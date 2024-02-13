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"Только невежды могут занижать значимость русского языка!": казах по полочкам разложил для соотечественников важность русской культуры

"Только невежды могут занижать значимость русского языка!": казах по полочкам разложил для соотечественников важность русской культуры

Автор:
13 февраля 2024 19:13
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Аслан Толегенов   Видео   Казахстан   блогер   казах здорового человека   русофобия   русский язык   
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В Казахстане периодически возникают русофобские настроения, когда дерзко настроенные жители страны пытаются доказать, что русскоязычное население, как и всё, что сделали в мире русские, им ни к чему. Аслан Толегенов считает таких недалёких соотечественников невеждами и объясняет, почему.


Казахи очень обижаются, когда им говорят, что основная масса населения стала грамотной и культурной только благодаря советской власти. Туда, в Казахстан, были направлены учителя, врачи, инженеры, которые строили, лечили, учили, поднимали целину и создавали крепкую республику.


Сейчас-то, конечно, об этих усилиях многие жители Казахстана предпочитают не вспоминать. Однако есть тот, кто продолжает бороться с русофобами и невеждами.


Блогер из Кокшетау Аслан "Северный казах" Толегенов в одном из своих обращений жёстко ответил сторонникам отказа и запрета русского языка, о значимости которого говорил любимый казахами просветитель Абай Кунанбаев.


Судя по комментариям под видео, с Толегеновым согласны многие его соотечественники.


Казах здорового человека.

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Метки: Аслан Толегенов   Видео   Казахстан   блогер   казах здорового человека   русофобия   русский язык   
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6  комментариев
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2k
Александр Ломовицкий 57 минут назад
глас вопиющего в пустыне.
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Viktor 14 минут назад
И сколько там таких, человек пять, с половиной?
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