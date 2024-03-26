Фильму "Полицейская академия" 40 лет: все серии от худшего к лучшему

Итак, предлагаю не тратить больше впустую ни минуты и отправиться на сорок (на самом деле чуть меньше в большинстве случаев) лет назад во времени, чтобы еще раз вспомнить, что это были за фильмы, в которых новобранцам приходилось не только учиться премудростям науки "Служить и защищать", но и отстаивать свои права и свободы в противостоянии с бестолковым, но деятельным начальством. Как говорится, "по коням, у нас, кажется, криминал" (ой, это из другого легендарного шедевра)...