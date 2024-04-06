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В Германии сыр с клещами снова набирает популярность

В Германии сыр с клещами снова набирает популярность

Автор:
06 апреля 2024 05:55
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Milbenkäse   Видео   Германия   клещевой сыр   клещи   сыр   
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Раннее утро, суббота, а это значит, пришло время странных новостей.

Есть у немцев весьма своеобразное лакомство — сыр, в котором кишат живые насекомые. И едят его обязательно вместе с этими насекомыми. Вроде так вкуснее. Фанаты муравьиных жопок, наверно, оценят такой изыск.


Причем сами немцы реально считают такой сыр деликатесом. Дело в том, что эти самые клещи вида Tyrophagus casei выделяют продукты жизнедеятельности и слюни, которые в свою очередь являются аналогом кисломолочных бактерий, необходимых для созревания сыра.


Выглядят эти клещи своеобразно — всего 0,5 миллиметра в высоту, восемь ног, с пышными челюстными когтями и длинными волосками на панцире. Невооруженным глазом его не разглядеть, поэтому всем гурманам предлагают посмотреть в микроскоп, дабы по достоинству оценить, что им предстоит съесть. В среднем в одной упаковке такого сыра живет до 50 000 этих монстров. Ему даже памятник поставили.


Называется такой сыр Milbenkäse, и производят его всего в двух местах в Германии, в городе Цайц и в Тюрингии. По вкусу напоминает гартский сыр и до кучи пахнет нашатырем.


Короче, история появления этого сыра была примерно такой. 500 лет тому назад у одного крестьянина в совершенно нормальный постный сыр попал цветок бузины, стебель остался торчать снаружи. По этому стеблю в сыр пробрались клещи и не слабо так размножились. Через год крестьянин пришел посмотреть, как там его сыр поживает, и обнаружил потемневшую головку. Прижимистый немец решил его не выкидывать, а съел кусочек вместе с насекомыми, и так ему этот вкус понравился, что клещей стали намеренно сажать на свежие головки сыра.


В 1970 году эта традиция практически сошла на нет, потому что власти ГДР запретили производство и распространение зараженных клещами продуктов в соответствии с Законом о пищевых продуктах, но местные жители решили не сдаваться и тайком продолжали выращивать таких клещей, естественно, для лечебных целей.


Годы шли, власть менялась, а немецкое правительство так и не решило, можно ли разрешать массовую продажу такого сыра. Но тотальный запрет сняли, и сейчас любой ценитель может полакомиться живыми клещами в сыре.


Так что немцам не привыкать к употреблению в пищу насекомых.


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Метки: Milbenkäse   Видео   Германия   клещевой сыр   клещи   сыр   
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3  комментария
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TOROID 20 минут назад
И не удивлюсь, если вскоре они будут шнапс из дерьма гнать (как герой книги о солдате Чонкине)
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TOROID 22 минуты назад
Скоро немцы будут говно жрать
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2k
Damvrot Hohlam 42 минуты назад
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