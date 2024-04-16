Птица, которая поёт крыльями

А по виду не скажешь, что это музыкальные бунтари. Пестрые воробушки из тропических лесов Колумбии с рыже-бурой тушкой и черно-белыми крыльями не вызывают подозрений. Из броского и бунтарского у них только алое пятно на лбу. Но это если не приглядываться. Крылья — вот что кардинально изменил в своей сборке мелкий птиц. На каждом есть по два необычных пера. Опахало одного превратилось в гребень с семью жесткими отростками, а у второго оно изогнулось в длинный и жесткий кончик.