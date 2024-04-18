FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12749 постов • 1292 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кино
10 недооценённых комедий, о которых почему-то вспоминают редко, но смеются долго

10 недооценённых комедий, о которых почему-то вспоминают редко, но смеются долго

Автор:
18 апреля 2024 09:08
Сообщество : Кино
Метки: актеры   весело   кино   комедия   фильм   что посмотреть   
1631
11

Предлагаю подборку юмористических кинокартин совершенно разного характера, где каждый сможет выбрать что-то на свой вкус.

×

IMDb: 7Кинопоиск: 6,8

Герой с ироничным именем, изгой и в школе, и дома, не без помощи новоприобретённого друга наконец задаётся целью. Фильм, в котором гиперболизируется образ неудачника, колко и весело подшучивает над разными сторонами вопроса о тех самых странных ребятах и оставляет зрителю веру в мечту и в то, что каждый достоин её осуществления.

IMDb: 6,5Кинопоиск: 6,4

Сирша Ронан и Сэм Рокуэлл в чисто британской комедии (но производство совместно с США), в которой замешана пьеса Агаты Кристи «Мышеловка». Молодой режиссёр Том Джордж явно вдохновлялся юмором и эстетичными сценами Уэса Андерсона, но вложил немало и своего сатирического взгляда на индустрию кино.

IMDb: 5,9Кинопоиск: 6,1

Узнаваемый стиль Стива Карелла в отыгрыше нелепых комедийных ролей и голливудский шарм Пола Радда делают эту комедию лучше, чем ожидаешь. Фильм превращается в балансирование на грани абсурда и здравого смысла.

IMDb: 7Кинопоиск: 7

Удивительно, почему эта шикарная классическая комедия не имеет высоких оценок. Глупый, но безумно удачливый Жак Клузо доведёт вас до слёз. Картина имеет девять продолжений. Вторая оценена даже выше, чем первая.

IMDb: 7Кинопоиск: 7

Не смущайтесь молодёжного и незамысловатого названия, эта романтическая комедия примет совершенно неожиданный поворот и зарядит вас позитивной энергией по полной. Может быть, даже заставит посмотреть на свою жизнь под другим углом, как это сделал главный герой. При подготовке к свадьбе он понял, что у него нет друга на роль шафера, и отправился его искать.

IMDb: 6,6Кинопоиск: 6,8

Если вам уже надоела «Мамма Mia!», «Дневник Бриджит Джонс» и вы не видели эту замечательную комедию, то срочно откладывайте дела и наслаждайтесь. Фильм особенно придётся по душе тем, кто часто слышит: «А когда жених появится?» или «Детишек пора». В общем, любому, чьи родственники хотят замуж (или жениться) больше, чем ты сам.

IMDb: 6,7Кинопоиск: 6,9

Комедия с нотками драмы, в которой раскрывается подноготная продаж «Виагры», ставится вопрос болезни Паркинсона и собственно говорится о непростой дороге к настоящей любви. Ну а весь юмор заключается в неловкостях между этими разными, но одинаково влюблёнными людьми. Фильм достаточно лёгок как в юморе, так и в драме, что работает ему только в плюс.

IMDb: 6,8Кинопоиск: 6,6

Эта комедия напомнит вам и советского «Усатого няня», и американских «Нянек». Сюжет построен на том, как два друга, совершив опрометчивый поступок, вынуждены отрабатывать наказание. Их задача — сделать из двух мальчиков-подростков настоящих мужчин. В процессе становится не понятно, кто кого учит жизни.

IMDb: 7Кинопоиск: 6,8

Если вы хотите посмотреть авантюрную комедию, где Джеймс Бонд играет заключённого, а Кайло Рен задумывает ограбление, то вы её уже нашли. Дэниел Крэйг, Адам Драйвер и Ченнинг Татум рассказывают историю неудачников, решившихся на отчаянный шаг.

IMDb: 6,6Кинопоиск: 6

Если вы всё ещё имеете предубеждения насчёт индийских фильмов, то они с большой долей вероятности развеются. Конечно, здесь есть и танцы, и боевые искусства, но они подаются как элементы юмора, а также как способ передачи ярких эмоций. В центре британской комедии с индийскими корнями — девушка, мечтающая стать каскадёром.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актеры   весело   кино   комедия   фильм   что посмотреть   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
banzai7 Полчаса назад
Отель «Гранд Будапешт»
Не в полной мере комедия, но посмотреть стоит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41
ГТА Форевер 4 минуты назад
Не смотрел не буду
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Руслана Тарасова 20 минут назад
Смотрела, точнее пыталась смотреть два из перечисленных фильма "Розовую пантеру" и "Ужин с придурками". Назвать эти фильмы "комедиями" я не могу. Нет там ничего смешного. Возможно для американского менталитета это и комедии. Об остальных фильмах даже и не слышала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
438
DuckTales 44 минуты назад
Ни одного не смотрел
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Copycat Час назад
Мне больше "Розовая пантера" нравится со Стивом Мартином

там очень интересно наблюдать за тем что Клузо он только с виду кажется дурачком, на самом же деле в конце так всем прикурить даёт от своих способностей сыщика
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 2979 постов (2888 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1082660



Другие посты автора
Популярное в сообществах
По мотивам Идиократии: кто бы мог подумать, что комедия однажды превратится в документалку?!
По мотивам Идиократии: кто бы мог подумать, что комедия однажды превратится в...
«Споткнулись о жадность»: в Госдуме назвали причину проблем с мигрантами в России
«Споткнулись о жадность»: в Госдуме назвали причину проблем с мигрантами в России
Набирающие популярность в сообществах
Люди из стали. Мария Байда
Люди из стали. Мария Байда
Передний привод в СССР
Передний привод в СССР
Распродажа пылесосов Roborock: Q8 MAX и Dyad Pro Combo
Распродажа пылесосов Roborock: Q8 MAX и Dyad Pro Combo
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 17 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Прикол#интересное#авто аварии#собака#Автовсячина#милота#Пёс#США
#животные#автомир#история#аварии#в мире#кот#Реакция#позитив#дети#улыбнуло
#автомобили#Юмор#интересно#ДТП#люди#забавно#кошка#фильм#кино#Россия
Распродажа пылесосов Roborock: Q8 MAX и Dyad Pro Combo Распродажа пылесосов Roborock: Q8 MAX и Dyad Pro Combo 20 малоизвестных советских комедий на разные вкусы 20 малоизвестных советских комедий на разные вкусы 13 фильмов 21 века, которые Квентин Тарантино назвал своими любимыми 13 фильмов 21 века, которые Квентин Тарантино назвал своими любимыми «От "Воров в законе" до "Америкэн боя": 12 фильмов, отображающих СССР в период перестройки» «От "Воров в законе" до "Америкэн боя": 12 фильмов, отображающих СССР в период перестройки» 11 зарубежных ностальгических фильмов про Рождество и Новый год 11 зарубежных ностальгических фильмов про Рождество и Новый год Лучшие фильмы в жанре «Ужасы» за 2023 год Лучшие фильмы в жанре «Ужасы» за 2023 год

На что жалуетесь?

Вернуться