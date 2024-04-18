В Питере педагог сломал позвоночник школьнику, пытаясь утихомирить его во время перемены

А позже выяснилось, что у парнишки компрессионный перелом двух грудных позвонков, его госпитализировали. Отец мальчика - юрист Бахриддин С. - потребовал 2 млн. рублей: один миллион на лечение, второй - моральная компенсация. У педагога таких денег не было и чем закончиось дело с этим иском пока неясно.

Против учителя возбудили дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», а это до 10 лет в колонии. Позже статью переквалифицировали в «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Сейчас педагога отпустили под обязательство о явке. Юристы уверяют, что педагог сделал ошибку, когда выставил руку. По их мнению, «любое физическое взаимодействие учителя и ученика может иметь уголовно наказуемое истолкование». Так и вышло.

А мальчик полностью поправился и давно вернулся к занятиям.