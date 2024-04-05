«Один приехал - один выехал»: в Госдуме предложили запретить мигрантам приезжать в Россию вместе с семьями

Кроме того:

Все расходы, а также материальная ответственность, связанные с въездом-выездом, а также пребыванием иностранных работников на территории России должен нести его работодатель, а не налогоплательщики.

Низкоквалифицированные иностранные работники, привлекаемые в рамках организованного набора, не должны иметь права на получение вида на жительство, а также гражданства Российской Федерации. Эта норма прекрасно работает в других странах. Думаю, приживётся и в России.