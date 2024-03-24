С первого апреля в Германии легализуют каннабис

Среди противников принятия законопроекта был премьер Саксонии Михаэль Кречмер. Он заявил, что легализация каннабиса -это открытый ящик Пандоры, который теперь никому не удастся закрыть.





"Я видел так много людей, которые из-за злоупотребления наркотиками настолько серьезно были больны..., что они никогда не смогли больше вернуться к нормальной жизни. И я побеседовал с большим количеством врачей, которые предостерегали от того, чтобы идти этим путем", - цитирует Кречмера агентство РИА Новости.

Врачебные объединения также были против законопроекта. Медики считают несущественным оправдание, что отказ от легализации спровоцировал бы развитие чёрного рынка наркотиков. Баварский министр здравоохранения Юдит Герлах уверена, что при любом раскладе чёрный рынок никуда не исчезнет. Там будут предлагать тяжёлые наркотики, да и тот же каннабис с более высоким составом каннабиноидов. Однако министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах не согласен с коллегой и активно продвигал легализацию, в чём и преуспел.





Разработка этого проекта началась еще в 2022 году, потом министр здравоохранения ФРГ после консультаций с Еврокомиссией представил обновленный план по легализации каннабиса.





Сам план был таков: власти ФРГ намерены сначала разрешить продажу каннабиса в рекреационных целях только членам некоммерческих «каннабис-клубов», после чего можно будет запустить тестовые проекты для коммерческих сетей поставок. Вступить в эти клубы смогут лишь с 18 лет, в каждом из таких объединений должно быть не более 500 человек Члены клубов получат право выращивать траву, чтобы потом распространять её между членами своего клуба. Разово каждый сможет купить не более 25 граммов каннабиса, в месяц - не более 50 граммов. Дома разрешается содержать не более трёх растений.



