В Германии приняли закон о смене пола раз в год

В Германии приняли новый закон, который позволяет гражданам менять пол раз в год по желанию.

Приняли вот с такими цифрами по голосованию:

374 депутата поддержали закон

Против проголосовали 251 человек

11 воздержались.

Чтобы сменить пол теперь достаточно лишь устного заявления.

Согласно предыдущему закону от 1981 года, для внесения изменений по полу или имени люди должны были пройти две психологические экспертизы, после чего решение выносил компетентный окружной суд. Однако чиновники, видимо, сочли такой путь слишком сложным и унизительным.