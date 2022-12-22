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Южноафриканский пастор обещает за деньги показать прихожанам Бога на небесах

Южноафриканский пастор обещает за деньги показать прихожанам Бога на небесах

Автор:
22 декабря 2022 15:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   афера   мошенничество   опиум для народа   пастор   проповедник   проповедники   развод на бабло   религия   южная африка   
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Недавно в соцсетях появилось рекламное объявление, которое вызвало смех, недоумение и множество негативных откликов. А всего-то божий человек, некий южноафриканский пастор по имени M. С. Будели, предложил людям, скажем так, посреднические услуги за нехилый прайс.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   афера   мошенничество   опиум для народа   пастор   проповедник   проповедники   развод на бабло   религия   южная африка   
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6  комментариев
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Б.Касторский Час назад
Чего я не могу понять, то чем религии отличаются. Чем обещания одних лучше обещаний других? Понимаю, что изучение "Истории мировых религий" мало чем мне поможет в этом вопросе, но для себя правда очень интересно.
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Seryi_spb 9 минут назад
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Ivan 14 минут назад
Ссылка youtu.be
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Flint 24 минуты назад
А ещё был афроамериканский пастор, который обьявил свой пердёж священно-целебным. И очередь к нему нехилая стояла, что бы он натурально сел им на голову и пробзделся.
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