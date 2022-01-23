25 преступлений против хорошего вкуса, совершенных дизайнерами интерьера

Говорят, что о вкусах не спорят. Но то, что вы сейчас увидите, - действительно плохо. Это настолько очевидно, что не требует объяснений и не может быть объяснено "уникальностью" или "свежестью дизайнерского решения".

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1. Ларс Ульрих, барабанщик группы Metallica 0 Источник:

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2. Лестница, украшенная валунами (и переломанными конечностями) 0 Источник:

3. Вы можете принять ванну и сразу умереть 0 Источник:

4. Люстра в ресторане, с которой что-то не так 0 Источник:

5. Ванная комната с ковровым покрытием на стенах 0 Источник:

6. Они сказали "полуванна", но этого я не ожидал 0 Источник:

7. Очень плохая идея 0 Источник:

8. Номер в гостинице. А вы думали, что в сказку попали? 0 Источник:

9. Ну очень маленький радиатор! 0 Источник:

10. Нижняя часть лестницы. Зачем? 0 Источник:

11. Пруд с рыбками в гостиной 0 Источник:

12. Белые пятна - не грязь, просто рисунок на мраморном полу 0 Источник:

13. Больно глазам 0 Источник:

14. Мощное эстетическое высказывание 0 Источник:

15. Возможность уединиться? Нет, не слышали 0 Источник:

16. Квартира в Лондоне без входной двери. Просто несколько ступенек под подоконником 0 Источник:

17. В этой ванной комнате слишком много ступеней и выступов 0 Источник:

18. Неприкосновенный запас 0 Источник:

19. Какого черта? 0 Источник:

20. Труднодоступная антресоль 0 Источник:

21. Перекресток трех дорог 0 Источник:

22. Квартира на продажу в Киеве 0 Источник:

23. Студия в аренду. Нет, спасибо 0 Источник:

24. Что курили установщики этих труб? 0 Источник: