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Си Цзиньпин подарил сыну Александра Лукашенко спортивный костюм

Си Цзиньпин подарил сыну Александра Лукашенко спортивный костюм

Автор:
04 декабря 2023 14:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Александр Лукашенко   Видео   Си Цзиньпин   пекин   переговоры   подарки   
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Ну а батьке, чья страсть к сельскому хозяйству известна даже в Поднебесной, подарили яблоки.

В ходе церемонии обмена подарками между главами КНР и Белоруссии Александр Лукашенко получил от своего китайского коллеги вышитую из шёлка картину и корзину яблок из провинции Хунань. Китайское руководство не забыло и про сына Александра Григорьевича, который вместе с отцом прибыл в Китай. Николаю Лукашенко подарили спортивный костюм с английской надписью "Китай" на красной олимпийке.


Лукашенко в ответ преподнёс Си Цзиньпину несколько художественных изделий: панно, скульптурную композицию "Один пояс, один путь" и запечатанный в стекло ювелирный василёк — символ Белоруссии.

Также президент Белоруссии не мог не преподнести главе Китая корзинку с белорусскими продуктами. В ней можно увидеть несколько марок сыров ("Брест-Литовск", "Городень", сыров "Президентский", "Кронос", "Выдержанный"), а также продукция Гродненского мяскомбината. Как отмечает близкий к окружению президента Белорусии Telegram-канал "Пул Первого", Си Цзиньпина заинтересовал набор шоколадных конфет из Белоруссии.

Добавим, что белорусский лидер прибыл Пекин с рабочим визитом на два дня — 3-4 декабря. Во время переговоров председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что между странами есть прогресс по всем вопросам, касающихся стратегического взаимодействия.


"Для Китая сохранение стабильности и долгосрочного развития очень важно. Китайская сторона готова вместе с белорусскими партнерами укреплять стратегическое взаимодействие во имя создания сообщества единой судьбы человечества", — заявил Си Цзиньпин.

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Метки: Александр Лукашенко   Видео   Си Цзиньпин   пекин   переговоры   подарки   
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pynh Час назад
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Борис Карабанов Час назад
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