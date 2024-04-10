Белорусские машинисты научились сливать дизель с тепловоза прямо на ходу

Они смогли украсть больше 12 тонн топлива.
Схему придумали и организовали машинисты и их помощники депо в славном городе Бобруйске. Как сообщают белорусские СМИ:
Они вступили в преступный сговор с пятью жителями городского поселка Октябрьский Гомельской области с целью обогащения за счет государственных средств.
В общем, работники депо писали в документах липовый расход дизеля. Их подельники поджидали тепловоз в лесу, сливали топливо в канистры и сбрасывали их на землю. Потом подбирали, грузили в авто и продавали по заниженной стоимости.
Всего они упёрли 12,5 тонн, на сумму 29 тысяч белорусских рублей (822 357 российских).
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С двумя похитителями поступили довольно гуманно: одного отпустили по амнистии, второму выписали административку. Ещё один успел сбежать за границу. А вот остальные пошли по уголовному делу: «Присвоение и растрата имущества лицом, которому оно вверено, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». Их имущество арестовали.
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Примерно так же видел, идет рыболов с промысла, а за борт мешки летят и коробки и мужики на снегоходах подбирают мимо таможни....