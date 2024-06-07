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Строительные фэилы и другие провалы, которые выполнили ленивые работники

Строительные фэилы и другие провалы, которые выполнили ленивые работники

Автор:
07 июня 2024 23:00
Сообщество : Юмор
Метки: Строительство   забавно   идиоты   интересно   фото   фэилы   
1604
14

Порой люди так относятся к своей работе, словно у них ещё с десяток источников дохода. В этом посте собраны провалы от строителей и других людей, которые плевать хотели на всё, будто работали из-под пинка да левой ногой.

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Метки: Строительство   забавно   идиоты   интересно   фото   фэилы   
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8  комментариев
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Харон ( Χάρων) Час назад
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13k
Света 2 часа назад
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А что тут не так? Писуар и толчок. Выбирай что нужно и делай свои дела. В чём претензия?
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13k
Света 2 часа назад
Комментарий к фото
Ха! Тут, как ни странно могут быть варианты. Из личной практики. Тоже надо было выполнить вот такие крепления. Подготовили плиты основания с готовыми отверстиями. Когда начали устанавливать, то, как и тут, подходило одно отверстие, а остальные не совмещались. Сообщили начальству. Те: Ну сделайте как нибудь, чтобы стояло и не падало сразу. Ну работяги сказали всё что думали о таких начайниках и сделали. Вот почти точно так и выглядело. И какие могут быть к ним претензии??? Надо было либо сразу на плитах отверстия примерить, а потом отгружать на место работ, либо дать дрель для сверления. А на нет- и суда нет.
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3k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
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Падарожник подлжить надо было
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Damvrot Hohlam 2 часа назад
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Что тут непростого, обычный америкософский вход в бейсмент
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1721 пост (1672 в горячем)

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