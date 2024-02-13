"Только невежды могут занижать значимость русского языка!": казах по полочкам разложил для соотечественников важность русской культуры

В Казахстане периодически возникают русофобские настроения, когда дерзко настроенные жители страны пытаются доказать, что русскоязычное население, как и всё, что сделали в мире русские, им ни к чему. Аслан Толегенов считает таких недалёких соотечественников невеждами и объясняет, почему.
Казахи очень обижаются, когда им говорят, что основная масса населения стала грамотной и культурной только благодаря советской власти. Туда, в Казахстан, были направлены учителя, врачи, инженеры, которые строили, лечили, учили, поднимали целину и создавали крепкую республику.
Сейчас-то, конечно, об этих усилиях многие жители Казахстана предпочитают не вспоминать. Однако есть тот, кто продолжает бороться с русофобами и невеждами.
Блогер из Кокшетау Аслан "Северный казах" Толегенов в одном из своих обращений жёстко ответил сторонникам отказа и запрета русского языка, о значимости которого говорил любимый казахами просветитель Абай Кунанбаев.
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Судя по комментариям под видео, с Толегеновым согласны многие его соотечественники.
Казах здорового человека.
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