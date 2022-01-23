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25 преступлений против хорошего вкуса, совершенных дизайнерами интерьера

25 преступлений против хорошего вкуса, совершенных дизайнерами интерьера (26 фото)

Автор:
23 января 2022 13:46
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: Юмор   горе-дизайн   дизайн   дизайн интерьера   дизайн интерьера дома   ляпы   неудачи   фейлы   
1189
26
Говорят, что о вкусах не спорят. Но то, что вы сейчас увидите, - действительно плохо. Это настолько очевидно, что не требует объяснений и не может быть объяснено "уникальностью" или "свежестью дизайнерского решения".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   горе-дизайн   дизайн   дизайн интерьера   дизайн интерьера дома   ляпы   неудачи   фейлы   
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8  комментариев
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1k
vijilante 14 минут назад
Сульфазину этим дизайнерам !
ТРИЖДЫ В ДЕНЬ !
СТРУЙНО !
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857
SHAGREEN 12 минут назад
Придурок, сделавший унитаз с Ульрихом, сделал гитару из костей собственного дяди.
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29k
Teodor 18 минут назад
Некоторые идеи просто шедевральны! Ну... как образчик дизайнерского мастерства. В свой дом, понятно, такое не хочу...
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22k
Андрей Иванов 21 минуту назад
1. Это пошлость, а не отсутствие вкуса
2. Вкус есть, с мозгами проблема
3. Есть мнение, что справа часть стены опускается как люк, становясь полом на время помывки
4. Электрику надо указывать точное место под люстру, а не не на полметра правее. Или "ведите посередине". Вот где здесь середина?
5. Миленько, башку о стену не разобьёшь. Убираться, правда, дороговато
6. Интересно, скорее всего кладовка.
7. Батхед! Батхед! Там дерьмо, Батхед!
8. Бюджет
9. У меня у друзей дом первый на отопительной цепи микрорайона. Ташкент всю зиму. Так при ремонте на кухне (5 м2) батарею не стали ставить. Отапливается байпасом (перемычкой) и то жарковато
10. Сами зашивали низ лестницы, свои умения красиво отпилить эту хрень оценили отрицательно.
11. Пруд красивый, я б себе сделал, если б бабки были
12. Отсутствие у людей способности видеть картинку, что будет, если эту красоту "захерачить вон туда". Распространено
13. Приют дальтоника. Или индусов, в танцах цвета сливаются
14. Ванна микробиолога
15. Ванная Саши Грей. Все уже всё видели
16. Лондонские трущёбы
17. В Питере похожее делал. Там скорее всего изгибается стояк канализации или даже это нижняя точка входа в дом. А под раковиной насос
18. Справа ванная(поддон), туда не повесишь
19. Стояки там.
20. Если там ёлка или подобное - нормально
21. Нормальная экономия места. Иначе пришлось бы отрезать кучу жилых метров
22. Квартира абстракциониста
23 Жрать, не сходя с унитаза, - в этом что-то есть
24. Этаж примерно 9-й в двадцатичетырёхэтажном здании. Замена местами рабочего стояка отопления и проходного (Один 1-9 этаж, второй 10-24). Те, что в стену - водопровод (на десятом этаже подача через верхний этаж). Стальные трубы меньше не выгнешь
25. Если там чердак - то сойдёт.

В болшинстве случаев - просто обвод нерешаемых мест. Но есть и странный дизайн.
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2k
lekha-fil Полчаса назад
Да уж.
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671
Егор Терентьев 37 минут назад
Каждый дрочит как он хочет
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