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На девушку с двумя той-пуделями напал мужчина в пункте СДЭК

На девушку с двумя той-пуделями напал мужчина в пункте СДЭК

Автор:
11 октября 2023 08:58
Сообщество : Животные
Метки: в пункте СДЭК   животные   конфликт   нападение   негатив   собака   той-пудель   
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Как утверждает хозяйка собак, мужчине не понравилось, что её питомцы находятся в помещении, а ещё тявкают периодически.

Собаки, между прочим, были на коротком поводке. После словесной перепалки он схватил девушку за воротник куртки и вытолкал её за дверь вместе с её питомцами на глазах у своего маленького ребёнка. Следом он швырнул её телефон.


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Метки: в пункте СДЭК   животные   конфликт   нападение   негатив   собака   той-пудель   
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17  комментариев
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3k
kca-opa Час назад
Не конкретно к этому случаю, приду я с быком в пункт выдачи, он будет реветь и мебель крушить, а работник невозмутимо будет выполнять свою работу, правда? Привязать собак на улице ну никак не судьба? Ну пусть от страха обосрутся без хозяйки, меньше выгуливать придётся
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7k
Джордж. Вашингтон. 2 минуты назад
Хуже ТП с двумя недопсинами и песдюком только ТП с недопсиной и двумя песдюками
Еще как правило она вся в телефоне и чем занят ее зоопарк - это проблемы окружающего мира
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4k
Serj81 6 минут назад
Так он не ударил же собачницу, а просто вывел из помещения, возможно грубовато, но как есть, так есть. Вполне вероятно до этого он просил по хорошему... или заткнуть собак или привязать на улице.
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175
Konst Полчаса назад
Это не мужчина! Настоящие мужчины сейчас родину защищают, а это высер, который смелый только против слабых! Берегись черт, рожу свою светанул, скоро тебя встретят в темной подворотне! Ходи оглядывайся теперь!
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−1
ziichlg Konst 8 минут назад
соси пую х у ю , гнида залупутинская фашисткая ...
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10k
SuperTroll 52 минуты назад
Да просто эти собачники всех достали уже. Поназаводили по 2-3 этих недописины, как игрушки безмозглые. Не дрессированные, не воспитанные, срутся везде, лаят. А почему люди должны в домах это терпеть, в общественных местах, газоны все засраные. Собачнки это 90% неадекватных долб@ебов.
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175
Konst SuperTroll Полчаса назад
Это не даёт ни какого права поступать так, как поступил этот биомусор, тем более на глазах ребёнка!
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56k
dima423 55 минут назад
Ну вот тут точно не ему решать, можно ли с собаками находиться в этом помещении... Если что то не нравится мог бы сам свалить...
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303
no. Час назад
а мужика с двумя доберманами бы... да отсосал бы всем троим.
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