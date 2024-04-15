10 неожиданных камео знаменитостей на большом экране, от которых зрители пришли в восторг

От актёрского состава в кино зависит многое: зачастую он гарантирует качество фильма и привлекает зрителя, который предпочитает видеть на экране своих фаворитов. Однако, несмотря на огромное количество актёров в современной индустрии, нас не особенно удивишь их появлением на экране: все они так или иначе нам знакомы.
Но вспомните своё удивление, когда в фильме неожиданно появляется ваш любимый музыкант или любая другая известная личность хоть на несколько мгновений! Создаётся впечатление, что у такого кино есть своя изюминка!
Как в сериале про учёных, в «Теории Большого взрыва», мог не появится самый настоящий учёный, да ещё какой! В 2012 году в 21 серии пятого сезона Шелдон поссорился с одним из самых умных людей на планете.
Тот самый композитор, который написал музыку к «Звёздным войнам» («Имперский марш» и другое), а также многим культовым картинам типа: «Список Шиндлера», «Парк юрского периода» и «Гарри Поттер». Он сыграл бармена в фильме «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» (2019). Такого человека нельзя было не увековечить на экране!
Нынешний король Великобритании, тогда ещё принц Чарльз, снялся в роли самого себя в эпизоде мыльной оперы «Улица Коронации». Восьмого декабря 2000 года зрители были в восторге от неожиданного появления представителя королевской семьи, особенно в прямом эфире юбилейной серии.
Вы точно помните этот мимолётный эпизод в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004), ведь помимо самовращающейся чайной ложки на этом кадре присутствует знаменитый рок-музыкант и фронтмен группы «The Stone Roses». Забавно, что в фильме о волшебниках его богемный герой читает книгу Стивена Хокинга, посвящённую времени.
В одном из эпизодов сериала «Друзья» в 1998 году ребята отправляются в Лондон, где Джоуи ведёт себя как гиперболизированный турист, что ставят ему в укор товарищи. Но именно ему удаётся случайно встретить бывшую жену принца Эндрю и получить от неё комплимент.
Знаменитый новозеландский режиссёр неожиданно появился в комедийном боевике «Типа крутые легавые» (2007). Дело в том, что однажды Питер Джексон познакомился с режиссёром Эдгаром Райтом, у них завязалась беседа, и Питер сам предложил появиться в новом фильме Эдагара. Тот не придумал ничего лучше, чем дать ему роль злобного Санты.
Внучка Елизаветы II появилась в фильме «Молодая Виктория» (2009) в роли фрейлины и даже не была указана в титрах. Но посмотрите, сколько счастья и азарта на этом лице!
Помимо неожиданности фанатов легендарного сай-фая порадовало, что в очень мрачном эпизоде сериала «Звёздный путь: Глубокий космос 9» музыкант внёс капельку юмора и удивил всех отличной актёрской игрой. Это не единственное камео сериала, но самое запоминающееся.
Не понятно, кто смотрится круче: королева или Джеймс Бонд? В 2012 году в Лондоне проходили летние Олимпийские игры, Елизавете II предложили сняться в небольшом скетче, который будет открывать игры. На удивление, она тут же согласилась. Сюжет носил комичный характер, сочетая розовые цвета, снующих тут и сям собак, королевскую невозмутимость и атрибутику фильмов о Джеймсе Бонде, которого здесь играет Дэниел Крейг.
Принцы — преданные поклонники звёздной саги. Братья тайно снимались в фильме «Звёздные войны: Последние джедаи» (2017) в роли штурмовиков, но этот эпизод так и не вошёл в окончательный монтаж. К тому же, они были гораздо выше остальных товарищей по съёмочной площадке, что тоже помешало королевскому камео. Но зато они точно осуществили мечту любого мальчишки!
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