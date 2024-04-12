Одни хлеще других: всё о серьгах

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Подборка необычных серёжек, которые призваны привлечь внимание. Вообще, любые серьги для этого предназначены. Но те, которые из поста, справляются со своей задачей лучше прочих.
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