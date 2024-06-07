Строительные фэилы и другие провалы, которые выполнили ленивые работники

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Порой люди так относятся к своей работе, словно у них ещё с десяток источников дохода. В этом посте собраны провалы от строителей и других людей, которые плевать хотели на всё, будто работали из-под пинка да левой ногой.
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