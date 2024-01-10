20 малоизвестных советских комедий на разные вкусы

А давайте вспомним советские кинокомедии, которые практически неизвестны зрителю. Некоторые из этих кинокомедий вполне годные, но по разным причинам они не стали популярными.
Эта музыкальная комедия снята при сотрудничестве болгарских и советских кинематографистов. Фильм рассказывает о веселых и неунывающих стариках, которые отправились на фестиваль в Болгарию. А в Болгарии они будут не только петь, но и попадать в различные курьезные ситуации.
Если вам нужен грузинский юмор, то в этой комедии он присутствует.
Зоотехник Коля, работающий в зоопарке, в срочном порядке уехал к невесте. Вместо него стал работать Анвар, взявший заботу о медвежонке. И этот медвежонок вовлекает Анвара в различные смешные и грустные истории. Но где бы они ни оказались, везде они ощущают тепло и заботу людей.
Место действия - Карпаты. Воспитанный юный трубач любит девушку. Но как это часто бывает - взаимности нужно добиваться.
В фильме сыграли многие известные советские актеры - Нина Агапова, Борис Сичкин, Борислав Брондуков, Виктория Лепко, Вячеслав Гунин и другие.
Детский танцевальный ансамбль готовится к конкурсу. Бабушка одного из участников очень помогает ансамблю. В итоге - ансамбль выигрывает конкурс и его отправляют в поездку за рубеж. Руководство ансамбля не хочет брать бабушку за рубеж, но ребята выставляют условие - без бабушки не поедут.
Группа комсомольцев основала на широких землях Казахстана поселок. Теперь они живут молодой трудовой и веселой жизнью. Среди молодежи выделяется парень Женька, который сразу же "прославился" своими безрассудными поступками - то сапоги на гитару променяет, то уйдет с курсов трактористов. Из-за этого Женьке не доверяют трактор, а назначают простым водовозом. Со временем Женька перевоспитывается. Но перед ним новое испытание - добиться любви любимой девушки.
Сатирическая комедия, высмеивающая производство недоброкачественной продукции. Все началось с того, что недоброкачественная продукция с фабрики попала в универмаг. И вполне себе реализуется. Директор фабрики и заведующий секцией в универмаге - друзья. И что же нужно делать, чтобы люди осознали свою ошибку? На выручку приходит любовь.
Одну из главных ролей сыграла Людмила Шагалова.
Один студент сельхозинститута Дато любит девушку Эку, которая является единственной дочерью инкассатора. И девушку опекает не только отец, но и две тетушки. И что же теперь делать с любовью? Влюбленным приходится очень нелегко. Но в конце всё будет хорошо, хотя для этого придется пройти много испытаний.
Очередная смешная комедия от грузинских кинематографистов.
А в данной комедии мы наблюдаем за приключениями молодежного ансамбля, которые из-за нелетной погоды не смогли попасть на конкурс в Ригу. Но музыканты добиваются повторного прослушивания. Только вот нужно каким-то образом собрать всех членов жюри. Пришлось тогда молодым людям поколесить в поисках тех, кто их оценит.
Не смотря на то, что это просто музыкальная комедия, в ней сыграли известные актеры - Ольга Аросева, Борис Рунге, Александр Белявский, Сергей Филиппов, Борис Сичкин, Алексей Смирнов.
Добрый и робкий ветеринар оказался победителем викторины. За это ему дали путевку на круиз по Балтийскому морю. В поездке молодой человек чуть не влип в неприятную ситуацию с мошенниками. Но на его пути вовремя встретилась молодая женщина с ребенком и матерью.
Главные роли в фильме сыграли Евгений Иванычев и Мирдза Мартинсоне.
Этот детский веселый фильм снят по мотивам коротких произведений Николая Носова. А мы смотрим приключения юных советских школьников начала 70-х годов. Фильм состоит из новелл "Непоседа", "Плутишка", "Телефон".
Это киноальманах, который состоит из трех юмористических новелл - "Сюрпризы после смены", "Мой друг Кнопик, который знает всё", "Качкин едет в санаторий".
Фильм получился очень веселым, а многие роли сыграли очень известные актеры.
Пришла в город телеграмма, что прибывает финалистка конкурса красоты. Разве такое событие может остаться незамеченным?
Девушка вдруг оказывается довольно легкомысленной, а молодой парень - узнает, что такое ошибки. Вообще, фильм можно отнести к абсурдным, но такой факт, к сожалению, может сыграть против фильма. Отзывы о нем неоднозначные.
В ролях можно увидеть много известных актеров - Михаила Светина, Илью Олейникова, Бориса Щербакова, Светлану Немоляеву, Людмилу Хитяеву.
Это киноальманах, художественным руководителем которого был сам Георгий Данелия. В состав фильма входят две новеллы "Сюита" и "В один прекрасный день".
В первой новелле рассказывается о мечтательном спасателе, который только и грезит любимой женщиной. Во второй новелле ученый увидел космический корабль, летящий через его балкон, и сошел с ума.
Фильм является некой хроникой создания известной комедии "Веселые ребята". Главные роли в этом фильме сыграли Лариса Белогурова и Михаил Евдокимов.
Михаил Евдокимов радует пародиями на Сталина, Утесова и других известных людей эпохи создания "Веселых ребят".
В хороший летний день из Таллина на остров с фермой приезжает очень капризная городская семья. Они приехали за отдыхом и впечатлениями.
Что было дальше? Несложно догадаться.
Фильм доступен в Интернете в очень хорошем качестве. При просмотре кажется, что смотришь шведско-германский фильм.
Молоденькая выпускница училища получила направление на работу в сельский клуб. Она едет в село лишь с одним желанием - поскорее уехать обратно в город, чтобы стать эстрадной певицей. А сельские жители очень рады приезду в село молодого специалиста. Ей предоставляют все удобства и даже цветной телевизор. Председатель колхоза не только не собирается отпускать девушку обратно, оно еще и влюбляется в нее.
В главных ролях сыграли Борис Невзоров и Ирэна Дубровская.
Молодой ученый после рождения сына стал несчастным человеком. Сколько бы он ни смотрел, но он не находил ни одного сходства ребенка ни с собой, ни с женой. Он горевал и ревновал одновременно. Соперники виделись ему повсюду - даже в холодильнике. Несчастье ученого закончилось в тот день, когда приехала теща. Ребенок был ее точной копией.
Данный комедийный фильм представляет собой киноальманах, состоящих аж из шести новелл. В каждой новелле можно увидеть самых известных советских актеров.
Некий бездельник по имени Петр Петрович Белкин в поисках работы, кочует с одного места на другое. Но ищет он не работу, а "теплое местечко", где нужно поменьше работать, на при этом побольше получать. В конце концов он попадает в такой коллектив, который решил проучить лодыря.
В фильме сыграли такие известные артисты как Галина Беляева, Семен Фарада, Амаяк Акопян, Наталья Крачковская, Юрий Смирнов.
Фильм является экранизацией комедии одного сербского писателя. Действие происходит на рубеже 19 и 20 веков.
В главных ролях сыграли Ольга Антонова, Вадим Гущин, Сергей Мигицко, Ольга Волкова.
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