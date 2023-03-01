Пушистая драгоценность: 20 самых дорогостоящих пород кошек

Однако далеко не все котейки готовы за скромную плату стать домашними любимцами. Котята некоторых пород могут стоить дороже автомобиля или даже скромного домика. Не верите? Предлагаем вам убедиться в этом самим.

Ниже представлены фотографии котов и кошек, которые сегодня относятся к наиболее дорогостоящим породам. Стоит сразу сказать, что цена на питомца у различных продавцов может варьироваться. Стоимость котёнка напрямую зависит от статуса клуба, в котором он был выведен. Также на итоговую цену влияет титул родителей (их выставочная карьера), прохождение регулярного веткотроля и многое другое.

Американская короткошёрстная кошка — 20 место