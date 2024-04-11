Жительница Флориды обнаружила на кухне 2,5-метрового аллигатора

Американка пришла в ужас, увидев непрошеного гостя - аллигатора длиной 2,5 м. Мэри Холленбек сфотографировала гигантского зверя в своём доме в городе Венис, штат Флорида.
По словам Холленбек, она смотрела телевизор, когда услышала стук в дверь.
"Я подумала, кто-то ошибся дверью. Такое здесь часто бывает. Когда я встала и подошла к двери, аллигатор уже был внутри", - пояснила Мэри.
"Аллигатор надавил на дверь, и магнитный замок сломался. Дверь открылась, он заполз".
"Боже мой, у меня в доме аллигатор. Как я от него избавлюсь?" - подумала домовладелица.
Телефон лежал слишком близко к хищнику, но женщина преодолела страх и набрала 911.
Вскоре на место прибыли два помощника шерифа округа Сарасота и три сотрудника Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы Флориды.
"Помощник шерифа сказал, что не поверил мне, пока не вошёл в дом и не увидел аллигатора".
"Эти ребята вели себя так спокойно и хладнокровно, будто ничего страшного не произошло...просто аллигатор в доме...Настоящие профессионалы", - поделилась женщина в интервью Fox 13.
"Какое-то время я была в шоке. Соседи тут же узнали и обсудили произошедшее, и теперь это просто хорошая история. В общем, свои 15 минут славы я получила".
Служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы сообщила, что рептилию передали на крокодиловую ферму.
Сейчас у аллигаторов идёт брачный сезон, поэтому самцы становятся более агрессивными, а встретить эти хищников в Солнечном штате не такая и редкость.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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