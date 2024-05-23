Дерзкий подросток несколько раз ударил мужчину за сделанное замечание

О конфликте рассказала подписчица сообщества Инцидент Кузбасс:

Инцидент произошёл на детской площадке в одном из парков на Бульваре Строителей. На площадке было много детей, в том числе и маленький внук этого мужчины, но "спортсмена" это никак не остановило, и он решил разобраться на месте. Со слов детей: все началось со словесной перепалки, когда мимо молодого "спортсмена" с другом проходили мужчина с внуком и сделали замечание по поводу нецензурной лексики возле площадки детской, на что в ответ получили оскорбления. Когда же оскорбления прилетели в ответ "боксеру", ему это не понравилось, и он решил перейти "от слов к делу". На видео уже конец потасовки, когда вмешались прохожие. У мужчины рот был весь в крови.

В видео присутствует ненормативная лексика