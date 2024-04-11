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«Вьетнамская Мавроди»: суд приговорил к смертной казни аферистку, укравшую 20 миллиардов долларов

«Вьетнамская Мавроди»: суд приговорил к смертной казни аферистку, укравшую 20 миллиардов долларов

Автор:
11 апреля 2024 15:47
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Вьетнам   Сергей Мавроди   Смертная казнь   Чыонг Ми Лан   афера   мошенничество   
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Это примерно 5% ВВП страны. Почти как у Сергея Пантелеевича, но с азиатским колоритом.

Чыонг Ми Лан - до недавнего времени была одной из самых богатых и влиятельных бизнесменов Вьетнама. 68-летняя дама владела девелоперской (это и инвестор, и проектировщик, и застройщик, и риелтор), компанией Van Thinh Phat и процветала. Как позже выяснилось - она управляла и крупнейшим частным банком страны SCB, но не лично, а через подставных лиц.

Заодно зарегистрировала десятки компаний-прокладок и раздала кредитов на 20 миллиардов долларов, также выпускала облигации под будущие грандиозные стройки. Но зданий не появилось, а деньги осели в карманах этой мадам и её сообщников. Это крупнейшая афёра в истории страны. Поэтому российские аналитики сравнивают Лан с Сергеем Мавроди. Пантелеевич в своё время тоже нахлобучил чуть ли не четверть населения России.

Но сколько верёвочке ни виться… Риэлторшу-аферистку арестовали и отправили в камеру. Там же разместили 85 человек, которые пилили с ней деньги, и чиновников, прикрывавших их за солидные взятки. Речь шла о краже и мошенничестве не в «особо крупном», а в космическом размере, поэтому в обществе к процессу был повышенный интерес. Не отставала от них и местная прокуратура:

Чыонг не признала себя виновной и не проявила раскаяния. Последствия чрезвычайно серьёзны и непоправимы, и поэтому необходимо строго наказать Чыонг и исключить её из общества, - заявили на суде представители обвинения.

И потребовали смертной казни для горе-риелтора. Когда она это услышала - грохнулась в обморок прямо в зале суда.

Но театральные штуки не помогли - сегодня Чыонг Ми Лан приговорили к смерти. Вьетнамский суд оказался суров и справедлив.

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Метки: Вьетнам   Сергей Мавроди   Смертная казнь   Чыонг Ми Лан   афера   мошенничество   
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17  комментариев
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7k
livaneth Час назад
Сейчас её быстренько расстреляют и уже никто и никогда не найдёт, куда делись 20 лярдов.
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7k
Трям 10 минут назад
двацать милиарда? рюский савсем ни радная изык, да?
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10k
Мариус 38 минут назад
А Интерфакс, кстати, на который ссылается Автор говорит о 12 ярдах ущерба
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288
Roi.ru 43 минуты назад
Вьетнамцы доверчивые в плане всяких финансовых пирамид!
Перед ковидом там накрылась очередная пирамида (международная компания ) в которую очень многие вкладывали средства.
Она уже накрылась в Европе(в интернете были миллионы гневных отзывов), а во Вьетнаме еще в течении года собирали деньги с азиатов под тем же брендом!
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196
Navygator 54 минуты назад
тс. Почему ты нас не уважаешь?
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1k
Александр Шевченко Час назад
Государство не терпит конкурентов ;). Взять ПФР , всю жизнь неси , но помрешь ничего не вернёшь, да и пенсия слёзы. Возьми мавроди он "нахлобичил" , таки "нахлобучил" что умер как бомж на остановке , а куда делись 17 камазов денег никто не в курсе (растворились), как и пакеты акций ... но наверное потому и живым отпустили добивать век. Так и с этой мадам слишком быстро и высоко взлетела ... в общем кабанчик дозрел ...
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37k
БамбарбияКиргуду Час назад
Сергей Пантелеевич.Ты его ещё Серёженькой назови.
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7k
Lexx Час назад
Вот так вот. И никаких сюсюканей про сраный, никому не нужный мораторий, на смертную казнь.
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2k
просто программист 2 часа назад
Мне нравится вьетнамский суд
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288
Roi.ru просто программист 42 минуты назад
Там и люди хорошие!
Близки нам по духу...
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17k
ron 2 часа назад
Там же разместили 85 человек, которые пилили с ней деньги, и чиновников, прикрывавших их за солидные взятки.
====
Удивительна не сама афера, ни сумма "нахлобучки", не количество подельников, а то, что со всей цепочкой взяли и чиновников!
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2k
Дмитрий 2 часа назад
Аффтырь, раз уж пишешь про аферистку, загугли как пишется слово "афера".
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7k
satra 2 часа назад
Скорее всего "вьетнамский Понци".
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716
Zmey8838 2 часа назад
Наследница мадам Вонг?
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11k
Garpia121 2 часа назад
Её одну? А 85?
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2780 постов (2733 в горячем)

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