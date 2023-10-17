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Австралиец вступил в бой с кенгуру, чтобы спасти собаку

Австралиец вступил в бой с кенгуру, чтобы спасти собаку

Автор:
17 октября 2023 09:04
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   бой   драка   животные   кенгуру   нападение   собака   
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Все мы знаем, что Австралия опасна своими пауками и змеями. Но забываем о кенгуру. На этой неделе злобное сумчатое чуть не утопило собаку. Местному жителю пришлось с боем спасать своего питомца.

На видео, озаглавленном "Боевые искусства подходят всем, даже кенгуру", сумчатое удерживает собаку в воде.

Бросившись спасать питомца, мужчина кричит: "Я тебе сейчас башку пробью. Отпусти мою собаку".

Затем кенгуру бросается на мужчину, тут видеозапись обрывается. Происходит борьба, после чего грозный зверь вновь появляется на экране, но собака уже свободна.

Роликом поделились тысячи людей в социальных сетях, потрясенные тем, насколько человекоподобным и мускулистым выглядит кенгуру.


Телосложение животного напомнило пользователям о Шварценеггере среди кенгуру Роджере, который умер в возрасте 12 лет в 2018 году.


Роджер, рост которого составлял 200 см, стал интернет-сенсацией в 2015 году, когда появились фотографии его впечатляющих бицепсов, выступающих вен и рельефной груди.

Это не первый случай, когда вполне миролюбивые животные становятся агрессивными и наносят ущерб людям.

Всего несколько недель назад в штате Виктория еще один разъяренный Ру напал на фермера, стащив его с мотоцикла.

74-летний Брайан О'Доннелл ехал на своем мотоцикле Honda по угодьям, чтобы проверить корову, которая должна была вот-вот отелиться, когда заметил преследующее его сумчатое.

По словам пенсионера, кенгуру схватил его за голову и разорвал на нем одежду, оставив на шее и спине царапины.

На еще одной шокирующей видеозаписи, сделанной в июне этого года в зоопарке Перта, американский турист хватает кенгуру за горло после того, как тот пинает и царапает его.

Сумчатое не унималось до тех пор, пока не вмешался смотритель зоопарка.

Похоже, кенгуру часто пристают к собакам. Так, в 2016 году владелец собаки был вынужден ударить Ру, когда тот схватил его питомца.

В мае прошлого года австралиец подрался с сумчатым, чтобы отбить у него своих питомцев.

Драка завязалась во дворе дома мужчины, куда он прибежал, услышав вой собак. По окончании схватки оба бойца выглядели хуже некуда.


Последний случай нападения кенгуру со смертельным исходом произошел в 2022 году. Полиция полагает, что это было дикое животное в возрасте менее 12 месяцев, которое содержалось в качестве домашнего питомца.

До этого смертельных случаев в Австралии не было с 1936 года, когда 38-летний охотник Уильям Крукшанк пытался спасти двух своих собак от кенгуру в Хиллстоне на западе штата Новый Южный Уэльс.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   бой   драка   животные   кенгуру   нападение   собака   
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5  комментариев
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15k
Александр 2 часа назад
Если бы наши зайцы мутировали до таких габаритов, думаете, они вели бы себя иначе? Да они бы и медведЯм люлей навешивали!
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2k
Алексей Гулевич 38 минут назад
нахрена эти Ру собаки? быть человекоподобным ...?
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 55 минут назад
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2k
ssdeep Час назад
Комментарий к фото
Да что этот кенга вытворяет с собакой?!
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