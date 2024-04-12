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15 рекламных вывесок и надписей, мимо которых не получится пройти мимо

15 рекламных вывесок и надписей, мимо которых не получится пройти мимо

Автор:
12 апреля 2024 09:04
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   вывеска   забавно   креатив   подборка   фантазия   фото   
1097
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Реклама буквально повсюду окружает нас. Провести хотя бы день без выгодных предложений и акций можно, только сбежав от цивилизации. Порой маркетинг настолько навязчив, что вызывает раздражение. Но есть и исключения.

Некоторые вывески и баннеры могут рассмешить до слёз. В погоне за креативом рекламщики и владельцы бизнеса порой готовы пойти на крайние меры. Чего только не сделаешь ради привлечения новых клиентов. Ниже вы можете увидеть фото рекламных изысков, чья юмористическая составляющая может составить конкуренцию даже вашей любимой комедии.

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Если что, магазин называется «Кафель». Ничего сверхъестественного.

Мне годовой абонемент, пожалуйста.

И раз, и два литра Жигулёвского.

Там втирают?

Братан, давай посидим, давай попёрдым.

А может, два в одном?

Когда хочешь быть ближе к своей аудитории, но всё равно хочется немножко выпендриться.

Но поиграл явно неудачно. Хотя, может, на это и был расчёт?

С хрустящими стельками.

Казалось бы, и причём тут медведь? Однако выглядит такой дизайнерский подход довольно неоднозначно.

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Метки: Прикол   Юмор   вывеска   забавно   креатив   подборка   фантазия   фото   
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hairov 46 минут назад
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