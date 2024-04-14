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В Германии приняли закон о смене пола раз в год

В Германии приняли закон о смене пола раз в год

Автор:
14 апреля 2024 22:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Германия   Самоопределение   бундестаг   законопроект   заявление   смена пола   
1697
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Бундестаг принял закон «о самоопределении». Любой желающий с 1 ноября 2024 года сможет менять себе пол каждые 12 месяцев в государственных учреждениях. Для этого всего лишь нужно устное заявление, пишет газета Bild.

В Германии приняли новый закон, который позволяет гражданам менять пол раз в год по желанию.

Приняли вот с такими цифрами по голосованию:

374 депутата поддержали закон

Против проголосовали 251 человек

11 воздержались.

Чтобы сменить пол теперь достаточно лишь устного заявления.

Согласно предыдущему закону от 1981 года, для внесения изменений по полу или имени люди должны были пройти две психологические экспертизы, после чего решение выносил компетентный окружной суд. Однако чиновники, видимо, сочли такой путь слишком сложным и унизительным.

О детях чиновники тоже подумали. Хотя, лучше бы этого не делали. Ведь детям теперь тоже можно менять пол, с одной оговоркой - без помощи родителей им не обойтись, а желательно и психолога.

Решение Бундестага прокомментировала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова

В Германии теперь можно менять пол раз в год по желанию. Детям до 14 лет необходимо заявление родителей, а после 14 ребятки могут определяться сами, без папы с мамой, без формальностей. Как говорится, не прошло и двух недель со дня легализации наркотиков в Германии, как дно снова пробито. «Почему только раз в год?» — спросите вы. Мне тоже интересно, зачем сдерживать себя в свободе выбора. Возможно, если чаще, то новый гендер не успеет зажить?

, — написала она.

В России операции по смене пола и изменение гендерного маркера в паспорте запретили летом 2023 года. Позже депутаты Госсовета Татарстана внесли поправки в Семейный кодекс республики, которыми устанавливается запрет изменившим пол быть опекунами (попечителями) и усыновителями детей.

Кроме того, в России трансгендерам (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) предложат смириться с врожденным полом — такие клинические рекомендации опубликовало Российское общество психиатров. Представители сообщества трансперсон считают этот подход конверсионной терапией, запрещенной в ряде стран.

Источник:

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Метки: Германия   Самоопределение   бундестаг   законопроект   заявление   смена пола   
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34  комментария
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21k
Александр 3 часа назад
Лет через 10 будет не по желанию, а обязательная смена пола раз в год.
Главное не останавливаться.
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7k
Прохожий3 13 минут назад
Сильно пахнет популизмом. Прокукарекать они прокукарекали, А как это все реализовывать? Операция по смене пола стоит не 100 евро и не тысячу). За чей счет банкет? Откуда все это бабло возьмётся? Также можно принять закон про бесплатные помолвочные кольца с бриллиантом все молодоженам за счет казны, или ежегодный оплачиваемый отпуск на Мальдивах всем по устному пожеланию (но не чаще одного раза в год). Почему нет? Надо же поддерживать избирателей))
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1k
рулон обоев 50 минут назад
немцы опять не на той стороне
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−21
X Æ A-12 53 минуты назад
Кстати в Иране тоже разрешена смена пола, мало того Иран является мировым лидером в этой области. Ну этож другое - понимать надо. Интересно Захарова прислала свои смехуёчки, по этому поводу, в посольство ирана?
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10k
Zhora Час назад
Самое забавное, что подобными извратами там занимаются только немцы. А вот все приезжие чёрные бородачи там плодятся как кролики, и такой фигнёй не страдают. В итоге белые вырождаются в 32 вида гомосеков, а чёрные только посмеиваются, сидя на пособиях. И уже через одно поколение, максимум через два, это уже будет ИХ страна.
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8k
Умница-красавица Час назад
Что сказать? Содом и Гоморра тот же путь прошли..
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597
danieldewitte Час назад
Думаю, адекватные свалят с этого садома, а остальным ппц, я так понимаю.
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229
Андрей 2 часа назад
Клиники походу мало пробашляли, надо каждый день, идиотов надо каждый день, но без наркоза.
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3k
Карл 2 часа назад
пусть и дальше, по седьмое колено отвечают за 1941й..!!
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33k
Юрьевич 2 часа назад
Фармкорпорации аплодируют стоя!
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33k
Ashabad 2 часа назад
Нет лучшего способа анти-западной пропаганды, чем рассказывать о них правду.
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7k
Харон ( Χάρων) 2 часа назад
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359
Antarez 2 часа назад
Для военкомата нормально будет.
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5k
Дмитрий Круглов 2 часа назад
Пол определяется генами!
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−1
TradeMoney 2 часа назад
Если не ошибаюсь то в Дании с 14 лет разрешена Эвтаназия без одобрения родителей. Всё на сокращение населения у запада.
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13k
Copycat 2 часа назад
Чем бы европа не тешилась - лишь бы подальше от меня
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34
Самуил Маршак 2 часа назад
От сытой жизни и пива кукушка совсем поехала!
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
255
28
Shyrich 2 часа назад
С 14 лет... звиздец. В этом возрасте ума нет почти... Испоганят жизнь детям.
С 18 пущай хоть вся германия себе всё отрезает.
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9k
Гвоздь 2 часа назад
что вы от них хотите, пресытились уже обычными удовольствиями от хорошей жизни
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2k
Сергей 2 часа назад
Если правда, то фляга у них свистит прям откровенно))
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1438 постов (1367 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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