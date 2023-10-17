Австралиец вступил в бой с кенгуру, чтобы спасти собаку

74-летний Брайан О'Доннелл ехал на своем мотоцикле Honda по угодьям, чтобы проверить корову, которая должна была вот-вот отелиться, когда заметил преследующее его сумчатое.

По словам пенсионера, кенгуру схватил его за голову и разорвал на нем одежду, оставив на шее и спине царапины.