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Одни хлеще других: всё о серьгах

Одни хлеще других: всё о серьгах

Автор:
12 апреля 2024 17:51
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   необычное   подборка   серьги   украшения   
2274
15
Подборка необычных серёжек, которые призваны привлечь внимание. Вообще, любые серьги для этого предназначены. Но те, которые из поста, справляются со своей задачей лучше прочих.
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Метки: Прикол   Юмор   необычное   подборка   серьги   украшения   
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5  комментариев
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39k
Андрей Иванов 2 часа назад
Если делаете подстаканник, то делайте как положено - с эмблемой РЖД и гербом России
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5k
Тамара 10 минут назад
Где такое в виде котика купить?
Очень надо
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3k
Victor Час назад
Тут главное по уху не получить от спасителя-паукофоба
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Бернгард Кёне
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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