В Испании обнаружили древнейшее вино в жидкой форме

Археологи нашли урну с красной жидкостью в семейной усыпальнице I века нашей эры в Кармоне, Севилья. Химический анализ идентифицировал жидкость как белое вино. Это самый древний образец, сохранившийся в жидком виде.
Сосуд обнаружили в 2019 году, когда семья наткнулась на захоронение на своём участке. Усыпальница, датируемая началом I века нашей эры, содержала восемь ниш, в шести из которых стояли урны из известняка, песчаника, стекла и свинца с кремированными останками и различные предметы, характерные для римских погребальных ритуалов. На двух урнах были надписаны именами усопших: Hispanae и Senicio.
В восьмой нише хранился стеклянный сосуд с ручками, а внутри него оказалось 5 литров жидкости.
Анализ, проведённый экспертами Университета Кордовы, показал, что древняя жидкость - местное вино, похожее на херес.
"Очень напоминает местные вина из винодельческих районов Андалусии - Монтильи-Морилес, Хереса, Санлукара", - говорит Хосе Рафаэль Руис Арребола, химик-органик из Университета Кордовы.
С помощью масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой эксперты смогли определить минеральные вещества вина, среди которых были такие распространенные элементы, как калий, кальций и магний. Кроме того, с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии они определили полифенолы - соединения, содержащиеся в винограде и, соответственно, в вине.
Удивительная сохранность вина свидетельствует о сложных методах консервации, а также о подходящих климатических условиях.
Прежде самым древним вином, сохранившимся в жидком состоянии, была Шпайерская бутылка, которую извлекли из римской гробницы близ немецкого города Шпайер в 1867 году и датировали примерно 325 годом нашей эры.
Использование вина в римских похоронных ритуалах хорошо известно и задокументировано. В урну помещали кремированные останки, а затем наполняли вином, чтобы помочь усопшему перейти в лучший мир.
Авторы подытожили, что их работа убедительно свидетельствует о том, что жидкость в урне с прахом изначально была вином, разложившимся со временем, и что её возраст составляет около 2000 лет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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