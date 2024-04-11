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Тяп-ляп и готово: 30 строительных ляпов, на которые без слез не взглянешь

Тяп-ляп и готово: 30 строительных ляпов, на которые без слез не взглянешь

Автор:
11 апреля 2024 12:00
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   кривые руки   ляпы   рабочие   строители   фейлы   
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Некоторые строители заслуживают награды за… худшую работу в истории. Но определить лаурета главного приза будет нелегко: неважно, насколько кривыми получились стены или сколько дверей в доме ведет в никуда, всегда найдется работа похуже. И большинство кандидатов на эту премию можно найти в сабреддите r/ConstructionFails.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   кривые руки   ляпы   рабочие   строители   фейлы   
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turyst Час назад
Баяны, в основном.

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Lexx 58 минут назад
2. Это типо залез на столешницу с грязными ногами, помыл в раковине и поднялся дальше.
29. Там не высоко, насмерть не разобьётся, максимум, что нибудь сломает.
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Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1292 поста (1219 в горячем)

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