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В Рязани чиновники попытались разнять драку подростков и сами оказались избиты

В Рязани чиновники попытались разнять драку подростков и сами оказались избиты

Автор:
05 июня 2024 19:52
Сообщество : Жить в России
Метки: Рязань   администрация   драка   избиение   подростки   чиновники   
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Двух мужчин увезла скорая помощь.

Дело случилось в Рязани, на днях. Как сообщает Mash, подростки устроили драку между собой прямо у здания администрации Рязанского района. Всего в драке участвовало около десяти школьников, которые усиленно били друг друга. В это время из здания администрации вышли два зама местного главы Борис Ясинский и Денис Турханов.

Мужчины в костюмах пытались остановить побоище, однако у них не вышло. В итоге их самих избили настолько сильно, что пришлось вызывать скорую помощь. В итоге у Ясинского сильное сотрясение мозга, а у Турханова несколько ушибов и других незначительных травм. Чиновники побои сняли и обратились в полицию, написав на школьников заявление. Школьникам грозит уголовное дело, уточняет KP.RU.

Источник:

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Метки: Рязань   администрация   драка   избиение   подростки   чиновники   
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8  комментариев
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88
pilot52 Час назад
А где в это время была охрана, которая всегда при входе в администрацию находится?
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6k
Руслан 17 минут назад
Ну что, е@аные чинуши, теперь уже и вас начинают пиз@ить?
Ну ниче, скоро вас и ваших близких малолетки, чурки и почий сброд начнут зажимать по углам, наркотой травить, ножи в бок втыкать. А чё, беспредел, если с ним не бороться и не пресекать, рано или поздно доберется и до тех, кто ему потворствует
Сами же законы принимаете, которые способствуют увеличению бл@дства в стране. Сами гешефт с этого имеете. Но рано или поздно платить придется. И придется почувствовать себя в шкуре простого человека, у которого нет «корочки» и охраны нет
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640
Corkscrew Полчаса назад
А чего они сразу полицию не вызвали, как чинуши всем советуют делать или эти двое решили что они приматы невиданной крутизны? )))))))))
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−16
Roman Azerty Полчаса назад
ну вот, содили в народ
теперь бы, каждые 6 мес. в сво, для полного восприятия общества в котором живут. может задумаются, почему у них доходы больше чем у офицера РФ...
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Роман Полчаса назад
О может хоть так дойдет, что у подростков слишком много юридической защиты, а ответственности НОЛЬ
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