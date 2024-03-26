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Фильму "Полицейская академия" 40 лет: все серии от худшего к лучшему

Фильму "Полицейская академия" 40 лет: все серии от худшего к лучшему

Автор:
26 марта 2024 09:31
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   комедия   полицейская академия   роль   факты   фильм   фото   
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«Полицейская академия», не только одна из самых успешных кинофраншиз в истории Голливуда, но и одна из самых любимых комедийных киносерий (всего там 7 эпизодов) в нашей стране.

Мы расставим семь картин серии в порядке от худшего к лучшему согласно оценкам, которые зрители выставили лентам на портале КиноПоиск. С этим ранжированием можно спорить, но, объективности ради, оно достаточно справедливо, хоть и предсказуемо до зубовного скрежета.

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Итак, предлагаю не тратить больше впустую ни минуты и отправиться на сорок (на самом деле чуть меньше в большинстве случаев) лет назад во времени, чтобы еще раз вспомнить, что это были за фильмы, в которых новобранцам приходилось не только учиться премудростям науки "Служить и защищать", но и отстаивать свои права и свободы в противостоянии с бестолковым, но деятельным начальством. Как говорится, "по коням, у нас, кажется, криминал" (ой, это из другого легендарного шедевра)...

7. "Полицейская академия 7: Миссия в Москве" (1994)

Последний на сегодня фильм франшизы имеет самый низкий рейтинг как на наших ресурсах, так и на западных. Седьмой фильм – единственный, который вышел в 1990-е, и от него за версту разит отчаянием. Кажется, в нем всё сделано за деньги - Россия предоставила московские улицы в расчете на голливудские бюджеты, пара актеров из первых фильмов рассчитывала пополнить свои банковские счета, Рон Перлман, сыгравший русского мафиози, просто отбыл номер в кадре. Юмора в картине действительно совсем мало, а главное – совершенно не ощущается фирменная атмосфера товарищества. Кто в лес, кто по дрова, и закономерный провал в прокате.

6. "Полицейская академия 6: Город в осаде" (1989)

Еще одна серия, категорически отстающая от остальных из-за отсутствия в числе занятых актеров Стива Гуттенберга. "Город в осаде" объединяет почти всех классических персонажей, но на этот раз от души повеселиться мешает крайне слабый сценарий и откровенно идиотские злодеи. Банда воришек, обносящих богатые особняки в престижном районе – это уровень затрапезного сериала, от "Полицейской академии" ожидаешь чего-то пободрее. Внутреннее расследование, которое ведет племянник коменданта Лассарда Ник тоже ничего, кроме кислой ухмылки, не вызывает. До классических первых картин "Осаде" очень далеко.

5. "Полицейская академия 5: Место назначения – Майами-Бич" (1988)

Пятая картина франшизы не случайно перебралась во Флориду – на волне популярности "Полиции Майами" какое-то количество плюшек себе захотели урвать и "академики". Сюжет ленты стартует с того, что Лассард, прибывший в Майами для получения профессиональной премии, внезапно вскрывает тайник контрабандистов. Прибывшие ему на подмогу Тэклбери, Хайтауэр и другие умело совмещают отдых на флоридском побережье с работой под прикрытием и быстро находят преступников. Картина заканчивается памятной грандиозной погоней на катерах.

4. "Полицейская академия 4: Граждане в дозоре" (1987)

Последнее на сегодня появление в "Академии" Стива Гуттенберга в образе лейтенанта Кэри Махони случилось в четвертом фильме. Кроме него, к роли главного противника веселых раздолбаев первого выпуска капитана Харриса вернулся актер Джордж Бэйли. Можно было бы сказать, что с золотым составом удалось вернуть магию оригинала, но это будет неправдой – шутки в фильме натужные, розыгрыши жестокие, а проделки глупые. Да еще и граждане, те самые, которые должны быть в дозоре (то есть которых Лассард и подопечные должны подготовить к работе на улице) ведут себя хуже некуда. Одна отрада – молодая Шэрон Стоун в роли журналистки, но и она не в силах спасти ленту.

3. "Полицейская академия 3: Переподготовка" (1986)

После довольно удачной второй части к созданию триквела вернулся режиссер Джерри Пэрис – превзойти самого себя он не смог, но достойно оттрубил "вторую смену". Размахнуться авторам не позволило спорное решение смягчить прокатный рейтинг с R (16+) первых двух лент до PG (14+) этой и всех последующих – все-таки "Полицейскую академию" зрители любили не только за дурацкие шутки, но и за крепкое словцо в комплекте с фигурой лейтенанта Дэбби Каллахан. Сюжет возвращает главных героев в родные стены, чтобы помочь сохранить Академию, потерявшую финансирование. Удержаться на плаву удается благодаря крайне вовремя случившемуся похищению губернатора.

2. "Полицейская академия 2: Их первое задание" (1985)

Крайне удачное и логичное продолжение оригинального фильма мало чем уступает первой части. В "Их первом задании" недавние выпускники Академии получают... их первое задание, а именно запрос руководства города очистить улицы от банды странноватого дерганого преступника по имени Зед. Курсантам, впервые примерившим на себя настоящую полицейскую службу, приходится нелегко, но юмор и смекалка (плюс слабоумие и отвага, если говорить про Тэклбери) позволяют выйти сухими из воды. Лента многое потеряла из-за ухода лейтенанта Таддеуса Харриса, строившего козни Махони и компании в первом фильме, но с этим можно смириться.

1. "Полицейская академия" (1984)

Нестареющая культовая классика, задавшая формулу, работавшую на протяжении всех последующих картин. Несколько старательных, но неумелых граждан начинают обучение с целью служить и защищать, однако сталкиваются они, прежде всего, не с преступниками и злоумышленниками, а с неприятием от особо ревностно блюдущих чистоту мундира полицейских, сующих палки в колеса молодняку. К счастью, позитивный настрой и чувство юмора позволяют героям добиться своих целей, стать всеобщими любимчиками и кумирами зрителей уже нескольких поколений. Незатейливое кино для хорошего настроения с несколькими запоминающимися яркими персонажами.

Что же, получилось не слишком оригинально, но винить в этом стоит исключительно авторов франшизы. "Полицейская академия" – образцовый пример того, как каждая новая картина оказывается хуже предыдущей. Объективно и без каких-либо попыток натянуть сову на глобус. Где-то пропадают необходимые для поддержания актеры, где-то заметно снижается уровень юмора, где-то заканчивается удовольствие и начинается простое зарабатывание денег. Но при всем этом, "Академия" остается одним из самых заметных символов эпохи видео во всех его проявлениях – от прокатов до первых кабельных каналов. Без Кэри Махони, Карен Томпсон, Ларвелла Джонса, Мозеса Хайтауэра, Юджина Тэклбери, Лаверн Хукс, коменданта Лассарда и сержанта Каллахан наша юность была бы не такой задорной.

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Метки: актеры   кино   комедия   полицейская академия   роль   факты   фильм   фото   
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7  комментариев
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38k
Андрей Иванов Час назад
На самом деле первые шесть серий примерно одинаковые. Просто по мере выпуска падала новизна и увеличились повторы, а нового создатели не придумали.
Седьмой - отстой, согласен
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3k
Pioner76 4 минуты назад
Пятая самая лучшая. Остальные так себе. Только не понимаю, почему так 7 все не любят. Как по мне, так 6 самая худшая.
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135
Liberman 5 минут назад
ценители всех серий нашлись тут! Я в детстве ещё, увидев вторую часть - чуть не проблевался от "персонажа зеда" - сразу стало видно что это какой-то надуманный шлак, все слишком наиграно, отсылки к первой части(второй раз уже не смешно). остальные даже не смотрел никогда, что как оказалось, правильное решение.
Только 1-ая часть! только выступление и речь Лассарда) только рупор с гуталином,только лошадь в пробке,только Хайтауэр на светофоре въезжает в зад впередистоящему,Только "голубая устрица",Только просмотр женской душевой от Махони,Только Идиот Таклбэри(впервые показывающий свой идиотизм). И конечно же противный,ненавидящий всех Харрис и его антогонист Махони.
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19k
Алексей Теуш 58 минут назад
6 и 7 - отстой и шлак, согласен! 5 - очень даже ничего, на мой вкус, а вот "Гражданский патруль" стоило снять ради одной только бабули - Таклберри 2.0!
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4k
Trilik Час назад
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153
DuckTales Час назад
У комедии не должно быть больше 3 серий (если это полный метр)
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Parizhanka
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