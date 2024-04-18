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В Сызрани хозяева собак избили сотрудников службы по отлову животных

В Сызрани хозяева собак избили сотрудников службы по отлову животных

Автор:
18 апреля 2024 11:25
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: В Сызрани   драка   животные   конфликт   негатив   отлов   собака   
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Вчера представители подрядчика, который работает в городе по муниципальному контракту, приехали отловить потенциально опасную собаку, похожую на алабая — животное бесконтрольно бегало по улице.

Местные жители встали на защиту собаки и пошли на конфликт. Сообщается, что работники предприятия были побиты, из их машины были похищены ключи, рация и металлическая духовая трубка, которой потом разбили фару автомобиля.


Прокуратура уже проводит проверку.



Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Источник:

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Метки: В Сызрани   драка   животные   конфликт   негатив   отлов   собака   
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17  комментариев
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2k
Ультратрахуил 2 часа назад
Собак и их защитников, собрать в одну камеру, и неделю не кормить!
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5k
Горожанин 5 минут назад
Для быдло-нетерпил лишь бы "правильный" повод найти для своего уё@бищно-агрессивного поведения. Суть в этом - показать свою тупую псевдо-крутость. Поведение истинных трусов.
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1k
Михаил 6 минут назад
Надо было сначала защитников закрыть...
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15k
..: Атеист :.. Полчаса назад
Надо было им своих коллег по отлову (ппс) вызвать, чтобы еще и этих придурков отловить)) Вообще хорошо было бы.
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5k
Sanar 48 минут назад
Все "молодцы" и говнохозяева которым похер на всех и где гуляют их собаки и "спецназовец" по отлову животных в балаклаве и кстати зачем этому супер секретному человеку скрывать лицо? Обычный Шариков же)
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10k
Zhora 50 минут назад
На живодёрню. Собачатников! Вместе с дикими псами
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565
ivandike 53 минуты назад
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60k
alertol 57 минут назад
В этом и сложность в придумывании законов о домашних животных, не всегда понятно кого лучше усыплять, собак или хозяев...
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5k
Дмитрий Круглов Час назад
Штрафануть тыщ на 100 - научится и собаку привязывать, и за базаром следить!
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21k
anpetrof Час назад
Этих собачников нужно в поликлинику сдать, для опытов..., а ещё лучше таких отстреливать вместе с их собаками.
Нравится собака? Так забери её себе домой, а по улице бездомные собаки бегать не должны.
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518
CyraxMotorsport Час назад
У собачников весеннее обострение???Или шерсти собачей за зиму нанюхались?
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455
DuckTales 2 часа назад
Ну а содержать по правилам эту животину никто не хочет конечно, в таких случаях надо не отлавливать , а валить прямо не выходя из машины.
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10k
SuperTroll 2 часа назад
Епаные зоошизики. Отсреливать вместе с дики псинами
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10k
Гвоздь 2 часа назад
надеюсь, у собаки всё хорошо
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Terracotka
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1408 постов (1378 в горячем)

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