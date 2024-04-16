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Как выглядит SPA у бегемота

Как выглядит SPA у бегемота

Автор:
16 апреля 2024 08:46
Сообщество : Животные
Метки: spa   Видео   бегемот   животные   милота   фото   
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Оказывается, даже у бегемотов бывают выходные, и они прекрасны: это десять часов сна и SPA с рыбками.

Вы растаете от нашего нового видео, ведь бегемот на нем наслаждается жизнью. На его мордахе застыла улыбка, пока африканские цихлиды активно очищают его кожу. Однако пусть вас не вводит в заблуждение милый образ этого животного, ведь на самом деле бегемоты ― самые опасные животные Африки.

Водные обитатели помогают поддерживать бегемотам чистоту. Но самое интересное, что разные рыбы отвечают за разные участки тела гиганта. Например, главные чистильщики ― это карпы. Они вычищают толстую шкуру от загрязнений своим широким ртом.

Маленькие цихлиды, которые запечатлены на видео, любят чистить кожу вокруг щетинок, а самое любимое их место ― хвостик. Крохотные гарра промывают раны. Есть еще барбусы: они питаются навозом и вычищают трещинки на лапах бегемота. Гиппопотаму это настолько нравится, что он даже растопыривает пальцы ног, чтобы морские чистильщики добрались до самых труднодоступных мест.

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Метки: spa   Видео   бегемот   животные   милота   фото   
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3  комментария
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7k
pinbalist 2 часа назад
А "венец природы" сидит на работе и смотрит на это
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14k
motorocker Час назад
Ходил намедни в бассейн и удивился, как одна жирненькая женщина ловко плавает, а тут посмотрел на бегемота и понял, что
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