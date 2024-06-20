В Испании обнаружили древнейшее вино в жидкой форме

Сосуд обнаружили в 2019 году, когда семья наткнулась на захоронение на своём участке. Усыпальница, датируемая началом I века нашей эры, содержала восемь ниш, в шести из которых стояли урны из известняка, песчаника, стекла и свинца с кремированными останками и различные предметы, характерные для римских погребальных ритуалов. На двух урнах были надписаны именами усопших: Hispanae и Senicio.

В восьмой нише хранился стеклянный сосуд с ручками, а внутри него оказалось 5 литров жидкости.