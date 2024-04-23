Как изменился самый толстый человек в мире

В 6 лет Хуан весил 60 кг. Травма, полученная в подростковом возрасте, усугубила ситуацию, и к 17 годам его вес достиг 230 кг.

В 32 года с весом 590 кг он попал в Книгу рекордов Гиннесса. К тому моменту мужчина уже не мог самостоятельно подняться с постели и был вынужден носить подгузник.