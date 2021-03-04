В резолюции предлагается усилить административную ответственность СМИ за пропаганду вышеназванных аспектов, и, кроме прочего, запретить символику ЛГБТ в государственных учреждениях.

Чтобы уберечь женщин от соблазна прерывания беременности, предлагается ввести в УК РФ понятия "плода человека" и "криминальный (незаконный) аборт", запретить информацию, пропагандирующую аборты и призывающую к прерыванию беременности медикаментозным и другими путями. Кроме этого,

СМИ будут ответственны за пропаганду безопасности абортов, а также информацию, которая каким-либо путем оскорбляет материнство и многодетность.

Также в резолюции есть предложение, касающееся "биологической безопасности" россиянина в РФ. В этом блоке затрагиваются предложения, касающиеся вакцинации, введения госконтроля в области геномных экспериментов и запрета на эвтаназию.