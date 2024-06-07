На Кубани выпускной в детском саду провели для единственного ребёнка - дочки заведующей

В управлении образования администрации Динского района сообщили изданию «Подъём», что проведут проверку, а заведующей объявят замечание. Чиновники говорят, что о конфликтах с родителями ничего не знали, т.к. в управу никто не жаловался. А выпускной провели, потому что к нему всё было готово. Не лишать же девочку праздника.

«Родители не оповещали, что не придут, а в итоге на выпускной они не пришли. Изъявили желание отмечать в другом месте. Выпускной уже был готов, все персонажи были, они поняли, что не состоится выпускной, за полчаса до начала. А сотрудники были все одеты, все готовы, и поэтому, как бы…»

Людмила Сирота - заведующая детским садом - конфликты с родителями также отрицает. Говорит, что понятия не имеет, почему никто не пришёл на праздник. Конечно, верим.

