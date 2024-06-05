В Рязани чиновники попытались разнять драку подростков и сами оказались избиты

Мужчины в костюмах пытались остановить побоище, однако у них не вышло. В итоге их самих избили настолько сильно, что пришлось вызывать скорую помощь. В итоге у Ясинского сильное сотрясение мозга, а у Турханова несколько ушибов и других незначительных травм. Чиновники побои сняли и обратились в полицию, написав на школьников заявление. Школьникам грозит уголовное дело, уточняет KP.RU.