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"Если ты красивая, тебе не нужно платить за квартиру": австралийка придумала, как жить без аренды и обязательств

"Если ты красивая, тебе не нужно платить за квартиру": австралийка придумала, как жить без аренды и обязательств

Автор:
22 июня 2024 22:14
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Австралия   Видео   аренда жилья   лайфхак   молодежь   сайт знакомств   смекалочка   съем   
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25-летняя Эмили Уэбб не смогла найти жильё из-за национального жилищного кризиса, а потом поняла, что в бездомности есть свой плюс. Если ты молодая симпатичная девушка.

Эмили Уэбб неоднократно подавала заявки на аренду жилья, но так и не смогла найти себе квартиру. В Австралии съем доступных квадратных метров - настоящая лотерея, в которой везёт далеко не всем.

"Я предлагала оплатить аренду за шесть и 12 месяцев вперед, но мне все равно не везло", - рассказывает она news.com.au, сообщив, что была готова платить около 1000 долларов в неделю.


Всё это время Уэбб ночевала у друзей или в своей машине, а потом просто начала знакомиться с парнями в приложении Hinge - и закрыла для себя проблему с бездомностью. С тех пор Уэбб говорит, что "если ты красива, тебе не придётся платить за квартиру".



Она и не платит. В доме парней она может жить один или несколько дней. В среднем она ходит на свидания три раза в неделю, а если не удаётся подцепить подходящего кавалера, всегда может переночевать у друзей или в машине. Девушка говорит, что последнее её вообще не напрягает.


Она просто удивлена, как не додумалась раньше до этого гениального способа избежать трат на аренду жилья.


Правда, не все поддерживают Уэбб в её начинаниях (достаточно почитать комментарии) - девушка уже столкнулась с хейтом, но пока она живёт так, и её всё устраивает.



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Метки: Австралия   Видео   аренда жилья   лайфхак   молодежь   сайт знакомств   смекалочка   съем   
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22  комментария
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4k
Бровеносец в потёмках Час назад
До чего Австралия докатилась. Прос...тутки уже за ночлег работают...
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5k
@nners Полминуты назад
Переведём на русский: 1. Белять.
2. Бездомная.
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4k
Dmitry_61rus Минуту назад
Она такая же страшная, как и их фауна.
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4k
Мих 2 минуты назад
Достали уже шлюхи. Всему предел должен быть.
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12k
DumDum 9 минут назад
А есть видео, где она не платит за квартиру? Друг спрашивает.
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7k
мемфрид 10 минут назад
Надо же, девка поняла, что можно быть шлюхой за еду) вот чудеса то
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5k
Kozlodoev 16 минут назад
Почему не вверх ногами?
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1k
Moon24 17 минут назад
В России такое достаточно распространено
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16k
Александр 23 минуты назад
Австралия, караул! Прошматросски скоро за гривну работать будут!
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11k
Михаил Полчаса назад
медведь был?
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51k
Максим Т. Полчаса назад
Блд, я не понял. Блд еб...тся и не платит, или блд е..ется и платит? Хотя , глядя на ее клонированное [мат]....о даже не знаю....
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996
Jay Freeman 37 минут назад
Интересно почему любая доступная шмара считает себя автоматически симпатичной? Конкретно эта страшненькая же! Полуголая и доступная - это да. Но до симпатичности ей как свинье до Юпитера. Поэтому дольше пары дней она ни у кого и не задерживается - за это время парни просто трезвеют.
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68
Гоме́р 58 минут назад
Пятой точкой.
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40k
Dobry vojak Svejk Час назад
Низкая социальная ответственность по австралийски
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60k
alertol Час назад
Она не платит финансами, но она платит собственно своим телом, и если даже она скажет что не долбится со всеми подряд, ну это просто звиздёш, чтоб не отпугнуть потенциального "папика"
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11k
Vacony Час назад
я готов дать ей комнату за 1000 уе в неделю, даже приставать не буду ...
не думал что в Австралии проблема с домами....
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896k
А.Берестенко Час назад
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2246 постов (2233 в горячем)

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