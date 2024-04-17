Козёл оказался на мосту на 25-метровой высоте, но был спасён

Распродажа пылесосов Roborock: Q8 MAX и Dyad Pro Combo

"У меня двое детей, у меня всё хорошо!": в Санкт-Петербурге хозяйка 4 года держит своего пса в...

Альпака застряла в заборе и была спасена спустя 16 часов

Парень прыгнул в реку, чтобы спасти собаку — но спасать пришлось его

Пассажиры поезда спасли собаку, упавшую на рельсы

В Челябинской области полицейские спасли щенка, который увяз в гудроне