В Сызрани хозяева собак избили сотрудников службы по отлову животных

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Вчера представители подрядчика, который работает в городе по муниципальному контракту, приехали отловить потенциально опасную собаку, похожую на алабая — животное бесконтрольно бегало по улице.
Местные жители встали на защиту собаки и пошли на конфликт. Сообщается, что работники предприятия были побиты, из их машины были похищены ключи, рация и металлическая духовая трубка, которой потом разбили фару автомобиля.
Прокуратура уже проводит проверку.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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Нравится собака? Так забери её себе домой, а по улице бездомные собаки бегать не должны.
если до остальных вам нет дела ..