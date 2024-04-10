Белорусские машинисты научились сливать дизель с тепловоза прямо на ходу

Схему придумали и организовали машинисты и их помощники депо в славном городе Бобруйске. Как сообщают белорусские СМИ:

Они вступили в преступный сговор с пятью жителями городского поселка Октябрьский Гомельской области с целью обогащения за счет государственных средств.

В общем, работники депо писали в документах липовый расход дизеля. Их подельники поджидали тепловоз в лесу, сливали топливо в канистры и сбрасывали их на землю. Потом подбирали, грузили в авто и продавали по заниженной стоимости.

Всего они упёрли 12,5 тонн, на сумму 29 тысяч белорусских рублей (822 357 российских).