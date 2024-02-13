"Только невежды могут занижать значимость русского языка!": казах по полочкам разложил для соотечественников важность русской культуры

Казахи очень обижаются, когда им говорят, что основная масса населения стала грамотной и культурной только благодаря советской власти. Туда, в Казахстан, были направлены учителя, врачи, инженеры, которые строили, лечили, учили, поднимали целину и создавали крепкую республику.

Сейчас-то, конечно, об этих усилиях многие жители Казахстана предпочитают не вспоминать. Однако есть тот, кто продолжает бороться с русофобами и невеждами.

Блогер из Кокшетау Аслан "Северный казах" Толегенов в одном из своих обращений жёстко ответил сторонникам отказа и запрета русского языка, о значимости которого говорил любимый казахами просветитель Абай Кунанбаев.