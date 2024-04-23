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Как изменился самый толстый человек в мире

Как изменился самый толстый человек в мире

Автор:
23 апреля 2024 08:55
Сообщество : Жизнь
Метки: Хуан Педро Франко   вес   история   ожирение   похудение   результат   рекорд   
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Хуан Педро Франко был таким огромным, что даже не мог дотащить своё тело весом 590 кг до туалета. Серьёзные проблемы со здоровьем заставили мексиканца взяться за себя.

В 6 лет Хуан весил 60 кг. Травма, полученная в подростковом возрасте, усугубила ситуацию, и к 17 годам его вес достиг 230 кг.

В 32 года с весом 590 кг он попал в Книгу рекордов Гиннесса. К тому моменту мужчина уже не мог самостоятельно подняться с постели и был вынужден носить подгузник.

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"Моё тело просто пошло своим путем, не поддавалось контролю. Я пытался сидеть на диете, но ничего не помогало, и я впал в отчаяние", - делится Франко.

Осознав, что если он продолжит вести такой образ жизни, то скоро умрёт, Хуан обратился за помощью.

В больнице у пациента диагностировали диабет второго типа, дисфункцию щитовидной железы, гипертонию и жидкость в легких.

В то время Франко признался: "Самое главное для меня - снова ходить. Я шесть лет не выходил из дома".

К 2017 году он похудел на 165 кг, врач из Гвадалахары согласился сделать ему операцию по уменьшению объёма желудка.

После этого мужчина продолжил правильно питаться и выполнять физические упражнения, и к 2019 году он сбросил треть своего веса.

За последние три года Хуан избавился от 165 кг и в 2023 году весил 260 кг.

Рассказывая о своём преображении мексиканскому телеканалу Telemundo, 40-летний Хуан сказал: "Просто возможность встать, чтобы выпить стакан воды или сходить в туалет, радует меня. Это фантастическое чувство, когда ты можешь больше двигаться и быть самостоятельным".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Хуан Педро Франко   вес   история   ожирение   похудение   результат   рекорд   
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Fuchsia
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