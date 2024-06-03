В Кузбассе 8-летний мальчик повис на трансформаторной будке, находящейся под напряжением

В поселке Тисуль детская шалость обернулась трагедией: восьмилетний мальчуган залез на крышу трансформаторной будки, которая находилась под напряжением, и его одежда загорелась.

Ребенка чуть не «приплавило» к подстанции — как видно на кадрах, он висел вверх ногами и не мог слезть, а его штаны загорелись. На крик прибежали местные — один из них в прыжке пытался стянуть мальчика. Когда это удалось, ребенка стали тушить уже на земле.