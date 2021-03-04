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Проект резолюции, который помимо этого включает массу других важных предложений, был принят на конференции в рамках проекта "Крепкая семья".
Сегодня, четвертого марта, в рамках конференции "Правовые и законодательные аспекты поддержки семей и семейных ценностей в РФ", которая прошла в Москве, была принята важная резолюция. В ней предлагается на рассмотрение законопрект, который запретит пропагандировать смену пола, трансгендерность, бисексуализм и полиаморию (гражданский брак с множеством партнеров), безопасность абортов.
В резолюции предлагается усилить административную ответственность СМИ за пропаганду вышеназванных аспектов, и, кроме прочего, запретить символику ЛГБТ в государственных учреждениях.
Чтобы уберечь женщин от соблазна прерывания беременности, предлагается ввести в УК РФ понятия "плода человека" и "криминальный (незаконный) аборт", запретить информацию, пропагандирующую аборты и призывающую к прерыванию беременности медикаментозным и другими путями. Кроме этого,
СМИ будут ответственны за пропаганду безопасности абортов, а также информацию, которая каким-либо путем оскорбляет материнство и многодетность.
Также в резолюции есть предложение, касающееся "биологической безопасности" россиянина в РФ. В этом блоке затрагиваются предложения, касающиеся вакцинации, введения госконтроля в области геномных экспериментов и запрета на эвтаназию.
Чтобы уберечь женщин от соблазна прерывания беременности, предлагается ввести в УК РФ понятия "плода человека" и "криминальный (незаконный) аборт", запретить информацию, пропагандирующую аборты и призывающую к прерыванию беременности медикаментозным и другими путями. Кроме этого,
СМИ будут ответственны за пропаганду безопасности абортов, а также информацию, которая каким-либо путем оскорбляет материнство и многодетность.
Также в резолюции есть предложение, касающееся "биологической безопасности" россиянина в РФ. В этом блоке затрагиваются предложения, касающиеся вакцинации, введения госконтроля в области геномных экспериментов и запрета на эвтаназию.
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Наконец то! А то по городу достали эти плакаты, билборды, неоновые рекламы о необходимости сменить пол. По телеку с утра до вечера: «смени пол! Смени пол! Это круто! Смени пол!»— AishaClCl (@AishaClCl) March 4, 2021
Наконец-то что-то хорошее запретили, вернее плохое, но хорошо, что запретили— El_Breado2 (@LevineDmitryVL) March 4, 2021
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Но может быть они введут статью РАССТРЕЛ за хищения и откаты!? Всей поганой семьи по пятое колено, с видеорядом экзекуции напротив кремлядской стены в прямом эфире первого канала ?
Когда депутат Единой России узнал, что запрещать больше нечего - он в сердцах пнул собаку!
На Порнхабе и иже с ним теперь Роскомнадзор должен запретить доступ к разделам Лесби, Геи, Трансы и Групповуха!
и статью за мужеложство тоже надо вернуть