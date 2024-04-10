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Белорусские машинисты научились сливать дизель с тепловоза прямо на ходу

Белорусские машинисты научились сливать дизель с тепловоза прямо на ходу

Автор:
10 апреля 2024 19:11
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Белоруссия   Видео   дизель   кража   тепловоз   топливо   
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Они смогли украсть больше 12 тонн топлива.

Схему придумали и организовали машинисты и их помощники депо в славном городе Бобруйске. Как сообщают белорусские СМИ:

Они вступили в преступный сговор с пятью жителями городского поселка Октябрьский Гомельской области с целью обогащения за счет государственных средств.

В общем, работники депо писали в документах липовый расход дизеля. Их подельники поджидали тепловоз в лесу, сливали топливо в канистры и сбрасывали их на землю. Потом подбирали, грузили в авто и продавали по заниженной стоимости.

Всего они упёрли 12,5 тонн, на сумму 29 тысяч белорусских рублей (822 357 российских).

С двумя похитителями поступили довольно гуманно: одного отпустили по амнистии, второму выписали административку. Ещё один успел сбежать за границу. А вот остальные пошли по уголовному делу: «Присвоение и растрата имущества лицом, которому оно вверено, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».  Их имущество арестовали.

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Метки: Белоруссия   Видео   дизель   кража   тепловоз   топливо   
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7  комментариев
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927k
А.Берестенко 56 минут назад
А разве тепловозы не на тяжелом топливе работают - типа мазут?!
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Сергей Клубков 6 минут назад
Это и в России есть несмотря на всякие антиворовские датчики все ровно с обратки умудряются соляру сливать.
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17k
Alex 8 минут назад
О, есть тема для Форсаж 12: белорусский дрифт ))))- Торетто приезжает в гости к дедушке копать картошку, а в свободное время тырит соляру с тепловозов на ходу))))
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17k
Алексей 14 минут назад
Работал на лесозаводе на погрузке в начале 2000х. Река, фарватер, зима, выше по течению база тралового флота...
Примерно так же видел, идет рыболов с промысла, а за борт мешки летят и коробки и мужики на снегоходах подбирают мимо таможни....
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Mik 22 минуты назад
Если с обраточки сливать так там вообще солярка экстра получается, ни воды, ни грязи чистая как слеза...
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August
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