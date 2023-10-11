На девушку с двумя той-пуделями напал мужчина в пункте СДЭК

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Как утверждает хозяйка собак, мужчине не понравилось, что её питомцы находятся в помещении, а ещё тявкают периодически.
Собаки, между прочим, были на коротком поводке. После словесной перепалки он схватил девушку за воротник куртки и вытолкал её за дверь вместе с её питомцами на глазах у своего маленького ребёнка. Следом он швырнул её телефон.
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Еще как правило она вся в телефоне и чем занят ее зоопарк - это проблемы окружающего мира
И еще момент, а что вы думаете за поступок Адама Кадырова)?