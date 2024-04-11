«Вьетнамская Мавроди»: суд приговорил к смертной казни аферистку, укравшую 20 миллиардов долларов

Это примерно 5% ВВП страны. Почти как у Сергея Пантелеевича, но с азиатским колоритом.
Чыонг Ми Лан - до недавнего времени была одной из самых богатых и влиятельных бизнесменов Вьетнама. 68-летняя дама владела девелоперской (это и инвестор, и проектировщик, и застройщик, и риелтор), компанией Van Thinh Phat и процветала. Как позже выяснилось - она управляла и крупнейшим частным банком страны SCB, но не лично, а через подставных лиц.
Заодно зарегистрировала десятки компаний-прокладок и раздала кредитов на 20 миллиардов долларов, также выпускала облигации под будущие грандиозные стройки. Но зданий не появилось, а деньги осели в карманах этой мадам и её сообщников. Это крупнейшая афёра в истории страны. Поэтому российские аналитики сравнивают Лан с Сергеем Мавроди. Пантелеевич в своё время тоже нахлобучил чуть ли не четверть населения России.
Но сколько верёвочке ни виться… Риэлторшу-аферистку арестовали и отправили в камеру. Там же разместили 85 человек, которые пилили с ней деньги, и чиновников, прикрывавших их за солидные взятки. Речь шла о краже и мошенничестве не в «особо крупном», а в космическом размере, поэтому в обществе к процессу был повышенный интерес. Не отставала от них и местная прокуратура:
Чыонг не признала себя виновной и не проявила раскаяния. Последствия чрезвычайно серьёзны и непоправимы, и поэтому необходимо строго наказать Чыонг и исключить её из общества, - заявили на суде представители обвинения.
И потребовали смертной казни для горе-риелтора. Когда она это услышала - грохнулась в обморок прямо в зале суда.
Но театральные штуки не помогли - сегодня Чыонг Ми Лан приговорили к смерти. Вьетнамский суд оказался суров и справедлив.
Источник:
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Перед ковидом там накрылась очередная пирамида (международная компания ) в которую очень многие вкладывали средства.
Она уже накрылась в Европе(в интернете были миллионы гневных отзывов), а во Вьетнаме еще в течении года собирали деньги с азиатов под тем же брендом!
Близки нам по духу...
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Удивительна не сама афера, ни сумма "нахлобучки", не количество подельников, а то, что со всей цепочкой взяли и чиновников!