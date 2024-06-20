FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Сообщество кладоискателей 109 постов • 39 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Сообщество кладоискателей
В Испании обнаружили древнейшее вино в жидкой форме

В Испании обнаружили древнейшее вино в жидкой форме

Автор:
20 июня 2024 15:33
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: Испания   археолог   вино   захоронение   погребение   урна   
968
4

Археологи нашли урну с красной жидкостью в семейной усыпальнице I века нашей эры в Кармоне, Севилья. Химический анализ идентифицировал жидкость как белое вино. Это самый древний образец, сохранившийся в жидком виде.

Сосуд обнаружили в 2019 году, когда семья наткнулась на захоронение на своём участке. Усыпальница, датируемая началом I века нашей эры, содержала восемь ниш, в шести из которых стояли урны из известняка, песчаника, стекла и свинца с кремированными останками и различные предметы, характерные для римских погребальных ритуалов. На двух урнах были надписаны именами усопших: Hispanae и Senicio.

В восьмой нише хранился стеклянный сосуд с ручками, а внутри него оказалось 5 литров жидкости.

Анализ, проведённый экспертами Университета Кордовы, показал, что древняя жидкость - местное вино, похожее на херес.

"Очень напоминает местные вина из винодельческих районов Андалусии - Монтильи-Морилес, Хереса, Санлукара", - говорит Хосе Рафаэль Руис Арребола, химик-органик из Университета Кордовы.

С помощью масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой эксперты смогли определить минеральные вещества вина, среди которых были такие распространенные элементы, как калий, кальций и магний. Кроме того, с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии они определили полифенолы - соединения, содержащиеся в винограде и, соответственно, в вине.

Удивительная сохранность вина свидетельствует о сложных методах консервации, а также о подходящих климатических условиях.

Прежде самым древним вином, сохранившимся в жидком состоянии, была Шпайерская бутылка, которую извлекли из римской гробницы близ немецкого города Шпайер в 1867 году и датировали примерно 325 годом нашей эры.

Использование вина в римских похоронных ритуалах хорошо известно и задокументировано. В урну помещали кремированные останки, а затем наполняли вином, чтобы помочь усопшему перейти в лучший мир.

Авторы подытожили, что их работа убедительно свидетельствует о том, что жидкость в урне с прахом изначально была вином, разложившимся со временем, и что её возраст составляет около 2000 лет.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Сообщество кладоискателей"
Метки: Испания   археолог   вино   захоронение   погребение   урна   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Григорий Бабкин Час назад
И никто не попробовал? Говно, а не учёные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 3048 постов (2875 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

510384



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Что-то на модном: подборка стильных хитов из Южной Кореи по приятному ценнику
Что-то на модном: подборка стильных хитов из Южной Кореи по приятному ценнику
Владимир Путин прибыл с визитом в Северную Корею
Владимир Путин прибыл с визитом в Северную Корею
Набирающие популярность в сообществах
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Салман Рушди — писатель, заочно приговоренный к смерти аятоллой Хомейни⁠⁠
Салман Рушди — писатель, заочно приговоренный к смерти аятоллой Хомейни⁠⁠
Вперед за призами
Вперед за призами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Прикол#забавно#кошка#позитив#Ynews#машина#Китай#повезло
#в мире#интересно#кино#кот#фильм#полиция#собака#конфликт#криминал#сарказм
#животные#Юмор#новости#история#интересное#Россия#Спорт#улыбнуло#СССР#Еда
Вперед за призами Вперед за призами В Домодедово у вьетнамца изъяли бутылку вина стоимостью 2,6 млн рублей В Домодедово у вьетнамца изъяли бутылку вина стоимостью 2,6 млн рублей В России создали вино для похудения и повышения стрессоустойчивости В России создали вино для похудения и повышения стрессоустойчивости Ученые выяснили, как влияет сочетание пива и вина на похмелье Ученые выяснили, как влияет сочетание пива и вина на похмелье Отечественные виноделы предупреждают о возможном подорожании вина на 30% Отечественные виноделы предупреждают о возможном подорожании вина на 30% В Египте нашли кувшины с вином выдержкой в 5000 лет В Египте нашли кувшины с вином выдержкой в 5000 лет

На что жалуетесь?

Вернуться