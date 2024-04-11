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Некоторые строители заслуживают награды за… худшую работу в истории. Но определить лаурета главного приза будет нелегко: неважно, насколько кривыми получились стены или сколько дверей в доме ведет в никуда, всегда найдется работа похуже. И большинство кандидатов на эту премию можно найти в сабреддите r/ConstructionFails.
18. "Я понимаю, что важно, чтобы средства индивидуальной защиты были как новые, но это просто смешно"
23. Вот почему женщины живут дольше
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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29. Там не высоко, насмерть не разобьётся, максимум, что нибудь сломает.