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В Нижнем Новгороде экоактивист протестовал против покоса травы и лёг под газонокосилку

В Нижнем Новгороде экоактивист протестовал против покоса травы и лёг под газонокосилку (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 июня 2021 13:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   интересное   коммунальщики   нижний новгород   трава   фото   
873
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В Российских городах частенько косят траву. Однако, есть люди, которые выступают против этого мероприятия, ведь трава - часть важнейшей экосистемы. Она служит домом для сотни видов насекомых, которые в свою очередь являются кормом для птиц. Экоактивист Алексей Поднебесный набросился на коммунальщиков и заставил усомниться их в своей адекватности.

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Метки: Россия   видео   интересное   коммунальщики   нижний новгород   трава   фото   
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20  комментариев
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3k
★Lucifer★ 2 часа назад
Называйте вещи своими именами.
Не экоактивист, а дебил.
Нужно было его ВЫКОСИТЬ. Из экосистемы.
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17k
Марина 39 минут назад
Клещ Валера одобряет действия экоактивиста.
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3k
Алекс Таворотов 53 минуты назад
"надо бы закрыть в психушку"
и автора поста тоже
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1k
Incognito 57 минут назад
Одно дело трава в дикой природе, доугое дело, возле домов, трасс и т.д. Ничего полезного она в принципе в себе не несет. Да, в ней заводятся насекомые и даже змеи, но им там не место. Их место в парках, на дикой природе и т.д. Иначе люди начинают страдать. Судя по "мышлению" травяного дебила, на людей в городах! ему глубоко пофиг. Ориентиры и познания пробили дно. У чувака явно шиза. Надо было не уходить оттуда, а вызывать полицию и даже скорую для буйного идиота.
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28k
turyst Час назад
Трудотерапия поможет.
Направлять таких на борьбу с борщевиком!
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2k
jazzz Час назад
основная мысль "...нам нужна зеленая трава..."
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19k
shevanez Час назад
В местной психушке- день открытых дверей.
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97
Nane First NameLast Час назад
Привезти его на речку. Привязать. если наутро комары из него всю кровь не выпьют - пусть второй видос запилит. Это я говорю чтобы обошлось дешевле галоперидола.
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−67
v-50 Час назад
по голосу слышно что конченый..
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3k
Борис Карабанов 2 часа назад
Высохший бурьян сегодня настоящее бедствие. В деревнях сотни тысяч оставленных без присмотра домов с заросшими дикой растительностью участками. При отсутствии домашней скотины, как оказалось, очень быстро зарастают улицы поселений, а сил у сельсоветов не хватает на то, чтобы привести их в порядок. В результате весной и осенью создается крайне опасная пожарная обстановка. В ветреную погоду пал травы остановить практически невозможно и огонь распространяется от строения к строению неудержимо. По сути, новые ужесточения противопожарных ("противошашлычных") правил обусловлены именно этой ситуацией. Таким образом, противостояние растительного и мясного компонентов возникает в самых неожиданных местах. Больше травы - меньше шашлыков!
Шах и мат, пожиратели кусочков трупов животных, нанизанных на прутики и обожженных на огне!:)
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19k
Виталий Касандров 2 часа назад
Представляю сколько у его вшей ,блох и гнид .
Интересно он специальную диету соблюдает что бы насекомые хорошо питались и быстро росли ?
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1k
Fara Zolkin 2 часа назад
Банутый на всю головц
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42k
Максим Т. 2 часа назад
А, понятно. 2,72банутый. Пожалуй, кислород нужно попробовать. И ванны...
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2k
Charles Montgomery Burns 2 часа назад
а как же быть с травоядными животными? Они не хуже тримера работают)
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8k
shimpansky 2 часа назад
Лёха Китаец борется за траву
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14k
Hairy. 2 часа назад
Уши бы триммером этому кретину подстричь.
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15k
Maks Es 2 часа назад
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