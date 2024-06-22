"Если ты красивая, тебе не нужно платить за квартиру": австралийка придумала, как жить без аренды и обязательств

Эмили Уэбб неоднократно подавала заявки на аренду жилья, но так и не смогла найти себе квартиру. В Австралии съем доступных квадратных метров - настоящая лотерея, в которой везёт далеко не всем.

"Я предлагала оплатить аренду за шесть и 12 месяцев вперед, но мне все равно не везло", - рассказывает она news.com.au, сообщив, что была готова платить около 1000 долларов в неделю.