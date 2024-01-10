20 малоизвестных советских комедий на разные вкусы

Эта музыкальная комедия снята при сотрудничестве болгарских и советских кинематографистов. Фильм рассказывает о веселых и неунывающих стариках, которые отправились на фестиваль в Болгарию. А в Болгарии они будут не только петь, но и попадать в различные курьезные ситуации.

Если вам нужен грузинский юмор, то в этой комедии он присутствует.