Дерзкий подросток несколько раз ударил мужчину за сделанное замечание

В Кемерове 52-летний мужчина проходил с внуком мимо детской площадки и услышал нецензурную лексику со стороны подростков. Он сделал замечание, на что получил агрессию. 17-летний юноша захотел с ним подраться и нанес мужчине несколько ударов по различным частям тела.
О конфликте рассказала подписчица сообщества Инцидент Кузбасс:
Инцидент произошёл на детской площадке в одном из парков на Бульваре Строителей. На площадке было много детей, в том числе и маленький внук этого мужчины, но "спортсмена" это никак не остановило, и он решил разобраться на месте. Со слов детей: все началось со словесной перепалки, когда мимо молодого "спортсмена" с другом проходили мужчина с внуком и сделали замечание по поводу нецензурной лексики возле площадки детской, на что в ответ получили оскорбления. Когда же оскорбления прилетели в ответ "боксеру", ему это не понравилось, и он решил перейти "от слов к делу". На видео уже конец потасовки, когда вмешались прохожие. У мужчины рот был весь в крови.
В видео присутствует ненормативная лексика
Теперь молодой человек понесет ответственность по статье. 6.1.1 КоАП РФ «Побои», а так же по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».
На родителей подростка составили протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Извинения от "героя" видео
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Может это какие-то изменения в УК ввидены?
Ну, что-то вроде: "Публичное посыпание головы пеплом - минус 25% от наказания"
Хер изо рта вынь и говори внятно
Таких сажать, а не штрафовать надо.
Какие нахер извинения?
Хлебало ему начистить и все дела