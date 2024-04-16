Птица, которая поёт крыльями

Птицы — те еще музыканты. Их запросто можно разбить на жанры. Соловьи определенно играют классику, попугаи болеют хип-хопом, а воробьи трезвонят на каждом углу со своей попсой. Но среди всех жанров красношапочные корольковые манакины определенно панки, ведь они бросили вызов самим принципам птичьего пения — они поют не с помощью голоса, а с помощью крыльев!
А по виду не скажешь, что это музыкальные бунтари. Пестрые воробушки из тропических лесов Колумбии с рыже-бурой тушкой и черно-белыми крыльями не вызывают подозрений. Из броского и бунтарского у них только алое пятно на лбу. Но это если не приглядываться. Крылья — вот что кардинально изменил в своей сборке мелкий птиц. На каждом есть по два необычных пера. Опахало одного превратилось в гребень с семью жесткими отростками, а у второго оно изогнулось в длинный и жесткий кончик.
Чтобы понять, как этот необычный музыкальный инструмент работает, вспомните, как вы в детстве играли с расческой-гребешком. Проводили пальцем по зубьям, и они дрынчали. То же самое делают манакины, только не развлечения ради, а продолжения рода для.
Метода явно заимствована у насекомых, а конкретно это копирка со стридуляции (насекомье стрекотание) цикад и кузнечиков. Однако никакого стрекотания вы не услышите. Манакины настолько отдаются музыке, что трясут крыльями с частотой в 100 движений в секунду!
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Колебания настолько молниеносные, что их невозможно разглядеть без замедленной съемки. Все выглядит так, будто птаха просто приподнимает крылья, и звук возникает сам собой. От такой скорости трение двух перьев друг о друга превращается в высокий писк. Если не знать, каким образом возникает звук, отличить его от стандартного птичьего голоса будет сложно.
Зачем птицы променяли голос на сомнительный музыкальный инструмент? Из позвоночных техникой «трещотки» никто не пользуется, а сами манакины ради такой схемы пожертвовали полыми перьями, что крайне усложняет крохотной птичке полёт. Учёные так и не нашли ответ.
Единственное логичное объяснение — это половой отбор. Самкам попросту нравится, когда самцы вместо голосовых связок используют для песнопений перья. Почему? А почему нам нравятся блондины или брюнеты? Голубые или карие глаза? Просто потому, что это красиво! И чувство прекрасного не чуждо даже таким маленьким птичкам!
Как именно манакину удается соблазнить даму, ученые не смогли выяснить. Но если романтика всё ещё остается делом конфиденциальным, то семейная жизнь изучена чуть лучше. Музыкальные неформалы устраиваются скромно: на вилку из веток накидывают простенький каркас и слой мха.
В не примечательном гнёздышке появляются примечательные музыканты. Их протестный характер виден с пелёнок. Птенцы не задерживаются дома надолго: материнская забота наскучит им уже до конца месяца. К этому времени они уже получат оперенные крылья и смоются куда подальше, чтобы нести джунглям свое особенное видение птичьего пения!
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