Съемки продолжения истории жизни бывших студентов начались летом 2023 года, а первая серия камбэка вышла на экран телеканала ТНТ 13 мая 2024 года. События происходят через три года после того, что было в предыдущем сезоне «Универ. 10 лет спустя». В новой части есть новые герои, вернулся тот самый Кузя — уже солидный бизнесмен, почти олигарх, Эдуард Кузьмин, приехавший расширять свое дело по изготовлению пельменей в Москву. На самом же деле он узнал, что его любовь Маша не очень счастлива в семейной жизни с Валей Будейко, который пытается покорить науку, но неудачно. Женщине приходится много работать и тащить на себе двух детей. Кузьмин пытается разными способами забрать Машу у Вали и увезти к себе на Рублевку.

По сюжету Кристина и Антон не очень красиво расстались и мужчина решил оторваться на полную. На все деньги и полученное от отца наследство он открывает паб «Пинты счастья», в котором становится постоянным завседатаем. Но вдруг его находит уже почти взрослая дочь Полина, 15 лет от роду, что вынуждает Антона переосмыслить и кардинально изменить свою жизнь. Так как героиня Натальи Самбурской исчезла из сериала, потому что актрису не устроил гонорар, авторы сообщил, что Кристина выехала с ребенком и новым мужем за рубеж. В отместку Антон соорудил у дома могильную плиту с именем Кристины и ходит туда изливать свою злость.