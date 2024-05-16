Переписал всё имущество: духовные наставники убедили омича в том, что он особенный и что ему не нужны земные вещи

С аферистами мужчина познакомился в школе духовного развития.
В Омске осудили аферистов, которые обманули мужчину. Они убедили его переписать на них имущество, отдать все деньги и даже долю в компании. Познакомились с жертвой мошенники в школе духовного развития. Оказалось, у мужчины есть доля в компании, а жена, которая являлась единственным учредителем, живёт за границей. Узнав об этом, аферисты посчитали мужчину лёгкой добычей.
Они убедили его в том, что он особенный и избранный, и от всех материальных благ ему необходимо избавиться. По словам наставников, именно земные блага мешают мужчине раскрыть свой потенциал.
В итоге мужчина переоформил на третьих лиц всю недвижимость, принадлежащую жене и ему лично (5 нежилых помещений, гараж и коттедж), автомобиль и 100% доли в уставном капитале фирмы, - сообщили в прокуратуре региона.
Но этого аферистам оказалось мало. Они также забрали все деньги, одежду, обувь, технику и ювелирные изделия. За два года мужчину оборвали как липку. По данным прокуратуры, аферисты причинили потерпевшим материальный ущерб на сумму более 62 млн рублей. Кроме того, после общения с ними мужчина получил психологическое расстройство личности.
Суд назначил наказание обоим в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы. Женщина будет отбывать наказание в колонии общего режима, а её подельник - в колонии строго режима.
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Зачем наставникам земные блага, если стремятся раскрывать свой потенциал? Вот пусть и обогощаются духовно, делая подарки своим последователям.