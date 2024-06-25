С первой серии российский молодежный комедийный телесериал “Универ” очень понравился зрителям. С 25 августа 2008 года на экраны вышло уже 4 сезона, а в мае 2024-го стартовал показ нового, 5-го сезона, который получил название «Универ. 13 лет спустя» (16+).
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Чем закончился сериал Универ?
История жизни студентов одного из московских ВУЗов, волею судьбы собранных под крышей общежития, стала интересной не только молодежи, но и людям разных поколений, ведь перипетии веселой студенческой жизни навевали ностальгию и дали возможность ближе познакомиться с миром современных молодых людей.
Смешная манера подачи, неожиданные повороты событий, абсурдность ситуаций, интересные персонажи — все это вместе сделало «Универ» одним из лучших телесериалов своего времени. В первом сезоне мы познакомились в главными героями — Сашей, Таней, Кузей, Аллой. Далее к ним присоединилась Майкл и Варя, Кисель и Яна, Валя и Мария, Антон и Кристина. К окончанию третьего сезона «Универ. Новая общага» они все переженились и ушли в новую, взрослую жизнь.
История семьи главных героев перешла в параллельный ситком «СашаТаня». Популярность многосерийной картины у зрителей привела к тому, что в 2021 году на экраны вышло продолжение «Универ. 10 лет спустя». Его герои повзрослели, у многих жизнь поменялась кардинально, родились дети, некоторые развелись, появились новые персонажи в окружении. Концовка предыдущего сезона осталась недосказанной, с явным намерением снимать дальше.
Перезапуск сериала Универ 13 мая 2024 на ТНТ
Съемки продолжения истории жизни бывших студентов начались летом 2023 года, а первая серия камбэка вышла на экран телеканала ТНТ 13 мая 2024 года. События происходят через три года после того, что было в предыдущем сезоне «Универ. 10 лет спустя». В новой части есть новые герои, вернулся тот самый Кузя — уже солидный бизнесмен, почти олигарх, Эдуард Кузьмин, приехавший расширять свое дело по изготовлению пельменей в Москву. На самом же деле он узнал, что его любовь Маша не очень счастлива в семейной жизни с Валей Будейко, который пытается покорить науку, но неудачно. Женщине приходится много работать и тащить на себе двух детей. Кузьмин пытается разными способами забрать Машу у Вали и увезти к себе на Рублевку.
По сюжету Кристина и Антон не очень красиво расстались и мужчина решил оторваться на полную. На все деньги и полученное от отца наследство он открывает паб «Пинты счастья», в котором становится постоянным завседатаем. Но вдруг его находит уже почти взрослая дочь Полина, 15 лет от роду, что вынуждает Антона переосмыслить и кардинально изменить свою жизнь. Так как героиня Натальи Самбурской исчезла из сериала, потому что актрису не устроил гонорар, авторы сообщил, что Кристина выехала с ребенком и новым мужем за рубеж. В отместку Антон соорудил у дома могильную плиту с именем Кристины и ходит туда изливать свою злость.
Майкл и Варя тоже разводятся. Женщина не смогла простить измену мужа в предыдущем сезоне, не помогли даже походы к семейному психологу. Майкл любит Варю и дочерей, поэтому буквально преследует их, старается любыми способами попасть в свой бывший дом.
Как заметили зрители в уже показаных новых сериях, главные герои не только стали старше, но и заметно поскучнели. В сюжете очень мало шуток, зато много бытовых и психологических проблем. Из веселого комедийного сериала с абсурдными поступками, Универ превратился в довольно скучноватую мыльную оперу, рассказывающую о личных проблемах персонажей. В целом отзывы зрителей говорят о разочаровании и героями, и сюжетом, и режиссерской работой. Еще одно замечание — теперь серии растянуты до 45 минут, что не подходит к формату ситкома, поэтому герои ведут длинные скучные диалоги, при этом никаких увлекательных событий не происходит.
Еще более обидно, что никак не продолжена линия первого «Универа» и «Универ. Новая общага». Их главные герои — Саша и Таня, Гоша и Алла, даже не упоминаются, хотя их истории могли бы добавить изюминку к новым событиям.
Главные герои сериала
С персонажами, которым уже под сорок, произошли не очень приятные метаморфозы — они постарели, появились морщинки и седина, а жизнь пошла не так красиво и безоблачно, как мечталось.
Антон Мартынов (Станислав Ярушин)
Еще в первом сезоне Универа персонаж Станислава Ярушина был задуман только на 20 серий, а потом он должен был вернуться под крыло папы-олигарха. Но хитрый, наглый и крайне безответственный Антон так понравился зрителям, что его включили в список главных героев и успешно тянут до сих пор.
В финале «Универ. Новая общага» Антон женился на красавице Кристине, которую удачно сыграла Настасья Самбурская. Но женщина не выдержала семейной жизни с блудливым мужем, который чуть не профукал огромное отцовское наследство и развелась с ним. Кристина опять вышла замуж и забрав ребенка, уезжает подальше от бывшего — заграницу.
Оказавшись на свободе, Антон пускается во все тяжкие — алкоголь рекой, женщины на один раз. Иногда он понимает, что так жить нельзя и ненадолго возвращается к нормальной жизни, но потом опять срывается. И вдруг в его жизни появляется Полина — его дочь, тайно родившаяся у одной из многочисленных прошлых пассий. Мать девочки умерла, но перед этим дочь отправила к Антону. Так он неожиданно стал отцом-одиночкой юной девицы со всем набором подростковых проблем.
Маша Белова (Анна Хилькевич)
Красавица, типичная блондинка, Маша рассчитывала стать женой недалекого, но перспективного Кузи, но тот неожиданно скрылся в неизвестном направлении. Тогда девушка обратила внимание на ботана Валю, мечтающего стать великим ученым. Они поженились в конце третьего сезона. Жизнь Маши с Валей тоже далеко не безоблачная, несмотря на наличие двух детей (одну дочь они удочерили). Все научные проекты Вали проваливаются, денег не хватает катастрофически. Маша вынуждена много работать на телевидении, но зарплата маленькая.
И тут на горизонте опять появляется Кузьмин — уже богатым бизнесменом. Он по-прежнему влюблен в Машу и пытается ее вернуть — заваливает шикарными подарками, предложил высоко оплачиваемую работу... Как будет развиваться эта сюжетная линия далее — посмотрим.
Валентин Будейко (Александр Мартынов)
Герой Алкесанда Мартынова — типичный ботаник, правильный, застенчивый, помешанный на науке, мечтающий о Нобелевской премии. Когда Маша взяла его в оборот, парень не интересовался девушками вообще. Искуссная обольстительница без труда влюбила неопытного мужчину и женила на себе.
Но карьера Вали не складывается, его исследования никому не нужны и мало оплачиваются. Из-за проблем с работой мужчина стал нервным, срывает свою злость на жене, упрекает ее в своих неудачах.
Артур «Майкл» Микаэлян (Арарат Кещян)
В юности Майкл был классическим бабником — волочился за каждой юбкой, а сколько студенток побывало в его постели — сказать сложно. Сам герой хвастается 340 штуками. И вдруг, после женитьбы на дочери ректора Варе, он оказался идеальным мужем и отцом.
Но гулящая натура дала знать о себе и Майкл в предыдущем сезоне случайно изменил Варе. Она узнала об этом и подала на развод. Мужчина настойчиво пытается загладить свою вину и сохранить брак, что очень раздражает оскорбленную Варю.
Варвара Зуева (Екатерина Молоховская)
Героиню Екатерины Молоховской считают самой цельной фигурой в ситкоме. Работа психологом, отец на высокой должности и целеустремленный характер слелали из нее замечательную жену и мать. И хотя Варя не верила, что влюбленный в нее Майкл сможет изменить свою горячую натуру, все-таки вышла за него замуж. Они жили очень счастливо, пока мужчина один раз не сходил налево. Долгие три года она пыталась простить измену, но не смогла пересилить себя. Начав отдельную от мужа жизнь с детьми, женщина пытается построить новые отношение, наладить быт и забыть болезненное прошлое.
Эдуард «Кузя» Кузьмин (Виталий Гогунский)
Возвращение Кузи в сюжетную линию — это своего рода сюрприз для зрителей. И одновременно разочарование, особенно игрой актера Виталия Гогунского. Хотя его герой уже взрослый солидный мужчина, очень богат и успешен, кроме внешности у него почти ничего не поменялось — такие же глупые и скарбезные шуточки, выражения лица и гримасы, слова-паразиты еще с первого сезона. Зрители назвали Эдуарда Кузьмина карикатурой на оригинального персонажа.
Придумавший способ разбогатеть на пельменях, Кузя построил себе помпезный дворец с дворецким и прислугой, а перед старыми друзьми корчит себя героем былинных сказок. Пытаясь опять увлечь собой Машу Белову, делает дорогие и странные подарки, а его поступки более напоминают героя примитивного скетч-шоу, что ничего не имеет общего с политикой ситкомов.
Анонсирован еще один ремейк: «Универ. Молодые»
Несмотря на довольно холодный прием начала «Универ. 13 лет спустя», продюсеры TNT уже сообщили прессе, что будет и продолжение. Съемки «Универ. Молодые» уже запущены. Просочилась информация, что героями нового проекта станут пятеро первокурсников, которые поступили в тот же университет и заселились в легендарный 510 блок. Кто останется из старых героев — пока неизвестно.
«Универ. 13 лет спустя» уже идет не только на ТВ, его можно также смотреть онлайн на сайте ТНТ и ряде стриминговых платформ.
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Но когда появились всякие самбурские, хилькевичи и прочая дрянь, бросил, ибо дерьмо
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