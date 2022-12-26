Трусишки и винишко: альтернативные способы украсить ёлочку

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Создать праздничное настроение можно даже при минимальных затратах. Ёлочный игрушки желательны, но необязательны. В данном посте успешно заменим традиционные ёлочные украшения на аналоги (желательно чистые).
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