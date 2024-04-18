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В Питере педагог сломал позвоночник школьнику, пытаясь утихомирить его во время перемены

В Питере педагог сломал позвоночник школьнику, пытаясь утихомирить его во время перемены

Автор:
18 апреля 2024 14:26
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   лицей   педагог   перелом   позвоночник   учитель   школьник   
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Ему грозит уголовная статья и 2 млн рублей штрафа.

31-летний Алексей Григорик уже несколько лет преподаёт информатику в лицее № 470. В ноябре прошлого года он обратил внимание на мальчика, бегавшего на перемене по коридору. Парню сделала замечание учительница, но он её проигнорировал.

Мальчик как раз бежал мимо Алексея: учитель крикнул ему «Стой!» и выставил руку. Школьник на полном ходу влетел в неё и рухнул на пол. Его отвели в кабинет врача, потом за ним приехала мама.

А позже выяснилось, что у парнишки компрессионный перелом двух грудных позвонков, его госпитализировали. Отец мальчика - юрист Бахриддин С. - потребовал 2 млн. рублей: один миллион на лечение, второй - моральная компенсация. У педагога таких денег не было и чем закончиось дело с этим иском пока неясно.

Против учителя возбудили дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», а это до 10 лет в колонии. Позже статью переквалифицировали в  «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Сейчас педагога отпустили под обязательство о явке. Юристы уверяют, что педагог сделал ошибку, когда выставил руку. По их мнению, «любое физическое взаимодействие учителя и ученика может иметь уголовно наказуемое истолкование». Так и вышло.

А мальчик полностью поправился и давно вернулся к занятиям.

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Метки: Видео   лицей   педагог   перелом   позвоночник   учитель   школьник   
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63  комментария
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11k
Дмитрий 2 часа назад
Папа юрист решил подзаработать денег.
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48k
Соломей 4 минуты назад
а в обратку иск направить? сафаров и.б. , находясь в учебном помещении, из неприязненных личных мотивов, пренебрегая общественной безопасностью, находясь в учебном заведении,нарушая все нормы и правила поведения, осознавая это мчался по коридору учебного заведения, на предупреждения учителей не реагировал, при попытке остановить его(в целях сохранения жизней других детей),целенаправленно врезался в руку, пытавшегося остановить это общественно опасное деяние преподавателя, нанеся ему тяжкие физические травмы и моральный ущерб.при столкновении, сломав учителю все пальцы рук, кисть, предплечье, плечо, и все до одной кости руки, лишив возможность работать.в течении недели все кости срослись, ведь такое возможно в этом мире,но потребовать 20 млн физического ущерба и 40 млн морального.а так же наказать родителей сафарова иб, не уделяющего внимания привитию оному моральных норм поведения в обществе, проверить соответствующим органам условия проживания, и методов воспитания сафарова иб.
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23k
Killgrave 4 минуты назад
Чурки ипаные. Изгнать из всех школ и детсадов этих макак черножопых. Биомусор среднеазиатский. Учителя наградить и повысить категорию.
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14k
кот базилий 10 минут назад
Какие то дохлые дети - подзатыльник - сотрясение, руку выставили - перелом хребта.
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5k
Дмитрий Круглов 18 минут назад
Злоупотребление правом надо так наказывать, чтобы этот "юрист" не мог ровно сидеть в зале суда!
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3k
Saplus 43 минуты назад
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3k
STRiX 43 минуты назад
И снова чурбан и его поганая личинка. Надеюсь ему х.у.е.м. по гландам помусулят а не 2млн выплатят.
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23k
BiZ 51 минуту назад
еще один пьяный мальчик? на кол эту чурку. и кто справку выдавал туда же.
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0
alexey al 53 минуты назад
Что характерно, [мат] спустя 2 недели уже снова начал носиться по коридорам школы. С ДВУМЯ КОМПРЕССИОННЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ %)
На кол этого "эффективного адвоката".
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21k
Robin Hood 53 минуты назад
И маструбечный папашка маструбечного ублюдка требует ДВА ЛЯМА ... по ляму за каждый позвонок ... И что то подозрительно быстро мелкий маструбек стал на копыто ... А ведь лечение и реабилитация это от 3-4 месяцев и до полугода. Если не больше.
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7k
alex Час назад
папаша 3.14дор тот ещё
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11k
Алексей Час назад
Розги,только они придают ясность уму и прилежности Ессна в исключительных случаях!
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14k
Владимир Час назад
А папаша должен бы присесть за мошенничество, вместе с тем кто заключение выдал. Утопал пешком со сломанным позвоночником, комедия конечно.
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28k
Sheir Час назад
Ну а что вы хотите. Кто в трезвом уме в России обратится за услугами адовката-Таджика? Только честно. Только овце..бы, пойманные на овечке. А тут шанс подвернулся срубить бабла.
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7k
Трям Час назад
косоглазому гастарбайтеру, вместо 2х лямов, сломать хребет в трех местах и отправить в родной кишлак
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39k
Андрей Иванов Час назад
Основная цель достигнута. Теперь не побегает
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1k
Александр Час назад
Как должно быть - суд над всеми "экспертами" давшими заключение, папку с выб...... на родину, либо сначала в тюрьму потом на родину.
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5k
Robin Час назад
Это ж как надо было бежать и куда надо было при этом глядеть, чтоб аж перелом?
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929k
А.Берестенко Час назад
Дело было в далеком, скажем 1977г. Заканчивал 8-летку, и была у нас классная учительница русского и литературы - Подгорнова Изабелла Михайловна. Мааленькая, может 152-153 см, худая, но очень энергичная! Школа тогда была переполнена, учились в 3 смены и детей всегда было ну оочень много (у нас выпуск был - 6 восьмых класса по 44-45 человек). Так, что на переменах творились "содом и гоморра со смертоубийствами"

Короче, идет на перемене Изабелла Михайловна прижимая к груди два классных журнала, каждый примерно по 1,5 кг. И тут не глядя летит мега-колобок класса из 5, ну очень полный! И с разбега врезается в нее! ИМ отлетает к стенке, колобок падает передней, начинает вставать и тут она молча поднимает журналы над головой иии - хрясь! ему сверху по башке! Пацан в глубоком нокауте, а ИМ городо идет дальше!

И никаких разборок потом!
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1k
Михаил Час назад
Препода жаль, адвокат черножопый идарас, а его сын невоспитанный макак которому вместе с семейством нужно на родину на перевоспитание. Все...
Такими темпами наши государе на вилах окажутся, часть истинно Русских в местах не столь отдаленных, а большая часть чучмеков свалит... остальных похоронят...
Спасибо миграционной политике!
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27k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Скоро вообще никто в здравом уме в школы работать не пойдёт. Дети неадекватные, зарплаты маленькие, да ещё и постоянная угроза , что или в сексуальном преступлении обвинят, или превышении полномочий!
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August
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