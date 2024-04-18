10 недооценённых комедий, о которых почему-то вспоминают редко, но смеются долго

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Не смущайтесь молодёжного и незамысловатого названия, эта романтическая комедия примет совершенно неожиданный поворот и зарядит вас позитивной энергией по полной. Может быть, даже заставит посмотреть на свою жизнь под другим углом, как это сделал главный герой. При подготовке к свадьбе он понял, что у него нет друга на роль шафера, и отправился его искать.