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Байден объявил Пасху Днём Трансгендера, а жителям Германии рекомендовали отказаться от поедания яиц

Байден объявил Пасху Днём Трансгендера, а жителям Германии рекомендовали отказаться от поедания яиц

Автор:
30 марта 2024 20:47
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Германия   Джо Байден   католики   отказ   пасха   протестанты   трансгендеры   яйца   
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У гегемона всё стабильно. Наступающее завтра для католиков и протестантов пасхальное воскресенье Джо Байден объявил «Днём видимости трансгендеров». Указ появился на сайте Белого дома. В Германии пока обходятся малыми мерами - "из-за угрозы ожирения и парниковых газов" немцам настоятельно рекомендовали отказаться от пасхальной еды. Европе еще есть над чем работать.

Завтра католики и протестанты отмечают Пасху. По такому случаю президент США Джо Байден выкатил Указ, своевременный, как "яичко к Христову дню" - провозгласил Пасху Днем Трансгендера. Указ вывесили на сайте Белого дома.

Название праздника - «Пасха» - пока было решено оставить.

Кроме того. президент США призвал американцев «присоединиться к улучшению жизни трансгендеров». По его мнению, они играют «важную роль в жизни нации», проходя службу в армии и занимая выборные должности.

Ещё из новых тенденций этого сезона - запрет детям на конкурсе пасхальных яиц Белого дома рисовать любую религиозную символику, а также ту, что может оскорбить по признаку гендера или расы, сообщает Daily Mail.

Как гласят новые правила,

представленные работы «не должны включать сомнительного содержания, религиозных символов, откровенно религиозных тем или партийных политических заявлений».

Ветер перемен не обходит и Европу. Немцев, внезапно, начали убеждать (пока только убеждать), что даже в Пасху яйца вредны - они дороги, вызывают ожирение и повышенный выброс парниковых газов.

Эксперты Немецкого общества гастроэнтерологии, пищеварительных и метаболических заболеваний заявили, что от пасхального ягненка, яиц и других продуктов можно с легкостью отказаться. Вместо этого лучше обратить внимание на более полезные альтернативы растительного происхождения.

Терапевт и гастроэнтеролог Моника Рау отмечает, что растительная диета снижает риск ожирения и связанных с лишним весом осложнений, таких как сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания, - пишет издание "Tagesschpiegel".

Данные текущих исследований показывают, что здоровая веганская диета, как правило, предпочтительнее рациона без каких-либо ограничений.

Известно, что немецкое общество питания уже скорректировало свои рекомендации по потреблению продуктов животного происхождения. Ведущие органы по надзору за питанием Германии теперь рекомендуют употреблять максимум 300 граммов мяса (вместо 600 граммов) и не более одного яйца в неделю.

Согласно ученым, одного яйца в неделю достаточно для того, чтобы обеспечить организм необходимыми питательными веществами. Отказавшись от чрезмерного употребления яиц люди также снизят выбросы парниковых газов».

В общем, с наступающим Светлым Пасхальным Воскресеньем вас, соседи!

Источник:

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Метки: Германия   Джо Байден   католики   отказ   пасха   протестанты   трансгендеры   яйца   
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10  комментариев
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3k
VEDICHE Полчаса назад
Ну слава богу, нашли виноватых вувеличении парниковых газов.
Да пусть хоть всей Европой переходят на веганство, быстрее выродятся.
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427
SergVR Минуту назад
бИден. Пишется и произносится через букву И. проявляйте неуважение кша из-за поддержки нацистов на украине, а также против войн сша по всему миру
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3k
Rom 10 минут назад
Меньше парниковых газов? Понял - немцам надо меньше жрать яиц, меньше ПЕРДЕТЬ будут. Вот где газы!
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21k
Александр 19 минут назад
Ссылка coub.com
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5k
Горожанин 20 минут назад
Он же пукает, мразь!
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5k
Fishki_surfer Полчаса назад
>> Байден ... провозгласил Пасху Днем Трансгендера
Пасха тут ни при чем, Байден с 2021 года ежегодно подписывает такой указ, в этом году просто даты совпали у двух разных событий.
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71k
doker Полчаса назад
Таких персонажей везде хватает...
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32k
Владимир 44 минуты назад
Это фееричное пробивание днищ какое то.
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39k
АнтонПолднев 48 минут назад
Ну, яйца вам, ребята, точно не к чему...
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15k
Господин Уэф 53 минуты назад
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1412 постов (1340 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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