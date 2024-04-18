10 недооценённых комедий, о которых почему-то вспоминают редко, но смеются долго

Предлагаю подборку юмористических кинокартин совершенно разного характера, где каждый сможет выбрать что-то на свой вкус.
IMDb: 7Кинопоиск: 6,8
Герой с ироничным именем, изгой и в школе, и дома, не без помощи новоприобретённого друга наконец задаётся целью. Фильм, в котором гиперболизируется образ неудачника, колко и весело подшучивает над разными сторонами вопроса о тех самых странных ребятах и оставляет зрителю веру в мечту и в то, что каждый достоин её осуществления.
IMDb: 6,5Кинопоиск: 6,4
Сирша Ронан и Сэм Рокуэлл в чисто британской комедии (но производство совместно с США), в которой замешана пьеса Агаты Кристи «Мышеловка». Молодой режиссёр Том Джордж явно вдохновлялся юмором и эстетичными сценами Уэса Андерсона, но вложил немало и своего сатирического взгляда на индустрию кино.
IMDb: 5,9Кинопоиск: 6,1
Узнаваемый стиль Стива Карелла в отыгрыше нелепых комедийных ролей и голливудский шарм Пола Радда делают эту комедию лучше, чем ожидаешь. Фильм превращается в балансирование на грани абсурда и здравого смысла.
IMDb: 7Кинопоиск: 7
Удивительно, почему эта шикарная классическая комедия не имеет высоких оценок. Глупый, но безумно удачливый Жак Клузо доведёт вас до слёз. Картина имеет девять продолжений. Вторая оценена даже выше, чем первая.
IMDb: 7Кинопоиск: 7
Не смущайтесь молодёжного и незамысловатого названия, эта романтическая комедия примет совершенно неожиданный поворот и зарядит вас позитивной энергией по полной. Может быть, даже заставит посмотреть на свою жизнь под другим углом, как это сделал главный герой. При подготовке к свадьбе он понял, что у него нет друга на роль шафера, и отправился его искать.
IMDb: 6,6Кинопоиск: 6,8
Если вам уже надоела «Мамма Mia!», «Дневник Бриджит Джонс» и вы не видели эту замечательную комедию, то срочно откладывайте дела и наслаждайтесь. Фильм особенно придётся по душе тем, кто часто слышит: «А когда жених появится?» или «Детишек пора». В общем, любому, чьи родственники хотят замуж (или жениться) больше, чем ты сам.
IMDb: 6,7Кинопоиск: 6,9
Комедия с нотками драмы, в которой раскрывается подноготная продаж «Виагры», ставится вопрос болезни Паркинсона и собственно говорится о непростой дороге к настоящей любви. Ну а весь юмор заключается в неловкостях между этими разными, но одинаково влюблёнными людьми. Фильм достаточно лёгок как в юморе, так и в драме, что работает ему только в плюс.
IMDb: 6,8Кинопоиск: 6,6
Эта комедия напомнит вам и советского «Усатого няня», и американских «Нянек». Сюжет построен на том, как два друга, совершив опрометчивый поступок, вынуждены отрабатывать наказание. Их задача — сделать из двух мальчиков-подростков настоящих мужчин. В процессе становится не понятно, кто кого учит жизни.
IMDb: 7Кинопоиск: 6,8
Если вы хотите посмотреть авантюрную комедию, где Джеймс Бонд играет заключённого, а Кайло Рен задумывает ограбление, то вы её уже нашли. Дэниел Крэйг, Адам Драйвер и Ченнинг Татум рассказывают историю неудачников, решившихся на отчаянный шаг.
IMDb: 6,6Кинопоиск: 6
Если вы всё ещё имеете предубеждения насчёт индийских фильмов, то они с большой долей вероятности развеются. Конечно, здесь есть и танцы, и боевые искусства, но они подаются как элементы юмора, а также как способ передачи ярких эмоций. В центре британской комедии с индийскими корнями — девушка, мечтающая стать каскадёром.
Источник:
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Не в полной мере комедия, но посмотреть стоит.
там очень интересно наблюдать за тем что Клузо он только с виду кажется дурачком, на самом же деле в конце так всем прикурить даёт от своих способностей сыщика