В Петрозаводске на вписке школьник-сатанист напал на девушек с ножом

Следователи считают, что парень пытался убить девушек.
В Петрозаводске 15-летняя школьница устроила вписку, позвав друзей. К неё пришла 17-летняя подружка, которая учится в колледже и 15-летний Егор. Поначалу ребята спокойно общались, но в какой-то момент школьника "перемкнуло". Он схватился за нож и напал на девушек. Так рассказали пострадавшие.
Они сообщили, что парень целился именно в грудь, в живот и в шею. Это говорит о том, что он реально намеревался убить девушек. К счастью, им удалось вызвать полицию. Пострадавших в тяжёлом состоянии доставили в больницу, а Егора увезли в полицию.
Позже выяснилось, что одна из пострадавших - бывшая девушка Егора. По словам подруги парня, он пришел в тот вечер к ней домой мириться. И находился под воздействием алкоголя. Убивать их он не собирался, все было сделано на эмоциях. Также подруга парня рассказала, что Его не сатанист. Он слушает Metallica, наносит себе увечья, но дьяволу не поклоняется, ведь он верующий, сообщает KP.RU.
Как сообщает Telegram-канал Baza, родители девятиклассника знали, что у него есть нож, но не стали его забирать. Сейчас со школьником работает полиция.
Источник:
- «У всех были команды, а у меня - муж»: 27-летняя россиянка выиграла в конкурсе «Миссис мира»
- Сотрудники института русского языка выдавали мигрантам фальшивые сертификаты
- При написании ЕГЭ школьникам разрешили ссылаться на аниме, мангу и видеоигры
- Компания Lego запретила полиции США закрывать своими человечками лица преступников
- В Ростовской области местный житель решил повторить за мошенниками и обманывал старушек по старой схеме