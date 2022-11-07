Он смог обмануть самого Муссолини

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Джозеф Уэйл был одним из величайших мошенников, он обманывал талантливо и вдохновенно. Ни единого дня в своей жизни он не жил честным человеком.
У Джозефа была кличка Жёлтый Кидала и когда ему уже исполнилось сто лет, а передвигался он на инвалидной коляске, ему задали вопрос: "если бы ты мог встать с коляски и выйти на улицу, ты бы попробовал кого-нибудь обмануть?" Уэйл не задумался ни на секунду: "я мечтаю об этом, как голодная собака о мозговой косточке".
Родился великий обманщик в 1875 году в Чикаго. Его мать была француженкой, а отец - немцем. Прозвище его было связано с пристрастием к жёлтым шёлковым галстукам и носовым платкам.
Родился великий обманщик в 1875 году в Чикаго. Его мать была француженкой, а отец - немцем. Прозвище его было связано с пристрастием к жёлтым шёлковым галстукам и носовым платкам.
Он начал работать подавальщиком в одном из захолустных салунов на окраине Чикаго и довольно-таки быстро стал самостоятельным коммивояжером, что продавал средство от глистов собственного производства. Интересно, что его варево от глистов не лечило, но за то прекрасно излечивало от насморка. Но это было как-то мелко для амбиций начинающего афериста.
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Уэйн придумал блестящую аферу с собакой. В один богатый и фешенебельный бар входил прилично одетый господин с очаровательной собачкой, на дорогущем поводке и вся в медалях. Он заказывал выпивку, параллельно рассказывая бармену о родословной собаки, перечислял награды и выставки, которые она посетила. Затем просил бармена присмотреть за собачкой, оставив ему немного денег за услугу, так как ему нужно было зайти в банк, куда пушистым вход строго запрещён.
Пока хозяин собачки спешно решал свои финансовые вопросы в бар входил другой господин, который также заказывал выпить и также общался с барменом. Потом новый гость "внезапно" замечал собачку и восхищенно орал, что уже много лет ищет именно такую. Он сначала предлагал бармену 50 долларов, потом сто, затем триста. Честный бармен отказывался продавать чужую собаку и тогда господин оставлял 50 долларов залога бармену и визитку со своим телефоном: "Как только вы договоритесь с хозяином собачки, то вы тут же получите остальные 250 долларов!". Он покидал бар и через несколько минут туда возвращался расстроенный владелец собаки. Он, как выяснялось, разорён! Ничего не осталось и он не представляет как жить дальше. Господин практически пускал слезу и сокрушался, что его собака теперь будет скитаться со своим хозяином. Бармен тут же радостно говорил, что он купит Рекса, убеждая разорённого господина, что его жена как раз давно мечтала именно о такой собаке. Они сходились на сумме в 250 долларов и хозяин собачки, опечаленно оглядываясь на своего питомца, покидал бар. Стоит ли говорить, что по номеру телефона на визитке не было никакого любителя собак. За день могло "продаваться" примерно десять собак, а на мошенников работал целый питомник бродячих животных.
Вишенкой на торте всей этой аферы стало то, что компаньон Жёлтого Кидалы Фред Бакминстер до того как с ним познакомился был полицейским. Который арестовал Уэйла. И пока вёз его в участок мошенник дал ему 8000 долларов, свой "утренний заработок", со словами, что Бакминстер мог бы получать примерно столько же, если бы согласился работать вместе. Вот так они развернулись с полдороги в участок и за несколько тысяч долларов у Джозефа появился компаньон.
Эта парочка как-то раз организовала такую махинацию, что ей даже вдохновился Голливуд. Они организовали фиктивный банк ради одной сделки!
В банке было всё как надо: посетители, клерки, бухгалтеры, охранники и секретарши. Вот только каждый из из сотрудников и каждый из посетителей были актёрами, которых наняли Бакминстер и Уэйл. "Банк" был на месте переехавшего в другое здание Национального торгового банка Muncie.
Вот только клиент из Канады, которого готовил Бакминстер, не читал газет Чикаго и о том, что банк сменил офис ничегошеньки не знал. Клиента-миллионера встретил на вокзале роскошный лимузин, привёз его в банк и ничего не подозревающий канадец "честно" приобрел на почти полмиллиона долларов нефтеносных участков.
В банке было всё как надо: посетители, клерки, бухгалтеры, охранники и секретарши. Вот только каждый из из сотрудников и каждый из посетителей были актёрами, которых наняли Бакминстер и Уэйл. "Банк" был на месте переехавшего в другое здание Национального торгового банка Muncie.
Вот только клиент из Канады, которого готовил Бакминстер, не читал газет Чикаго и о том, что банк сменил офис ничегошеньки не знал. Клиента-миллионера встретил на вокзале роскошный лимузин, привёз его в банк и ничего не подозревающий канадец "честно" приобрел на почти полмиллиона долларов нефтеносных участков.
Отличным штрихом к портрету Уйэла было то, что у него были принципы: он не обманывал честных людей. Афера с канадским миллионером отлично вписывалась в его моральный кодекс, так как участки предлагались за четверть цены при условии оплаты наличными. Канадца устраивало это не только из-за низкой цены участков, но и как схема уклонения от налогов.
Накладные расходы в операции с банком составили 50 тысяч долларов, а чистая прибыль - 350 тысяч. Это был средний заработок Кидалы.
Накладные расходы в операции с банком составили 50 тысяч долларов, а чистая прибыль - 350 тысяч. Это был средний заработок Кидалы.
Джозеф Уэйл смог обмануть самого Бенито Муссолини.
Мошенник приехал в Италию, прикинувшись инженером шахтной промышленности и в этом статусе продал Муссолини права на разработку шахт в Колорадо. Чистый доход мошенника в этой операции составил... два миллиона долларов! И это из личных доходов диктатора.
Мошенник приехал в Италию, прикинувшись инженером шахтной промышленности и в этом статусе продал Муссолини права на разработку шахт в Колорадо. Чистый доход мошенника в этой операции составил... два миллиона долларов! И это из личных доходов диктатора.
Но к старости Жёлтый Кидала стал промахиваться. Он был слишком уж знаменит и в каком бы городе он не появлялся, то сразу же следовал профилактический арест. Джозеф был щеголем, жил в роскоши, тратил астрономические суммы на красоток, скаковых лошадей, покупал особняки и отели. Но он превратился в старика, который доживал свои дни в приюте для бедных.
Джозеф Уэйл скончался в 1976 году, в возрасте 101 года и был похоронен на окраине Чикаго в могиле для нищих.
Джозеф Уэйл скончался в 1976 году, в возрасте 101 года и был похоронен на окраине Чикаго в могиле для нищих.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь Прошлое США афера биография интересное мошенничество
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