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«Один приехал - один выехал»: в Госдуме предложили запретить мигрантам приезжать в Россию вместе с семьями

«Один приехал - один выехал»: в Госдуме предложили запретить мигрантам приезжать в Россию вместе с семьями

Автор:
05 апреля 2024 14:16
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   Петр Толстой   мигранты   ответственность   приезжие   работодатель   специалисты   
1538
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Отработал контракт и уехал домой. Расходы на билет туда-обратно должен оплачивать работодатель, а не налогоплательщики.

Только недавно в ГД обсуждали целевой найм мигрантов. Когда работодатель набирает не толпу работников, а оформляет заявку на 3-4 действительно нужных и квалифицированных специалистов. Инициативу одобрили и в Минтруда - возможно, её примут в этом году.

А сегодня вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил пойти дальше и пересмотреть не только систему найма иностранцев, но и подумать о их родственниках. Заодно - отменить систему трудовых патентов и ввести тот самый целевой набор по заявке работодателя. Мигрант работает в России по контракту (срок - до 2 лет), после этого уезжает на родину. Если он прям действительно необходим, то работодатель может продлить с ним договор.

Кроме того:

Все расходы, а также материальная ответственность, связанные с въездом-выездом, а также пребыванием иностранных работников на территории России должен нести его работодатель, а не налогоплательщики.

Низкоквалифицированные иностранные работники, привлекаемые в рамках организованного набора, не должны иметь права на получение вида на жительство, а также гражданства Российской Федерации. Эта норма прекрасно работает в других странах. Думаю, приживётся и в России.

Въезд на территорию России членов семей, а также близких родственников иностранных работников, привлекаемых в рамках организованного набора, должен быть запрещён. Один приехал - один выехал.

По решению местных властей иностранные работники, привлекаемые в рамках организованного набора, могут быть ограничены в свободе перемещения по территории страны и территории субъекта федерации. Если работник, допустим, приехал строить дома в Москве, значит нечего ему делать в других городах.

Все эти решения будут согласовывать и принимать уже в ближайшее время.

Источник:

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Метки: Госдума   Петр Толстой   мигранты   ответственность   приезжие   работодатель   специалисты   
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27  комментариев
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32k
Владимир 2 часа назад
Как в ОАЭ собсно. Там мигрант может привезти семью, но только жену и детей, и только после того как несколько лет там отработает и хорошо себя зарекомендует. Естественно все там будут на птичьих правах. Давать мигрантам всё то, чем пользуются граждане там дураков нет. Это у нас всякой швали раздают страховки, лечат бесплатно, материнский капитал с какого то перепуга выдают, целые школы уже есть, где пытаются обучать чуреков, которые никогда не станут русскими, а лишь планируют хорошо жить на пособия и льготы в России.
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0
Анна 3 минуты назад
Лишь бы так и было в будущем. а не бла бла. а так я соглашусь!
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7k
alex 9 минут назад
а чем раньше думали? кошельками?
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7k
Progressor 13 минут назад
Это ИЗНАЧАЛЬНО нужно было сделать! Теперь еще додумайте как убрать те таборы которые уже въехали на территорию РФ! И запрет на получение гражданства или ВНЖ по причины женитьбы. Женился - берешь свою чернильницу и валишь в горы к себе!
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1k
Дмитрий 15 минут назад
4 млн узбеков, 3 млн таджиков уже в России, сцука, как долго же вы думали и раскачивались. Почему в нашей стране, чтобы принять важное решение и навести порядок должно погибнуть энное количество человек? Это нужно было делать еще вчера.
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3k
Semёn 18 минут назад
Разумно!!! Очень разумно!!!
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63k
Олег Полчаса назад
давно пора! А тех нелегалов, что отловят - чипировать, дактилоскопировать и в родной кишлак!
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23k
Shtoppi Полчаса назад
у меня у одного ощущение, что инициативы которые в госдуме двигают якобы от лица депутатов, на самом деле они в интернете, в комментах юзеров черпают? похоже что у самих депутатиков мозг самостоятельно рационально мыслить на благо народа просто не способен.
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1k
c3nsor3d 40 минут назад
Мнение сугубо моё )как, грицца ИМХО) >>
Столько проблем в стране!!! И вот в чём нюанс и вопрос!..
Эти, сцук, товарищи-депутаты сидят там что-то думают - "О России!" -) и благополучии, что не всегда кому, а для кого ...
Есть штабы разных партий, которые, типа, разруливают мааааленькие нюансы, кстати, которые долны и без `их` участия функционировать(!)
Это "хлеб", > дальше "масло" >>>
Петиции, которые пишусть на то же ~charge ( или где..) вообще никого не волнуют. Власть взволновать только массовыми заявлениями и дрючкой, а если ещё до губера или до президента дойдёт такие (всякие) вещи...
Будет, как в юморе: "Спасите, мама, милиция, помогите!" :-) Но, не смешно.)
"Мясо" >>> Моё мнение, ... - Государству НАПРЯМУЮ надо (и локально!) работать с гражданами РФ... Кто, что, где...(?)...
А опять, пока "петух в жопу не клюнет поп не перекреститься". Хватит уже задним умом думать!!! Передний вкл надо! :)
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565
Кристофер Робин 46 минут назад
Надо вести правила, аногичные тем, что действуют в кантонах Швейцарии.
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28k
ПаганецЪ 49 минут назад
Вспомнили про боржоми, когда почки начали отваливаться.
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18k
Сергей 51 минуту назад
Бла-бла-бла...
Недавно кто-то сказал - "...в стране нужно или повышать производительность труда, или привлекать трудовых мигрантов." Вот и все! Какая у нас производительность на стройках и во дворах с метлами?
Они нам и статистику по рождаемости сделают, вдобавок! У тех, кого взяли по Крокусу, - у двоих по 4 ребенка, а у одного 7!
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11k
Garpia121 55 минут назад
Присутствие семьи никак не оправдано трудовой эмиграцией. Человек приезжает работать, тащит с собой неработящую жену и кучу детей, создаёт нагрузку на инфраструктуру, транспорт. Это влечет необходимость в дополнительных работниках. И так по кругу. В чем смысл? Больше половины эмигрантов обслуживают эмигрантов.
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30k
Aqueronte 59 минут назад
Неужели чтобы это понять нужно было дождаться трагедии Крокуса?
Об этом уже несколько лет говорили все, миграционная политика в том виде что есть это пропасть и уничтожение России.
Исключительно трудовой договор, въехал, отработал, уехал. Никаких родственников с собой, жена хочет поехать? Вперёд, но если забеременеет или родит то только неотложная помощь. Сады, школы, ни в коем случае. Есть над чем подумать, поработать.
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11k
Zемляк Час назад
Лучше так: один приехал - втроем выехал
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1k
Светлана Час назад
Столько людей должно погибнуть пока наша власть очнется...
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1k
Vustinii Час назад
А что раньше то мешало?
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657
IOF Час назад
Последнее время Толстой проявляет много активности. Есть мнение что его видят будующим премьером или даже президентом, что пожалуй похоже на правду.
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10k
Сол Гудман Час назад
Смотрю депутаты из анабиоза вышли, эти законы нужно было принимать лет 15 назад, сейчас уже у каждого второго мастурбека гражданство РФ и у него многодетная семья со всеми льготами и они плёхо говорить по руськи
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5k
SmartCat101 Час назад
давно пора !
и овец пусть своих ссобой везут ! 1 овцу на 50 мигрантов
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54
NeMIDa 2 часа назад
100% а то они весь аул тащат
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August
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