Австралиец вступил в бой с кенгуру, чтобы спасти собаку

Все мы знаем, что Австралия опасна своими пауками и змеями. Но забываем о кенгуру. На этой неделе злобное сумчатое чуть не утопило собаку. Местному жителю пришлось с боем спасать своего питомца.
На видео, озаглавленном "Боевые искусства подходят всем, даже кенгуру", сумчатое удерживает собаку в воде.
Бросившись спасать питомца, мужчина кричит: "Я тебе сейчас башку пробью. Отпусти мою собаку".
Затем кенгуру бросается на мужчину, тут видеозапись обрывается. Происходит борьба, после чего грозный зверь вновь появляется на экране, но собака уже свободна.
Роликом поделились тысячи людей в социальных сетях, потрясенные тем, насколько человекоподобным и мускулистым выглядит кенгуру.
Источник:
Телосложение животного напомнило пользователям о Шварценеггере среди кенгуру Роджере, который умер в возрасте 12 лет в 2018 году.
Роджер, рост которого составлял 200 см, стал интернет-сенсацией в 2015 году, когда появились фотографии его впечатляющих бицепсов, выступающих вен и рельефной груди.
Источник:
Это не первый случай, когда вполне миролюбивые животные становятся агрессивными и наносят ущерб людям.
Всего несколько недель назад в штате Виктория еще один разъяренный Ру напал на фермера, стащив его с мотоцикла.
74-летний Брайан О'Доннелл ехал на своем мотоцикле Honda по угодьям, чтобы проверить корову, которая должна была вот-вот отелиться, когда заметил преследующее его сумчатое.
По словам пенсионера, кенгуру схватил его за голову и разорвал на нем одежду, оставив на шее и спине царапины.
На еще одной шокирующей видеозаписи, сделанной в июне этого года в зоопарке Перта, американский турист хватает кенгуру за горло после того, как тот пинает и царапает его.
Сумчатое не унималось до тех пор, пока не вмешался смотритель зоопарка.
Источник:
Похоже, кенгуру часто пристают к собакам. Так, в 2016 году владелец собаки был вынужден ударить Ру, когда тот схватил его питомца.
Источник:
В мае прошлого года австралиец подрался с сумчатым, чтобы отбить у него своих питомцев.
Драка завязалась во дворе дома мужчины, куда он прибежал, услышав вой собак. По окончании схватки оба бойца выглядели хуже некуда.
Источник:
Последний случай нападения кенгуру со смертельным исходом произошел в 2022 году. Полиция полагает, что это было дикое животное в возрасте менее 12 месяцев, которое содержалось в качестве домашнего питомца.
До этого смертельных случаев в Австралии не было с 1936 года, когда 38-летний охотник Уильям Крукшанк пытался спасти двух своих собак от кенгуру в Хиллстоне на западе штата Новый Южный Уэльс.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Как брутальный австралийский эндемик против своей воли стал профессиональным спортсменом
- Кенгуру обиделся и дал мужику леща
- На 11-летнюю британку напал американский булли: породу хотят запретить
- Почему в Австралии хотят отстреливать кенгуру
- Кенгуру попытался подраться с посетителями зоопарка