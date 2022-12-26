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Трусишки и винишко: альтернативные способы украсить ёлочку

Трусишки и винишко: альтернативные способы украсить ёлочку

Автор:
26 декабря 2022 16:51
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   новый год   подборка   праздничная атмосфера   украшения   
1828
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Создать праздничное настроение можно даже при минимальных затратах. Ёлочный игрушки желательны, но необязательны. В данном посте успешно заменим традиционные ёлочные украшения на аналоги (желательно чистые).
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Метки: Прикол   Юмор   новый год   подборка   праздничная атмосфера   украшения   
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3  комментария
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Татьяна Юсова 2 часа назад
Хрень какая! Что должно быть в голове, чтобы праздничное настроение создавали трусы?
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