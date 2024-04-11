Жительница Флориды обнаружила на кухне 2,5-метрового аллигатора

"Боже мой, у меня в доме аллигатор. Как я от него избавлюсь?" - подумала домовладелица.

Телефон лежал слишком близко к хищнику, но женщина преодолела страх и набрала 911.

Вскоре на место прибыли два помощника шерифа округа Сарасота и три сотрудника Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы Флориды.