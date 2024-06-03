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В Кузбассе 8-летний мальчик повис на трансформаторной будке, находящейся под напряжением

В Кузбассе 8-летний мальчик повис на трансформаторной будке, находящейся под напряжением

Автор:
03 июня 2024 00:20
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: будка   дети   подстанция   ребенок   трансформатор   шалость   
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В Кузбассе 8-летний мальчишка залез "на спор" на трансформаторную будку и чуть не "приплавился" к ней: он в горящей одежде повис на подстанции. Глава СК поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования ребенка.

В поселке Тисуль детская шалость обернулась трагедией: восьмилетний мальчуган залез на крышу трансформаторной будки, которая находилась под напряжением, и его одежда загорелась.

Ребенка чуть не «приплавило» к подстанции — как видно на кадрах, он висел вверх ногами и не мог слезть, а его штаны загорелись. На крик прибежали местные — один из них в прыжке пытался стянуть мальчика. Когда это удалось, ребенка стали тушить уже на земле.

Как сообщает Readovka, пострадавший залез на трансформатор, поспорив с друзьями — его доставили в больницу с ожогами различных частей тела. Сейчас школьник находится в больнице — точной информации о его травмах нет.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по статье о причинении тяжелого вреда здоровью по неосторожности. Следком по Кемеровской области — Кузбассу проводит проверку.

Источник:

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Метки: будка   дети   подстанция   ребенок   трансформатор   шалость   
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25k
Скептик-материалист Полчаса назад
"Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по статье о причинении тяжелого вреда здоровью по неосторожности"

И кого "привлекать" будут? Высокое напряжение? )))
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26k
Slawa49 51 минуту назад
я когда учился в школе, у нас тоже такой гений был, который залез в трансформаторную будку, шарахнуло его знатно, ожоги были жесткие, ему потом еще в череп пластину вставили так как черепушку прожгло, выжил чудом.
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16k
Александр Час назад
Сидят на столбе два электрика, мимо идёт бабка.
Один электрик говорит:
- Бабушка, подай пожалуйста вон тот провод.
Бабка нагибается, поднимает провод и подаёт его электрику.
- Спасибо бабушка.
Бабка уходит.
Один электрик говорит другому:
- Я же говорил тебе, что "земля", а ты: "Фаза, фаза!".
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53
Дмитрий 2 часа назад
Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по статье о причинении тяжелого вреда здоровью по неосторожности.
Это вообще тут причём?
Тут только е*ать родителей и ввести в школах уроки ОБЖ обратно. И пояснять - что такое провода и электричество.
Я работал на высоковольтке и видел зажаренных водителей самосвалов и похитителй проводов и коллег сгоревших в ячейках. Дети без объяснения ничего не могут сами. Они недавно в этом мире .
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1505 постов (1436 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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