В Германии сыр с клещами снова набирает популярность

Есть у немцев весьма своеобразное лакомство — сыр, в котором кишат живые насекомые. И едят его обязательно вместе с этими насекомыми. Вроде так вкуснее. Фанаты муравьиных жопок, наверно, оценят такой изыск.

Причем сами немцы реально считают такой сыр деликатесом. Дело в том, что эти самые клещи вида Tyrophagus casei выделяют продукты жизнедеятельности и слюни, которые в свою очередь являются аналогом кисломолочных бактерий, необходимых для созревания сыра.