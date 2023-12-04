Си Цзиньпин подарил сыну Александра Лукашенко спортивный костюм

В ходе церемонии обмена подарками между главами КНР и Белоруссии Александр Лукашенко получил от своего китайского коллеги вышитую из шёлка картину и корзину яблок из провинции Хунань. Китайское руководство не забыло и про сына Александра Григорьевича, который вместе с отцом прибыл в Китай. Николаю Лукашенко подарили спортивный костюм с английской надписью "Китай" на красной олимпийке.





Лукашенко в ответ преподнёс Си Цзиньпину несколько художественных изделий: панно, скульптурную композицию "Один пояс, один путь" и запечатанный в стекло ювелирный василёк — символ Белоруссии.