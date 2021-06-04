В Российских городах частенько косят траву. Однако, есть люди, которые выступают против этого мероприятия, ведь трава - часть важнейшей экосистемы. Она служит домом для сотни видов насекомых, которые в свою очередь являются кормом для птиц. Экоактивист Алексей Поднебесный набросился на коммунальщиков и заставил усомниться их в своей адекватности.