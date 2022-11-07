Он смог обмануть самого Муссолини

Пока хозяин собачки спешно решал свои финансовые вопросы в бар входил другой господин, который также заказывал выпить и также общался с барменом. Потом новый гость "внезапно" замечал собачку и восхищенно орал, что уже много лет ищет именно такую. Он сначала предлагал бармену 50 долларов, потом сто, затем триста. Честный бармен отказывался продавать чужую собаку и тогда господин оставлял 50 долларов залога бармену и визитку со своим телефоном: "Как только вы договоритесь с хозяином собачки, то вы тут же получите остальные 250 долларов!". Он покидал бар и через несколько минут туда возвращался расстроенный владелец собаки. Он, как выяснялось, разорён! Ничего не осталось и он не представляет как жить дальше. Господин практически пускал слезу и сокрушался, что его собака теперь будет скитаться со своим хозяином. Бармен тут же радостно говорил, что он купит Рекса, убеждая разорённого господина, что его жена как раз давно мечтала именно о такой собаке. Они сходились на сумме в 250 долларов и хозяин собачки, опечаленно оглядываясь на своего питомца, покидал бар. Стоит ли говорить, что по номеру телефона на визитке не было никакого любителя собак. За день могло "продаваться" примерно десять собак, а на мошенников работал целый питомник бродячих животных.