Некоторые строители заслуживают награды за… худшую работу в истории. Но определить лаурета главного приза будет нелегко: неважно, насколько кривыми получились стены или сколько дверей в доме ведет в никуда, всегда найдется работа похуже. И большинство кандидатов на эту премию можно найти в сабреддите r/ConstructionFails.