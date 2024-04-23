В Петрозаводске на вписке школьник-сатанист напал на девушек с ножом

Позже выяснилось, что одна из пострадавших - бывшая девушка Егора. По словам подруги парня, он пришел в тот вечер к ней домой мириться. И находился под воздействием алкоголя. Убивать их он не собирался, все было сделано на эмоциях. Также подруга парня рассказала, что Его не сатанист. Он слушает Metallica, наносит себе увечья, но дьяволу не поклоняется, ведь он верующий, сообщает KP.RU.

Как сообщает Telegram-канал Baza, родители девятиклассника знали, что у него есть нож, но не стали его забирать. Сейчас со школьником работает полиция.