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В Петрозаводске на вписке школьник-сатанист напал на девушек с ножом

В Петрозаводске на вписке школьник-сатанист напал на девушек с ножом

Автор:
23 апреля 2024 19:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   интересное   нападение   петрозаводск   полиция   фото   школьники   
857
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Следователи считают, что парень пытался убить девушек.

В Петрозаводске 15-летняя школьница устроила вписку, позвав друзей. К неё пришла 17-летняя подружка, которая учится в колледже и 15-летний Егор. Поначалу ребята спокойно общались, но в какой-то момент школьника "перемкнуло". Он схватился за нож и напал на девушек. Так рассказали пострадавшие.
Они сообщили, что парень целился именно в грудь, в живот и в шею. Это говорит о том, что он реально намеревался убить девушек. К счастью, им удалось вызвать полицию. Пострадавших в тяжёлом состоянии доставили в больницу, а Егора увезли в полицию.

Позже выяснилось, что одна из пострадавших - бывшая девушка Егора. По словам подруги парня, он пришел в тот вечер к ней домой мириться. И находился под воздействием алкоголя. Убивать их он не собирался, все было сделано на эмоциях. Также подруга парня рассказала, что Его не сатанист. Он слушает Metallica, наносит себе увечья, но дьяволу не поклоняется, ведь он верующий, сообщает KP.RU.

Как сообщает Telegram-канал Baza, родители девятиклассника знали, что у него есть нож, но не стали его забирать. Сейчас со школьником работает полиция.

Источник:

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Метки: Девушка   интересное   нападение   петрозаводск   полиция   фото   школьники   
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6  комментариев
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19k
Алекс Час назад
Сатанист...долпоёп он обыкновенный.
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24k
Shtoppi 47 минут назад
чет я думал что такие клоуны, которые морду гримом мажут и пр., еще до эпохи эммо себя изжили. по всей видимости я ошибался.
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3k
Rom 50 минут назад
Ого! Сатанист! А Сатана знает? Такого даже показывать то стыдно! )) Это просто сопля больная и уродик, что и доказал!
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8k
Умница-красавица 51 минуту назад
Н-да, если бы в мои пятнадцать посиделки с друзьями превращались бы в такие «вписки», родители бы меня раньше всяких сатанистов прибили ( и были бы правы)
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61k
Мойша Час назад
Ответственность за покушение на убийство наступает с 14 лет.
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40k
albedo Час назад
Весеннее обострение, отчгощенное возрастом и алкоголем.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4954 поста (4740 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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