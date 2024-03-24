FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11362 поста • 1467 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
С первого апреля в Германии легализуют каннабис

С первого апреля в Германии легализуют каннабис

Автор:
24 марта 2024 05:59
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Германия   законопроект   каннабис   легализация   марихуана   
798
3

Местные жители смогут хранить и выращивать растение, содержащее наркотические вещества. Теперь уже на законных основаниях.

В Германии, несмотря на протест врачебного сообщества и представителей нескольких земель, легализовали каннабис. Одобренный ранее бундестагом законопроект прошёл через бундесрат - трансляция заседания велась на YouTube-канале законодательного органа.


Последнее голосование проводилось, чтобы отправить инициативу на дополнительное согласование в комитет немецкого парламента, однако нужного количества голосов в пользу этого шага не набралось. Немцы решили, что канабису - быть!


Среди противников принятия законопроекта был премьер Саксонии Михаэль Кречмер. Он заявил, что легализация каннабиса -это открытый ящик Пандоры, который теперь никому не удастся закрыть.


"Я видел так много людей, которые из-за злоупотребления наркотиками настолько серьезно были больны..., что они никогда не смогли больше вернуться к нормальной жизни. И я побеседовал с большим количеством врачей, которые предостерегали от того, чтобы идти этим путем", - цитирует Кречмера агентство РИА Новости.

Врачебные объединения также были против законопроекта. Медики считают несущественным оправдание, что отказ от легализации спровоцировал бы развитие чёрного рынка наркотиков. Баварский министр здравоохранения Юдит Герлах уверена, что при любом раскладе чёрный рынок никуда не исчезнет. Там будут предлагать тяжёлые наркотики, да и тот же каннабис с более высоким составом каннабиноидов. Однако министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах не согласен с коллегой и активно продвигал легализацию, в чём и преуспел.


Разработка этого проекта началась еще в 2022 году, потом министр здравоохранения ФРГ после консультаций с Еврокомиссией представил обновленный план по легализации каннабиса.


Сам план был таков: власти ФРГ намерены сначала разрешить продажу каннабиса в рекреационных целях только членам некоммерческих «каннабис-клубов», после чего можно будет запустить тестовые проекты для коммерческих сетей поставок. Вступить в эти клубы смогут лишь с 18 лет, в каждом из таких объединений должно быть не более 500 человек Члены клубов получат право выращивать траву, чтобы потом распространять её между членами своего клуба. Разово каждый сможет купить не более 25 граммов каннабиса, в месяц - не более 50 граммов. Дома разрешается содержать не более трёх растений.


Месяц назад этот закон был принят в бундестаге при поддержке 407 депутатов. Против него проголосовали 226 человек, еще четверо воздержались.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Германия   законопроект   каннабис   легализация   марихуана   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
142k
parallax 59 минут назад
1 апреля. Как удачно выбрана дата.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Radugananebe 10 минут назад
Мало в Германии психов и мигрантов, теперь еще и под веществами будут ходить. Законно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин 18 минут назад
"В Германии, несмотря на протест врачебного сообщества..."
-------------------
Вот что такое наука в головах представителей либеральной общественности. Для них наука - лишь фальшивый фетишь, прикрытие. Для либерала наука - только то, что удовлетворяет его личные патологические хотелки. А если не удовлетворяет - либералу плевать на науку, он её презирает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Damvrot Hohlam Полчаса назад
они и так там все убитые
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Опиум для народа Полчаса назад
-"Я видел так много людей, которые из-за злоупотребления наркотиками настолько серьезно были больны..., что они никогда не смогли больше вернуться к нормальной жизни. И я побеседовал с большим количеством врачей, которые предостерегали от того, чтобы идти этим путем", - цитирует Кречмера агентство РИА Новости.-
- Совершенно то же можно сказать и про алкоголь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
turyst 38 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1907 постов (1897 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

230136



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Свежая пища для ума: 30 случайных фактов обо всём на свете
Свежая пища для ума: 30 случайных фактов обо всём на свете
Начальника пермской колонии жёстко задержали на глазах подчинённых во время совещания
Начальника пермской колонии жёстко задержали на глазах подчинённых во время совещания
Набирающие популярность в сообществах
Почему до сих пор Александр Островский важен для нас
Почему до сих пор Александр Островский важен для нас
Часы Джонни Деппа. Зачем ему сразу два циферблата
Часы Джонни Деппа. Зачем ему сразу два циферблата
Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс
Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 19 марта

Лучшие демотиваторы
Еще чуть-чуть и он продаст тебе арбуз

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#машина#забавно#кино#аварии#собака#позитив#Россия#дети
#животные#автомобили#интересно#факты#фильм#люди#история#Автовсячина#кошка#Еда
#Юмор#автомир#в мире#ДТП#кот#авто аварии#интересное#подборка#съемка#Индия
Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс В Чехии конфисковали первый автомобиль из России В Чехии конфисковали первый автомобиль из России "Welcome to Chernobyl!": власти Украины дали зелёный свет туризму в Чернобыле "Welcome to Chernobyl!": власти Украины дали зелёный свет туризму в Чернобыле Зеленский снова просит Верховную Раду легализовать медицинский каннабис Зеленский снова просит Верховную Раду легализовать медицинский каннабис В Канаде разрешат проводить эвтаназию на основании психических заболеваний В Канаде разрешат проводить эвтаназию на основании психических заболеваний "Здравствуй, юность в сапогах!": в Госдуме предложили увеличить срок армейской службы и изменить требования к здоровью призывников "Здравствуй, юность в сапогах!": в Госдуме предложили увеличить срок армейской службы и изменить...

На что жалуетесь?

Вернуться