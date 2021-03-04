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Госдума может законодательно запретить пропаганду смены пола, трансгендерности и бисексуальности

Госдума может законодательно запретить пропаганду смены пола, трансгендерности и бисексуальности (5 фото)

Автор:
04 марта 2021 19:43
Сообщество : Жить в России
Метки: госдума   закон   законопроект   пропаганда абортов   резолюция   смена пола   трансгендерность   
815
5
Проект резолюции, который помимо этого включает массу других важных предложений, был принят на конференции в рамках проекта "Крепкая семья".
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Источник:

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Метки: госдума   закон   законопроект   пропаганда абортов   резолюция   смена пола   трансгендерность   
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29  комментариев
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1k
Алек Сандр 2 часа назад
Госдума не может, а просто ОБЯЗАНА запретить пропаганду всей этой хни!!!
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1k
psn3 Минуту назад
И где вы видели эту пропаганду? Как она выглядит? Что конкретно запрещать то будут?
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2k
twincam 9 минут назад
"МОЖЕТ" ))))
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17k
anpetrof Полчаса назад
Давно пора!
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10k
ss Полчаса назад
Господа, не удивляйтесь. Весна пришла. В госдуме обострение.
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10k
ss 39 минут назад
Ишь ты! Запретят? Где? Поди в Telegramm"?...
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9k
Агент Безопасной Национальности 42 минуты назад
Полностью "ЗА".
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53
Мамука 50 минут назад
Госдума законодательно МОЖЕТ запретить все. Запретит ли?
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14k
Игорь Хомченко 52 минуты назад
"полиаморию (гражданский брак с множеством партнеров)". А в исламе это называется многоженство.
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10k
Великий Кормчий 55 минут назад
Это конечно хорошо.
Но может быть они введут статью РАССТРЕЛ за хищения и откаты!? Всей поганой семьи по пятое колено, с видеорядом экзекуции напротив кремлядской стены в прямом эфире первого канала ?
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483
да пох Час назад
Слушайте я вот еще не разу не видел пропаганду педерастов ..?? Как она выглядит? Плакат типа Стань педерастом, порви жопу ! Вот как ..
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1k
fraxinus да пох Полчаса назад
Запретят - обязательно увидишь.
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483
да пох fraxinus Полчаса назад
Так а что запретят
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280
Ибрагим Прутков Час назад
Не идентифицированные депутаты бояться, чтобы их наградили бисексуальными методами взаимоподдерджки. Позорище
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544
Миша Час назад
А принятые законы исполняются?
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2k
Tano Час назад
Эпиграф:
Когда депутат Единой России узнал, что запрещать больше нечего - он в сердцах пнул собаку!

На Порнхабе и иже с ним теперь Роскомнадзор должен запретить доступ к разделам Лесби, Геи, Трансы и Групповуха!
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2
ann Час назад
Скорей бы уже! Это какой то лавинообразный процесс и уже есть реальная угроза что и у нас случится полный треш, как сейчас это происходит на западе в этом вопросе.
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13k
Patmaz Час назад
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17k
kamanch Час назад
Куда вы ходите, где все это пропагандируют? А главное зачем???
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280
Ибрагим Прутков kamanch Час назад
Знают места
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10k
ss kamanch Полчаса назад
Как "зачем"? Они там живут...
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835
Сергей Час назад
давно пора
и статью за мужеложство тоже надо вернуть
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15k
жорик Час назад
давно пора
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