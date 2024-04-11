«Вьетнамская Мавроди»: суд приговорил к смертной казни аферистку, укравшую 20 миллиардов долларов

Но сколько верёвочке ни виться… Риэлторшу-аферистку арестовали и отправили в камеру. Там же разместили 85 человек, которые пилили с ней деньги, и чиновников, прикрывавших их за солидные взятки. Речь шла о краже и мошенничестве не в «особо крупном», а в космическом размере, поэтому в обществе к процессу был повышенный интерес. Не отставала от них и местная прокуратура:

Чыонг не признала себя виновной и не проявила раскаяния. Последствия чрезвычайно серьёзны и непоправимы, и поэтому необходимо строго наказать Чыонг и исключить её из общества, - заявили на суде представители обвинения.

И потребовали смертной казни для горе-риелтора. Когда она это услышала - грохнулась в обморок прямо в зале суда.