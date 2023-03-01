Пушистая драгоценность: 20 самых дорогостоящих пород кошек

Принято считать, что кошка — достаточно бюджетное домашнее животное в плане покупки, а также ухода. Когда люди заговаривают о дорогих питомцах, они обычно представляют себе различных экзотов, лошадей, рептилий, а также чистокровных собак определённых пород.
Однако далеко не все котейки готовы за скромную плату стать домашними любимцами. Котята некоторых пород могут стоить дороже автомобиля или даже скромного домика. Не верите? Предлагаем вам убедиться в этом самим.
Ниже представлены фотографии котов и кошек, которые сегодня относятся к наиболее дорогостоящим породам. Стоит сразу сказать, что цена на питомца у различных продавцов может варьироваться. Стоимость котёнка напрямую зависит от статуса клуба, в котором он был выведен. Также на итоговую цену влияет титул родителей (их выставочная карьера), прохождение регулярного веткотроля и многое другое.
Американская короткошёрстная кошка — 20 место
Цена: до 1000 долларов
Эта кошка считается одним из символов США. Порода была выведена именно в Соединённых Штатах в XVI веке. Изначально порода выращивалась для борьбы с крысами. Сегодня эту красивую, грациозную и общительную кошку по праву считают популярнейшей породой в Америке.
Норвежская лесная кошка — 19 место
Цена: 600-1200 долларов
Норвежские лесные — кошки потрясающей красоты. Всё, что мы знаем об этой породе — это то, что их родиной являются скандинавские леса. По одной из версий порода появилась примерно в XVI веке, когда в Европу попали ангорские кошки из Анкары. Норвежские лесные очень атлетичны, имеют крепкое телосложение, а нормальный вес для кота этой породы – 8-10 килограммов.
Американская жесткошёрстная кошка — 18 место
Цена: 800-1200 долларов
Эта кошка не подвергалась селекции и возникла на территории США совершенно случайно. Порода сформирована самой природой в 1966 году. Котёнок с жёсткой шерстью случайно появился у кошки обычного фермера. О странном пушистике узнала заводчица, которая выкупила его и решила создать популяцию забавных котеек.
Несмотря на то, что котёнка этой породы можно купить почти в любом штате США, да и во многих других странах, порода всё ещё считается редкой.
Британская короткошёрстная кошка — 17 место
Цена: 750-1250 долларов
Порода появилась в Великобритании в XIX веке. Отыскать первые данные о появлении британской короткошёрстной кошки невозможно. Исследователи считают, что породу на территорию Британии завезли римские завоеватели. Для них эти коты были надёжными крысоловами.
Селкирк-рекс — 16 место
Цена: 800-1500 долларов
Селкирк-рекс – американская порода кошек, отличительной особенностью которых является кудрявая шерсть, похожая на шубку овцы или пуделя. Породой эти кошки стали считаться только в 2015 году. Начало родословная селкирк-рекс берёт от котёнка, родившегося в 1987 году у обычной бесприютной кошки. Сегодня порода разводится в 2 вариантах: короткошёрстные и длинношёрстные коты.
Сибирская кошка — 15 место
Цена: 1100-1700 долларов
Эти сильные и выносливые коты с великолепными шубами особенно любимы в России. Кто является прародителем этой породы, до сих пор точно неизвестно, споры исследователей не утихают. Одно из самых популярных мнений гласит, что предки сибиряков — норвежские лесные кошки. Попали они в Россию то ли с переселенцами, то ли с купцами.
Шотландская вислоухая кошка — 14 место
Цена: 1000-2000 долларов
Эта порода считается одной из самых молодых. Эти кошки обладают мягким характером и высоким уровнем интеллекта. Прародительницей всех ныне существующих представителей породы является вислоухая кошка Сьюзи, родившаяся в 1962 году от обычной кошки в одном из фермерских хозяйств. Эти кошки очень любят общество, однако навязчивыми их назвать нельзя.
Американский кёрл — 13 место
Цена: 1000-2000 долларов
Эти невероятно симпатичные коты обладают податливым характером и искренней любовью к человеку. Они ласковы и готовы составить компанию своему человеку в любом деле. Несмотря на то, что фермеры встречали котов с таким типом ушной раковины ещё в 60-е, прародителем породы является кошка Суламифь. Её нашли на улице в 1981 году. Уже в 1987 году порода получила официальное признание.
Мейн-кун — 12 место
Цена: 1000-2000 долларов
Появилась порода в США в XIX веке. Её название переводится как «мэнский енот». Точно сказать, откуда появилась эта порода нельзя. Самая красивая версия гласит, что Мария-Антуанетта, собираясь бежать на американский континент от французских революционеров, отправила корабль со своими вещами и любимыми длинношерстными питомцами в США. Когда коты оказались в Новой Англии, они беспрепятственно скрещивались с обычными кошками с континента, вследствие чего и появилась порода мейн-кун.
Египетский мау — 11 место
Цена: 900-2500 долларов
Если бы древнеегипетская царица была кошкой — то она бы была египетским мау. Эти коты очень грациозны, каждое их движение чёткое и выверенное. Считается, что порода появилась в Египте в VI-V в. до н.э. Их прародители – африканские кошки, которые безвозмездно помогали людям в борьбе с грызунами, а спустя несколько веков стали жить рядом с человеком. Став одомашненными хищниками, которых почитали в культуре и искусстве, египетские мау тем не менее не растеряли своих охотничьих навыков и до наших дней.
Русская голубая кошка — 10 место
Цена: 1500-3000 долларов
Порода была выведена в Англии, однако берёт своё начало из России. Ранее ценилась за свои отменные качества крысолова, благородную внешность и мягкую-премягкую шерсть.
Сфинкс — 9 место
Цена: 1500-3000 долларов
Ласковые и дружелюбные кошки, которые, вопреки домыслам, не имеют никакого отношению к Египту. Были выведены в 1966 году в Канаде.
Персидский кот — 8 место
Цена: 1500-3000 долларов
Очаровательные, но своенравные длинношёрстные коты. Являются одной из самых старейших и популярных пород в мире.
Питерболд или петербургский сфинкс — 7 место
Цена: 1700-3000 долларов
Идеальный представитель породы выглядит, как бесшёрстная ориентальная кошка. Питерболд имеет характерную длинную, узкую голову, миндалевидные глаза и большие уши, которые должны обязательно быть разведены в разные стороны. Порода выведена в России в 1994 году.
Рэгдолл — 6 место
Цена: 2000-3500 долларов
Крупные полудлинношёрстные кошки. Порода выведена в США в 1960-х годах заводчиком персидских кошек из Калифорнии. Для её создания отбирались животные, имевшие максимально мягкий и покладистый характер. В результате такого отбора рэгдолл получились невероятно ласковыми и общительными.
Тойгер — 5 место
Цена: 2500-3500 долларов
Тойгер — мини-тигр, которого можно и нужно гладить. Порода была выведена в США в конце 80-х годов. Тойгеры отличаются дружелюбным нравом и привлекательной полосатой шёрсткой.
Бенгальская кошка — 4 место
Цена: 3000-5000 долларов
Бенгальская кошка относительно новая порода, которая особенно популярна в Великобритании. Была выведена в США в результате скрещивания азиатской леопардовой кошки с домашней.
Кхао-мани — 3 место
Цена: 7000-11000 долларов
Кошки породы Кхао-Мани происходят из Таиланда. Первое упоминание о них в литературе встречается ещё в XIV веке. Их название переводится с тайского как «белый драгоценный камень». Это утончённые белоснежные кошки, главной отличительной особенностью которых являются разноцветные глаза (голубой и зелёный).
Саванна — 2 место
Цена: 15000-20000 долларов
Эта удивительная порода появилась в середине 1980-х годов и была признана Международной ассоциацией любителей кошек. Саванны возникли вследствие скрещивания домашней кошки и сервала (африканской дикой кошки). Эта непривычно крупная кошка способна при желании сбить вас с ног, ведь её вес достигает 15 килограммов при росте 60 сантиметров в холке.
Ашера — 1 место
Цена: 22000-27000 долларов
Ранее заявлялось, что ашера — это помесь африканского сервала, азиатской бенгальской кошки и обычной домашней кошки. Новая порода привлекла внимание любителей экзотики. Некоторые заводчики просили за котёнка невероятные деньги (иногда цена за питомца доходила до 125000 долларов). Со временем обман раскрылся.
Генетикам удалось доказать, что редкая порода кошки ашера — это давно известная порода саванна (получается, что серебряный призёр автоматически получает золото). Однако даже сегодня находятся покупатели, которые верят в существование породы ашера и готовы заплатить баснословные деньги «заводчикам» за обладание таким питомцем.
Источник:
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И субъективно мое мнение : покупать себе животное за такие огромные деньги,- это что- то с самооценкой не то , что «компенсируется» дорогостоящим питомцем , которым потом можно козырять .
Автору могу продать шотландцев-британцев в пол цены, которая в посте. Даже с документами