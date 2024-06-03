В Кузбассе 8-летний мальчик повис на трансформаторной будке, находящейся под напряжением

В Кузбассе 8-летний мальчишка залез "на спор" на трансформаторную будку и чуть не "приплавился" к ней: он в горящей одежде повис на подстанции. Глава СК поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования ребенка.
В поселке Тисуль детская шалость обернулась трагедией: восьмилетний мальчуган залез на крышу трансформаторной будки, которая находилась под напряжением, и его одежда загорелась.
Ребенка чуть не «приплавило» к подстанции — как видно на кадрах, он висел вверх ногами и не мог слезть, а его штаны загорелись. На крик прибежали местные — один из них в прыжке пытался стянуть мальчика. Когда это удалось, ребенка стали тушить уже на земле.
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Как сообщает Readovka, пострадавший залез на трансформатор, поспорив с друзьями — его доставили в больницу с ожогами различных частей тела. Сейчас школьник находится в больнице — точной информации о его травмах нет.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по статье о причинении тяжелого вреда здоровью по неосторожности. Следком по Кемеровской области — Кузбассу проводит проверку.
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И кого "привлекать" будут? Высокое напряжение? )))
Один электрик говорит:
- Бабушка, подай пожалуйста вон тот провод.
Бабка нагибается, поднимает провод и подаёт его электрику.
- Спасибо бабушка.
Бабка уходит.
Один электрик говорит другому:
- Я же говорил тебе, что "земля", а ты: "Фаза, фаза!".
Это вообще тут причём?
Тут только е*ать родителей и ввести в школах уроки ОБЖ обратно. И пояснять - что такое провода и электричество.
Я работал на высоковольтке и видел зажаренных водителей самосвалов и похитителй проводов и коллег сгоревших в ячейках. Дети без объяснения ничего не могут сами. Они недавно в этом мире .