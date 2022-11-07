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Он смог обмануть самого Муссолини

Он смог обмануть самого Муссолини

Автор:
07 ноября 2022 18:59
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   Прошлое   США   афера   биография   интересное   мошенничество   
1570
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Джозеф Уэйл был одним из величайших мошенников, он обманывал талантливо и вдохновенно. Ни единого дня в своей жизни он не жил честным человеком.
Он начал работать подавальщиком в одном из захолустных салунов на окраине Чикаго и довольно-таки быстро стал самостоятельным коммивояжером, что продавал средство от глистов собственного производства. Интересно, что его варево от глистов не лечило, но за то прекрасно излечивало от насморка. Но это было как-то мелко для амбиций начинающего афериста.
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Вишенкой на торте всей этой аферы стало то, что компаньон Жёлтого Кидалы Фред Бакминстер до того как с ним познакомился был полицейским. Который арестовал Уэйла. И пока вёз его в участок мошенник дал ему 8000 долларов, свой "утренний заработок", со словами, что Бакминстер мог бы получать примерно столько же, если бы согласился работать вместе. Вот так они развернулись с полдороги в участок и за несколько тысяч долларов у Джозефа появился компаньон.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь   Прошлое   США   афера   биография   интересное   мошенничество   
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2  комментария
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4k
Мухамедов Александр Ашурович Час назад
где бы его не похоронили...какая разница где разлагаться? А вот пожил он на полную катушку, молодец мужик
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16k
Александр Сучков 5 минут назад
Он давал визитку с телефоном в 1985 году???? Куя себе машина времени у его собаки в жопе была)))))
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