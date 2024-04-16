Как выглядит SPA у бегемота

Вы растаете от нашего нового видео, ведь бегемот на нем наслаждается жизнью. На его мордахе застыла улыбка, пока африканские цихлиды активно очищают его кожу. Однако пусть вас не вводит в заблуждение милый образ этого животного, ведь на самом деле бегемоты ― самые опасные животные Африки.