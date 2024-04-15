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Блогера-трансформатора Дмитрия Портнягина отправили под домашний арест за уклонение от налогов

Блогера-трансформатора Дмитрия Портнягина отправили под домашний арест за уклонение от налогов

Автор:
15 апреля 2024 20:24
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Дмитрий Портнягин   Доход   блогер   инфоцыгане   мошенники   обман   портнягин   трансформатор   
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Портнягин создал "клуб успешных людей", куда мог вступить только тот, у кого доход превышает 100 млн. Однако, налоги он не платил, а также отмывал деньги по старой блогерской схеме.

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест блогера Дмитрия Портнягина, которого обвиняют в легализации денег, полученных преступным путем. На суд также приехала его жена, которая была участницей преступной схемы. Однако, Портнягина обвиняют не только в денежных махинациях. Следователь заявил, что у блогера есть вид на жительство в ОАЭ, он публиковал посты о Зеленском как о друге, перечислял деньги для постройки объектов в Украине и поддерживал Навального. Портнягин оспорил эти обвинения.

«Мы не легализовывали средства преступным путем. Я с 2018 года на Миротворце, это платформа с лицами, которые не могут приезжать в Украину. В Сирии я был на военной базе, размещал контент в своих блогах. Я поддерживаю Россию, поддерживаю свою страну. Я никуда не уезжаю, и не собираюсь. Я оплатил все налоги. С 2016 являюсь популярным ютуб-блогером про предпринимательство, я из маленького города, у меня нет отца, у меня нет образования, я занимался бизнесом с малого возраста»

На суде стало известно, что в неуплате налогов семья больше не обвиняются. Они погасили все свои долги перед государством. Блогер признал вину в неуплате налогов и возместил ₽187 млн.

Пока идёт разбирательство, суд приговорил блогера к домашнему аресту до 10 июня. Однако, Портнягин не расстроился и назвал это отпуском.

«Домашний арест. Практически два месяца. Немного отдохну. Проведу время с сыном, семьёй», - заявил блогер журналистам.

Дмитрий Портнягин - популярный блогер, который создал элитный «Клуб 500». В это комьюнити могут попасть только богачи. Основным видом деятельности клуба являются консультации по вопросам финансового посредничества, исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения. В клубе проходят бизнес-завтраки и разные встречи. Также у Портнягина несколько разных небольших проектов - блог, банные комплексы, благотворительный фонд и IT-компания.

Однако, во всего этого бизнеса Портнягин не платил налоги до того момента, пока к нему не пришли с обыском.

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Метки: Дмитрий Портнягин   Доход   блогер   инфоцыгане   мошенники   обман   портнягин   трансформатор   
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1  комментарий
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Сергей Сергей Полчаса назад
а надо было в тюрму...
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4929 постов (4715 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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