоже на хлебное место.
Как пример наш Сердюков, Чубайс, Шойгу, Греф, Кириенко и Медведев
Может она конечно птица не того полёта, но всякое бывает.