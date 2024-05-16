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Переписал всё имущество: духовные наставники убедили омича в том, что он особенный и что ему не нужны земные вещи

Переписал всё имущество: духовные наставники убедили омича в том, что он особенный и что ему не нужны земные вещи

Автор:
16 мая 2024 18:22
Сообщество : Мошенничество
Метки: духовные наставники   имущество   лишился имущества   мошенники   обман   омич   приговор   
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С аферистами мужчина познакомился в школе духовного развития.

В Омске осудили аферистов, которые обманули мужчину. Они убедили его переписать на них имущество, отдать все деньги и даже долю в компании. Познакомились с жертвой мошенники в школе духовного развития. Оказалось, у мужчины есть доля в компании, а жена, которая являлась единственным учредителем, живёт за границей. Узнав об этом, аферисты посчитали мужчину лёгкой добычей.


Они убедили его в том, что он особенный и избранный, и от всех материальных благ ему необходимо избавиться. По словам наставников, именно земные блага мешают мужчине раскрыть свой потенциал.

В итоге мужчина переоформил на третьих лиц всю недвижимость, принадлежащую жене и ему лично (5 нежилых помещений, гараж и коттедж), автомобиль и 100% доли в уставном капитале фирмы, - сообщили в прокуратуре региона.


Но этого аферистам оказалось мало. Они также забрали все деньги, одежду, обувь, технику и ювелирные изделия. За два года мужчину оборвали как липку. По данным прокуратуры, аферисты причинили потерпевшим материальный ущерб на сумму более 62 млн рублей. Кроме того, после общения с ними мужчина получил психологическое расстройство личности.

Суд назначил наказание обоим в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы. Женщина будет отбывать наказание в колонии общего режима, а её подельник - в колонии строго режима.

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Метки: духовные наставники   имущество   лишился имущества   мошенники   обман   омич   приговор   
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3  комментария
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1k
Darki 52 минуты назад
Это со всеми верующими так,лёгкая добыча для мошенников.Если человек верит во всякую несуществующую шнягу,он всегда уязвим.Но их не жалко,они сами так решили.
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3k
Звёздный странник 19 минут назад
Интересно, а когда начнутся те времена, когда духовные наставники начнут переписывать СВОЁ имущество на адептов?
Зачем наставникам земные блага, если стремятся раскрывать свой потенциал? Вот пусть и обогощаются духовно, делая подарки своим последователям.
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24k
Killgrave Час назад
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