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На всю голову художник: красочный и прикольный стрит-арт Тома Боба

На всю голову художник: красочный и прикольный стрит-арт Тома Боба

Автор:
12 апреля 2024 10:03
Сообщество : Фабрика идей
Метки: забавно   круто   стрит-арт   талант   том боб   фото   художник   
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Не каждый город может похвастаться красочностью и привлекательностью обычных улиц. В основном они представляют собой серые застройки жилых домов и магазинов. Такие городские пространства не устраивают Тома Боба, стрит-арт художника из Нью-Йорка.

Уже несколько лет он украшает улицы забавными и находчивыми изображениями, которые органично вплетаются окружающую городскую среду и радуют местное население и туристов.

Посмотрите, какими рисунками Том Боб поднимает настроение прохожим!

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Не напоминает ли он вам робота из «Ну, погоди!»?

Красочное оформление пространства в одной из школ рядом с музыкальным классом. Конечно, Том Боб не только из большого энтузиазма создаёт граффити, но и выполняет специальные заказы.

Участвуя в одном из стрит-арт фестивалей, Том Боб пошалил на улицах Майами.

Посмотрите, как художник всё детализировал!

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Метки: забавно   круто   стрит-арт   талант   том боб   фото   художник   
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5k
Наталья Полчаса назад
Чудесно
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12k
MPEG-8 12 минут назад
Хороший стрит-арт.
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3k
Оль́гъ, Ѡль́гъ 19 минут назад
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1594 поста (1289 в горячем)

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