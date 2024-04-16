Как выглядит SPA у бегемота

Оказывается, даже у бегемотов бывают выходные, и они прекрасны: это десять часов сна и SPA с рыбками.
Вы растаете от нашего нового видео, ведь бегемот на нем наслаждается жизнью. На его мордахе застыла улыбка, пока африканские цихлиды активно очищают его кожу. Однако пусть вас не вводит в заблуждение милый образ этого животного, ведь на самом деле бегемоты ― самые опасные животные Африки.
Водные обитатели помогают поддерживать бегемотам чистоту. Но самое интересное, что разные рыбы отвечают за разные участки тела гиганта. Например, главные чистильщики ― это карпы. Они вычищают толстую шкуру от загрязнений своим широким ртом.
Маленькие цихлиды, которые запечатлены на видео, любят чистить кожу вокруг щетинок, а самое любимое их место ― хвостик. Крохотные гарра промывают раны. Есть еще барбусы: они питаются навозом и вычищают трещинки на лапах бегемота. Гиппопотаму это настолько нравится, что он даже растопыривает пальцы ног, чтобы морские чистильщики добрались до самых труднодоступных мест.
Источник:
Источник:
- Кошка подружилась с осиротевшим носорогом и взяла его под опеку
- В Ростове молодая пара поселила в обычной квартире 50 крыс
- Как дальнобойщик из Черноземья стал звездой интернета благодаря коту
- Сибиряк проложил на балкон мостик для белок
- Альпака застряла в заборе и была спасена спустя 16 часов