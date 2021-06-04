В Российских городах частенько косят траву. Однако, есть люди, которые выступают против этого мероприятия, ведь трава - часть важнейшей экосистемы. Она служит домом для сотни видов насекомых, которые в свою очередь являются кормом для птиц. Экоактивист Алексей Поднебесный набросился на коммунальщиков и заставил усомниться их в своей адекватности.
В телеграм-канале "Нижний № 1" появился ролик, где Алексей Поднебесный (известный своими выходками) набросился на коммунальщиков, косивших траву за его домом. Мужчина принялся кричать на газонокосильщиков, обвиняя рабочих в уничтожении природы и нарушении закона. На громкие крики один из рабочих в шутку предложил Алексею лечь на землю, и тот улёгся рядом с триммером.
Поражённые выходкой активиста рабочие поспешили покинуть придомовую территорию. Перед уходом один из рабочих высказал мнение, что активиста "надо бы закрыть в психушку".
Источник:
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Не экоактивист, а дебил.
Нужно было его ВЫКОСИТЬ. Из экосистемы.
и автора поста тоже
Направлять таких на борьбу с борщевиком!
Шах и мат, пожиратели кусочков трупов животных, нанизанных на прутики и обожженных на огне!:)
Интересно он специальную диету соблюдает что бы насекомые хорошо питались и быстро росли ?