Блогера-трансформатора Дмитрия Портнягина отправили под домашний арест за уклонение от налогов

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест блогера Дмитрия Портнягина, которого обвиняют в легализации денег, полученных преступным путем. На суд также приехала его жена, которая была участницей преступной схемы. Однако, Портнягина обвиняют не только в денежных махинациях. Следователь заявил, что у блогера есть вид на жительство в ОАЭ, он публиковал посты о Зеленском как о друге, перечислял деньги для постройки объектов в Украине и поддерживал Навального. Портнягин оспорил эти обвинения.

«Мы не легализовывали средства преступным путем. Я с 2018 года на Миротворце, это платформа с лицами, которые не могут приезжать в Украину. В Сирии я был на военной базе, размещал контент в своих блогах. Я поддерживаю Россию, поддерживаю свою страну. Я никуда не уезжаю, и не собираюсь. Я оплатил все налоги. С 2016 являюсь популярным ютуб-блогером про предпринимательство, я из маленького города, у меня нет отца, у меня нет образования, я занимался бизнесом с малого возраста»

На суде стало известно, что в неуплате налогов семья больше не обвиняются. Они погасили все свои долги перед государством. Блогер признал вину в неуплате налогов и возместил ₽187 млн.