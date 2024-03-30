Байден объявил Пасху Днём Трансгендера, а жителям Германии рекомендовали отказаться от поедания яиц

Кроме того. президент США призвал американцев «присоединиться к улучшению жизни трансгендеров». По его мнению, они играют «важную роль в жизни нации», проходя службу в армии и занимая выборные должности.

Ещё из новых тенденций этого сезона - запрет детям на конкурсе пасхальных яиц Белого дома рисовать любую религиозную символику, а также ту, что может оскорбить по признаку гендера или расы, сообщает Daily Mail.

Как гласят новые правила,