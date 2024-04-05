«Один приехал - один выехал»: в Госдуме предложили запретить мигрантам приезжать в Россию вместе с семьями

Отработал контракт и уехал домой. Расходы на билет туда-обратно должен оплачивать работодатель, а не налогоплательщики.
Только недавно в ГД обсуждали целевой найм мигрантов. Когда работодатель набирает не толпу работников, а оформляет заявку на 3-4 действительно нужных и квалифицированных специалистов. Инициативу одобрили и в Минтруда - возможно, её примут в этом году.
А сегодня вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил пойти дальше и пересмотреть не только систему найма иностранцев, но и подумать о их родственниках. Заодно - отменить систему трудовых патентов и ввести тот самый целевой набор по заявке работодателя. Мигрант работает в России по контракту (срок - до 2 лет), после этого уезжает на родину. Если он прям действительно необходим, то работодатель может продлить с ним договор.
Кроме того:
Все расходы, а также материальная ответственность, связанные с въездом-выездом, а также пребыванием иностранных работников на территории России должен нести его работодатель, а не налогоплательщики.
Низкоквалифицированные иностранные работники, привлекаемые в рамках организованного набора, не должны иметь права на получение вида на жительство, а также гражданства Российской Федерации. Эта норма прекрасно работает в других странах. Думаю, приживётся и в России.
Въезд на территорию России членов семей, а также близких родственников иностранных работников, привлекаемых в рамках организованного набора, должен быть запрещён. Один приехал - один выехал.
По решению местных властей иностранные работники, привлекаемые в рамках организованного набора, могут быть ограничены в свободе перемещения по территории страны и территории субъекта федерации. Если работник, допустим, приехал строить дома в Москве, значит нечего ему делать в других городах.
Все эти решения будут согласовывать и принимать уже в ближайшее время.
Источник:
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Столько проблем в стране!!! И вот в чём нюанс и вопрос!..
Эти, сцук, товарищи-депутаты сидят там что-то думают - "О России!" -) и благополучии, что не всегда кому, а для кого ...
Есть штабы разных партий, которые, типа, разруливают мааааленькие нюансы, кстати, которые долны и без `их` участия функционировать(!)
Это "хлеб", > дальше "масло" >>>
Петиции, которые пишусть на то же ~charge ( или где..) вообще никого не волнуют. Власть взволновать только массовыми заявлениями и дрючкой, а если ещё до губера или до президента дойдёт такие (всякие) вещи...
Будет, как в юморе: "Спасите, мама, милиция, помогите!" :-) Но, не смешно.)
"Мясо" >>> Моё мнение, ... - Государству НАПРЯМУЮ надо (и локально!) работать с гражданами РФ... Кто, что, где...(?)...
А опять, пока "петух в жопу не клюнет поп не перекреститься". Хватит уже задним умом думать!!! Передний вкл надо! :)
Недавно кто-то сказал - "...в стране нужно или повышать производительность труда, или привлекать трудовых мигрантов." Вот и все! Какая у нас производительность на стройках и во дворах с метлами?
Они нам и статистику по рождаемости сделают, вдобавок! У тех, кого взяли по Крокусу, - у двоих по 4 ребенка, а у одного 7!
Об этом уже несколько лет говорили все, миграционная политика в том виде что есть это пропасть и уничтожение России.
Исключительно трудовой договор, въехал, отработал, уехал. Никаких родственников с собой, жена хочет поехать? Вперёд, но если забеременеет или родит то только неотложная помощь. Сады, школы, ни в коем случае. Есть над чем подумать, поработать.
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пока гром не грянет власти не зашевелятся.
и овец пусть своих ссобой везут ! 1 овцу на 50 мигрантов