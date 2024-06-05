В Рязани чиновники попытались разнять драку подростков и сами оказались избиты

Двух мужчин увезла скорая помощь.
Дело случилось в Рязани, на днях. Как сообщает Mash, подростки устроили драку между собой прямо у здания администрации Рязанского района. Всего в драке участвовало около десяти школьников, которые усиленно били друг друга. В это время из здания администрации вышли два зама местного главы Борис Ясинский и Денис Турханов.
Мужчины в костюмах пытались остановить побоище, однако у них не вышло. В итоге их самих избили настолько сильно, что пришлось вызывать скорую помощь. В итоге у Ясинского сильное сотрясение мозга, а у Турханова несколько ушибов и других незначительных травм. Чиновники побои сняли и обратились в полицию, написав на школьников заявление. Школьникам грозит уголовное дело, уточняет KP.RU.
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не кизди много, кизди мало
перхоть подсалупная....
теперь бы, каждые 6 мес. в сво, для полного восприятия общества в котором живут. может задумаются, почему у них доходы больше чем у офицера РФ...