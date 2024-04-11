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Жительница Флориды обнаружила на кухне 2,5-метрового аллигатора

Жительница Флориды обнаружила на кухне 2,5-метрового аллигатора

Автор:
11 апреля 2024 10:09
Сообщество : Животные
Метки: Флорида   аллигатор   дом   животные   отлов   хищник   
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Американка пришла в ужас, увидев непрошеного гостя - аллигатора длиной 2,5 м. Мэри Холленбек сфотографировала гигантского зверя в своём доме в городе Венис, штат Флорида.

По словам Холленбек, она смотрела телевизор, когда услышала стук в дверь.

"Я подумала, кто-то ошибся дверью. Такое здесь часто бывает. Когда я встала и подошла к двери, аллигатор уже был внутри", - пояснила Мэри.

"Аллигатор надавил на дверь, и магнитный замок сломался. Дверь открылась, он заполз".

"Боже мой, у меня в доме аллигатор. Как я от него избавлюсь?" - подумала домовладелица.

Телефон лежал слишком близко к хищнику, но женщина преодолела страх и набрала 911.

Вскоре на место прибыли два помощника шерифа округа Сарасота и три сотрудника Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы Флориды.

"Помощник шерифа сказал, что не поверил мне, пока не вошёл в дом и не увидел аллигатора".

"Эти ребята вели себя так спокойно и хладнокровно, будто ничего страшного не произошло...просто аллигатор в доме...Настоящие профессионалы", - поделилась женщина в интервью Fox 13.

"Какое-то время я была в шоке. Соседи тут же узнали и обсудили произошедшее, и теперь это просто хорошая история. В общем, свои 15 минут славы я получила".

Служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы сообщила, что рептилию передали на крокодиловую ферму.

Сейчас у аллигаторов идёт брачный сезон, поэтому самцы становятся более агрессивными, а встретить эти хищников в Солнечном штате не такая и редкость.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Флорида   аллигатор   дом   животные   отлов   хищник   
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Fuchsia
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