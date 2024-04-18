В Питере педагог сломал позвоночник школьнику, пытаясь утихомирить его во время перемены

Ему грозит уголовная статья и 2 млн рублей штрафа.
31-летний Алексей Григорик уже несколько лет преподаёт информатику в лицее № 470. В ноябре прошлого года он обратил внимание на мальчика, бегавшего на перемене по коридору. Парню сделала замечание учительница, но он её проигнорировал.
Мальчик как раз бежал мимо Алексея: учитель крикнул ему «Стой!» и выставил руку. Школьник на полном ходу влетел в неё и рухнул на пол. Его отвели в кабинет врача, потом за ним приехала мама.
А позже выяснилось, что у парнишки компрессионный перелом двух грудных позвонков, его госпитализировали. Отец мальчика - юрист Бахриддин С. - потребовал 2 млн. рублей: один миллион на лечение, второй - моральная компенсация. У педагога таких денег не было и чем закончиось дело с этим иском пока неясно.
Против учителя возбудили дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», а это до 10 лет в колонии. Позже статью переквалифицировали в «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Сейчас педагога отпустили под обязательство о явке. Юристы уверяют, что педагог сделал ошибку, когда выставил руку. По их мнению, «любое физическое взаимодействие учителя и ученика может иметь уголовно наказуемое истолкование». Так и вышло.
А мальчик полностью поправился и давно вернулся к занятиям.
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"личных неприязненных отношений", "имея преступный умысел", "осознавая общественную опасность своих действий"...
Вот это что называется, шьют дело следаки!
А потом удивляются, почему народ наши доблестные органы не любит.
А учитель, который хотел уберечь от увечий других детей конечно "имел преступный умысел".
На кол этого "эффективного адвоката".
И ходят, бывает, с ними люди. Сам видел, когда в больнице лежал со сломанной ногой.
У меня дед, десантником войну прошёл.
Во время ночной выброски, об дерево приложило.
Болело и болело.
Две с лишним недели по тылам врага.
С пулемётом. Он пулемётчиком был.
По возвращению, к врачам.
Те в офигении, мол он сам сюда дошёл, своими ногами, и быстрее его в гипс. Компрессионный перелом позвоночника.
Вылечили. Дальше воевал.
Но вот экспертизу независимую, этому бегуну нужно провести.
Сломать позвоночник, врезавшись в руку, довольно сложно.
С учётом профессии его отца...
Проверять нужно тщательно.
А некоторые переносят на ногах и при ренгене у них находят уже сросшийся старый перелом.
Короче, идет на перемене Изабелла Михайловна прижимая к груди два классных журнала, каждый примерно по 1,5 кг. И тут не глядя летит мега-колобок класса из 5, ну очень полный! И с разбега врезается в нее! ИМ отлетает к стенке, колобок падает передней, начинает вставать и тут она молча поднимает журналы над головой иии - хрясь! ему сверху по башке! Пацан в глубоком нокауте, а ИМ городо идет дальше!
И никаких разборок потом!
Такими темпами наши государе на вилах окажутся, часть истинно Русских в местах не столь отдаленных, а большая часть чучмеков свалит... остальных похоронят...
Спасибо миграционной политике!
Я исхожу из того, что написано в посте.
У тебя есть доказательства обратного?
Ну предъяви, вместе повозмущаемся.
А раз фантазии, тогда давай руководствоваться тем, что написано.
А то я тоже фантазировать умею.
Потому, как, повторюсь, переломы бывают разные.
Такие как у пацана, у твоей знакомой, или у тех, кто после перелома, ничем кроме глаз двигать не в состоянии
Это как-то отменяет поступок педагога?
Просто предположи, что на месте этого мелкого черкаша твой ребенок.
И сразу всё по другому выглядит, правда ведь?
Когда своего в больничку везешь.
И как-то педагог сразу виноват получается.
Правда ведь?
Или этодругое?