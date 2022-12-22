Южноафриканский пастор обещает за деньги показать прихожанам Бога на небесах

К сожалению, есть очень много наивных и добросердечных людей. Африканские проповедники и то, как они окучивают свою паству, это вообще отдельная и большая тема для исследования.



Например, один пастор утверждал, что у него есть прямой телефонный номер Бога, и во время службы набирал его и "общался". Другой "исцелял" людей, брызгая им в лицо спреем от насекомых. Третий собирал от прихожан инвестиции на благое дело, а позже был обвинен в мошенничестве. Четвертый заставлял прихожанок голышом окунаться в емкости с водой.