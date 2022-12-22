Южноафриканский пастор обещает за деньги показать прихожанам Бога на небесах

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Недавно в соцсетях появилось рекламное объявление, которое вызвало смех, недоумение и множество негативных откликов. А всего-то божий человек, некий южноафриканский пастор по имени M. С. Будели, предложил людям, скажем так, посреднические услуги за нехилый прайс.
Предположим, кто-то всегда мечтал увидеть Создателя, желательно не расставаясь для этого со своей земной жизнью. М. С. Будели утверждает, что легко поможет исполнить это желание — за приличествующий услуге гонорар.
Согласно рекламному объявлению этого маркетолога от Бога, люди также смогут увидеть свое будущее с помощью смартфона, списать все финансовые долги, моментально снять с себя венец безбрачия, получить божественную защиту от преступности и даже выиграть в азартной онлайн-игре.
Все, что нужно сделать, это прийти на «Конференцию богослужения» (Worship Conference), которая намечается 25 декабря, и заплатить молитвенные сборы.
Согласно рекламному объявлению этого маркетолога от Бога, люди также смогут увидеть свое будущее с помощью смартфона, списать все финансовые долги, моментально снять с себя венец безбрачия, получить божественную защиту от преступности и даже выиграть в азартной онлайн-игре.
Все, что нужно сделать, это прийти на «Конференцию богослужения» (Worship Conference), которая намечается 25 декабря, и заплатить молитвенные сборы.
Как вы понимаете, специальные молитвы недешевы.
Например, чтобы увидеть Бога на небесах, нужно заплатить 20 000 рандов (1160 долларов), чтобы освободиться от долгов, придется раскошелиться на 5000 рандов (290 долларов), чтобы жениться/выйти замуж прямо на следующий день, нужно отдать 10 000 рандов (580 долларов), ну а увидеть свое будущее в смартфоне стоит 20 000 рандов (1160 долларов).
Самое забавное — тот факт, что выиграть в популярной онлайн-игрушке стоит в 15 раз дороже, чем увидеть Бога на небесах. Вери гуд бизнес!
Реклама ушлого проповедника стала вирусной в соцсетях. Люди негодуют и надеются на то, что мошеннику не удастся нажиться на верующих.
Например, чтобы увидеть Бога на небесах, нужно заплатить 20 000 рандов (1160 долларов), чтобы освободиться от долгов, придется раскошелиться на 5000 рандов (290 долларов), чтобы жениться/выйти замуж прямо на следующий день, нужно отдать 10 000 рандов (580 долларов), ну а увидеть свое будущее в смартфоне стоит 20 000 рандов (1160 долларов).
Самое забавное — тот факт, что выиграть в популярной онлайн-игрушке стоит в 15 раз дороже, чем увидеть Бога на небесах. Вери гуд бизнес!
Реклама ушлого проповедника стала вирусной в соцсетях. Люди негодуют и надеются на то, что мошеннику не удастся нажиться на верующих.
К сожалению, есть очень много наивных и добросердечных людей. Африканские проповедники и то, как они окучивают свою паству, это вообще отдельная и большая тема для исследования.
Например, один пастор утверждал, что у него есть прямой телефонный номер Бога, и во время службы набирал его и "общался". Другой "исцелял" людей, брызгая им в лицо спреем от насекомых. Третий собирал от прихожан инвестиции на благое дело, а позже был обвинен в мошенничестве. Четвертый заставлял прихожанок голышом окунаться в емкости с водой.
Например, один пастор утверждал, что у него есть прямой телефонный номер Бога, и во время службы набирал его и "общался". Другой "исцелял" людей, брызгая им в лицо спреем от насекомых. Третий собирал от прихожан инвестиции на благое дело, а позже был обвинен в мошенничестве. Четвертый заставлял прихожанок голышом окунаться в емкости с водой.
Пятый во время службы возвращал к жизни "мертвого" человека. Шестой заставил прихожан есть "священную" траву с газона, доказывая, что дух управляет телом и есть можно что угодно. В результате почти все отравились.
И это лишь несколько примеров. Общую картину этого безумия даже представлять себе не хочется.
И это лишь несколько примеров. Общую картину этого безумия даже представлять себе не хочется.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews афера мошенничество опиум для народа пастор проповедник проповедники развод на бабло религия южная африка
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