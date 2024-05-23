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Дерзкий подросток несколько раз ударил мужчину за сделанное замечание

Дерзкий подросток несколько раз ударил мужчину за сделанное замечание

Автор:
23 мая 2024 12:14
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Кемерово   драка   избиения   инцидент   конфликт   
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В Кемерове 52-летний мужчина проходил с внуком мимо детской площадки и услышал нецензурную лексику со стороны подростков. Он сделал замечание, на что получил агрессию. 17-летний юноша захотел с ним подраться и нанес мужчине несколько ударов по различным частям тела.

О конфликте рассказала подписчица сообщества Инцидент Кузбасс:
Инцидент произошёл на детской площадке в одном из парков на Бульваре Строителей. На площадке было много детей, в том числе и маленький внук этого мужчины, но "спортсмена" это никак не остановило, и он решил разобраться на месте. Со слов детей: все началось со словесной перепалки, когда мимо молодого "спортсмена" с другом проходили мужчина с внуком и сделали замечание по поводу нецензурной лексики возле площадки детской, на что в ответ получили оскорбления. Когда же оскорбления прилетели в ответ "боксеру", ему это не понравилось, и он решил перейти "от слов к делу". На видео уже конец потасовки, когда вмешались прохожие. У мужчины рот был весь в крови.

В видео присутствует ненормативная лексика

Теперь молодой человек понесет ответственность по статье. 6.1.1 КоАП РФ «Побои», а так же по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».
На родителей подростка составили протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Извинения от "героя" видео

Источник:

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Метки: Видео   Кемерово   драка   избиения   инцидент   конфликт   
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37  комментариев
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1k
DuckTales 2 часа назад
А что дают эти извинения ?
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6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 7 секунд назад
А ведь поймаешь такого, навесишь звиздюлей.... ой шо будет, мамаж дорохая.....участковый, прокуратура, родители взовьются соплями гнева, как так чадушко с разбитым ипалом приползло домой.
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3k
jazzz 5 минут назад
А как развивались события если бы мужик разочек "угадал" этому пи_з_дюку?
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32k
AzuveR 10 минут назад
Это чмо ,понимает только издуля, т.к.,является животным. Извинился и забыл.
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6k
Max Полчаса назад
Откуда взялась это идиотская мода на извинения?
Может это какие-то изменения в УК ввидены?
Ну, что-то вроде: "Публичное посыпание головы пеплом - минус 25% от наказания"
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427
Eugene Полчаса назад
Чмо!
Хер изо рта вынь и говори внятно
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22k
КВТИУ-80 Полчаса назад
Этот острокопытный без бумажки даже извиниться не в состоянии... хорошо, что буквы знает. Оправить бы этого психотипа в трудовой лагерь с личным прокормом годиков так на пять.
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294
rus Полчаса назад
По лицу видно, что этот абу в жизни только силу качает, а не мозги. Интеллект на лице не отображается
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11k
Сол Гудман 40 минут назад
промычал что-то себе под нос, типа извинился, гаденыш
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4k
Наблюдатель 41 минуту назад
Считаю так как только появилось видео с ссанными извинениями, сразу срок наказания удваивать!
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1k
Андрей Граф 42 минуты назад
мля попался бы о мне, в багажнике увез бы его в лесок
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7k
мемфрид 44 минуты назад
На сво мразь
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5k
Горожанин 50 минут назад
Извинение должно стать отягчающим обстоятельством.
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2k
Флоки 56 минут назад
руки и ноги этому сопляку переломать, что б навек запомнил тварина. Конченый
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2k
Флоки 58 минут назад
Опять эти обрыганские блеяния "простите я больше так не буду". Мразь сопливая. Там и папашка такой же наверняка. От чертополоха не вырастет вишенка
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1k
KASPER Час назад
решение вопроса..)))
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41k
albedo Час назад
Почему по КоАП, а не УК?!
Таких сажать, а не штрафовать надо.
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7k
Трям Час назад
Он на бутылке будет красиво и устойчиво сидеть!
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−3
umkax Час назад
Что с лицом этого героя?
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24k
Killgrave Час назад
Обычный гопник ауе-особь - таких только кастрировать и на зону отправлять. Для общества это абсолютно лишнее бремя и опасность.
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18k
GROMOZEKA Час назад
Пёс ипаный.
Какие нахер извинения?
Хлебало ему начистить и все дела
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3662 поста (3626 в горячем)

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