25 преступлений против хорошего вкуса, совершенных дизайнерами интерьера

Автор:
23 января 2022 13:46
Говорят, что о вкусах не спорят. Но то, что вы сейчас увидите, - действительно плохо. Это настолько очевидно, что не требует объяснений и не может быть объяснено "уникальностью" или "свежестью дизайнерского решения".
1. Ларс Ульрих, барабанщик группы Metallica
2. Лестница, украшенная валунами (и переломанными конечностями)
3. Вы можете принять ванну и сразу умереть
4. Люстра в ресторане, с которой что-то не так
5. Ванная комната с ковровым покрытием на стенах
6. Они сказали "полуванна", но этого я не ожидал
8. Номер в гостинице. А вы думали, что в сказку попали?
9. Ну очень маленький радиатор!
10. Нижняя часть лестницы. Зачем?
11. Пруд с рыбками в гостиной
12. Белые пятна - не грязь, просто рисунок на мраморном полу
14. Мощное эстетическое высказывание
15. Возможность уединиться? Нет, не слышали
16. Квартира в Лондоне без входной двери. Просто несколько ступенек под подоконником
17. В этой ванной комнате слишком много ступеней и выступов
18. Неприкосновенный запас
20. Труднодоступная антресоль
21. Перекресток трех дорог
22. Квартира на продажу в Киеве
23. Студия в аренду. Нет, спасибо
24. Что курили установщики этих труб?
25. Лестница для самых бесстрашных
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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2. Вкус есть, с мозгами проблема
3. Есть мнение, что справа часть стены опускается как люк, становясь полом на время помывки
4. Электрику надо указывать точное место под люстру, а не не на полметра правее. Или "ведите посередине". Вот где здесь середина?
5. Миленько, башку о стену не разобьёшь. Убираться, правда, дороговато
6. Интересно, скорее всего кладовка.
7. Батхед! Батхед! Там дерьмо, Батхед!
8. Бюджет
9. У меня у друзей дом первый на отопительной цепи микрорайона. Ташкент всю зиму. Так при ремонте на кухне (5 м2) батарею не стали ставить. Отапливается байпасом (перемычкой) и то жарковато
10. Сами зашивали низ лестницы, свои умения красиво отпилить эту хрень оценили отрицательно.
11. Пруд красивый, я б себе сделал, если б бабки были
12. Отсутствие у людей способности видеть картинку, что будет, если эту красоту "захерачить вон туда". Распространено
13. Приют дальтоника. Или индусов, в танцах цвета сливаются
14. Ванна микробиолога
15. Ванная Саши Грей. Все уже всё видели
16. Лондонские трущёбы
17. В Питере похожее делал. Там скорее всего изгибается стояк канализации или даже это нижняя точка входа в дом. А под раковиной насос
18. Справа ванная(поддон), туда не повесишь
19. Стояки там.
20. Если там ёлка или подобное - нормально
21. Нормальная экономия места. Иначе пришлось бы отрезать кучу жилых метров
22. Квартира абстракциониста
23 Жрать, не сходя с унитаза, - в этом что-то есть
24. Этаж примерно 9-й в двадцатичетырёхэтажном здании. Замена местами рабочего стояка отопления и проходного (Один 1-9 этаж, второй 10-24). Те, что в стену - водопровод (на десятом этаже подача через верхний этаж). Стальные трубы меньше не выгнешь
25. Если там чердак - то сойдёт.
В болшинстве случаев - просто обвод нерешаемых мест. Но есть и странный дизайн.
Индусы - это, как ни странно, дальние родственники русских