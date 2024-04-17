Козёл оказался на мосту на 25-метровой высоте, но был спасён

Животное, впоследствии получившее кличку Джеффри, оказалось на выступе моста на высоте около 25 метров, и никак не могло самостоятельно покинуть такое небезопасное место. Козла пришлось спасать, аккуратно накинув на него верёвку и после спустив на землю.
Пока Джеффри живёт в местном приюте и, как утверждается, наслаждается всеми радостями жизни. Но вполне может быть, что козёл вовсе не бездомный и не бесхозный.
В организацию «KC Pet Project» обратилось некое семейство, которое рассказало, что спасённый козёл очень похож на их питомца, сбежавшего ещё в феврале. Если эта информация подтвердится, Джеффри поедет домой.
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