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На Кубани выпускной в детском саду провели для единственного ребёнка - дочки заведующей

На Кубани выпускной в детском саду провели для единственного ребёнка - дочки заведующей

Автор:
07 июня 2024 16:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Заведующая   Кубань   выпускной   детский сад   конфликт   
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Ей сказали, что остальные дети подхватили ветрянку, поэтому не пришли, но причина была совсем другой.

Жители станицы Васюринской поняли, что мирная жизнь в детском саду закончилась с приходом новой заведующей заведением. Дама не смогла расположить к себе ни родителей воспитанников, ни персонал. Она постоянно конфликтовала со своими работниками, а одну из них - воспитателя с 20-летнем стажем - даже довела до увольнения. Педагогов лишали премий, распекали их по пустякам. Родителям тоже доставалось. Они вдруг поняли, что теперь обязаны обеспечивать детский сад всем подряд. Финансовые поборы не заканчивались: постоянно требовались деньги то на ремонт, то на поездки на экскурсии, то на фотосессии. А еще в детский сад зачастили священники - видимо, чтобы наладить духовную атмосферу. Впрочем, это помогало не слишком, и на Пасху заведующая запустила в воспитательницу крашеным яйцом.


Выпускной для детишек, которые уходят в школу, стал вишенкой на торте. Родители деток этой группы собрали деньги, сняли игровую комнату с аниматорами и устроили праздник для своих детей. Тогда в отместку заведующая решила устроить праздник для своей дочери. Она заставила педагогов переодеться в костюмы сказочных персонажей, которые развлекали маленькую принцессу. Разумеется, действо снималось на видео- не лишать же ребёнка красивых воспоминаний. Что при этом ощущали сотрудники детсада, остаётся догадываться.


В управлении образования администрации Динского района сообщили изданию «Подъём», что проведут проверку, а заведующей объявят замечание. Чиновники говорят, что о конфликтах с родителями ничего не знали, т.к. в управу никто не жаловался. А выпускной провели, потому что к нему всё было готово. Не лишать же девочку праздника.


«Родители не оповещали, что не придут, а в итоге на выпускной они не пришли. Изъявили желание отмечать в другом месте. Выпускной уже был готов, все персонажи были, они поняли, что не состоится выпускной, за полчаса до начала. А сотрудники были все одеты, все готовы, и поэтому, как бы…»

Людмила Сирота - заведующая детским садом - конфликты с родителями также отрицает. Говорит, что понятия не имеет, почему никто не пришёл на праздник. Конечно, верим.

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Метки: Видео   Заведующая   Кубань   выпускной   детский сад   конфликт   
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5  комментариев
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pilot52 Полчаса назад
Заведующая решила поиграть в барыню со своими "крепостными" работниками
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5k
Максим Макашев 8 минут назад
а заведующей объявят замечание...
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ну всё понятно. Заведующая, не иначе, чья то протеже или родственница "шишки"
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Дмитрий 19 минут назад
Как говорится: "Верю!Вот сейчас верю!"......Фамилия говорящая такая- Сирота! Тяжёлое детство, деревянные игрушки.
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8k
Умница-красавица Полчаса назад
Кубаноиды в своем репертуаре
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7k
livaneth Полчаса назад
Пока Бастрыкин не возбудится, проверки не будет.
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Schreibikus
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