"Если ты красивая, тебе не нужно платить за квартиру": австралийка придумала, как жить без аренды и обязательств

25-летняя Эмили Уэбб не смогла найти жильё из-за национального жилищного кризиса, а потом поняла, что в бездомности есть свой плюс. Если ты молодая симпатичная девушка.
Эмили Уэбб неоднократно подавала заявки на аренду жилья, но так и не смогла найти себе квартиру. В Австралии съем доступных квадратных метров - настоящая лотерея, в которой везёт далеко не всем.
"Я предлагала оплатить аренду за шесть и 12 месяцев вперед, но мне все равно не везло", - рассказывает она news.com.au, сообщив, что была готова платить около 1000 долларов в неделю.
Всё это время Уэбб ночевала у друзей или в своей машине, а потом просто начала знакомиться с парнями в приложении Hinge - и закрыла для себя проблему с бездомностью. С тех пор Уэбб говорит, что "если ты красива, тебе не придётся платить за квартиру".
Она и не платит. В доме парней она может жить один или несколько дней. В среднем она ходит на свидания три раза в неделю, а если не удаётся подцепить подходящего кавалера, всегда может переночевать у друзей или в машине. Девушка говорит, что последнее её вообще не напрягает.
Она просто удивлена, как не додумалась раньше до этого гениального способа избежать трат на аренду жилья.
Правда, не все поддерживают Уэбб в её начинаниях (достаточно почитать комментарии) - девушка уже столкнулась с хейтом, но пока она живёт так, и её всё устраивает.
Источник:
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2. Бездомная.
не думал что в Австралии проблема с домами....