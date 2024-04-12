На всю голову художник: красочный и прикольный стрит-арт Тома Боба

Не каждый город может похвастаться красочностью и привлекательностью обычных улиц. В основном они представляют собой серые застройки жилых домов и магазинов. Такие городские пространства не устраивают Тома Боба, стрит-арт художника из Нью-Йорка.
Уже несколько лет он украшает улицы забавными и находчивыми изображениями, которые органично вплетаются окружающую городскую среду и радуют местное население и туристов.
Посмотрите, какими рисунками Том Боб поднимает настроение прохожим!
Не напоминает ли он вам робота из «Ну, погоди!»?
Красочное оформление пространства в одной из школ рядом с музыкальным классом. Конечно, Том Боб не только из большого энтузиазма создаёт граффити, но и выполняет специальные заказы.
Участвуя в одном из стрит-арт фестивалей, Том Боб пошалил на улицах Майами.
Посмотрите, как художник всё детализировал!
Источник:
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