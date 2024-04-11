Этот ужасный «Оскар»: почему перспективная актриса на несколько лет исчезла с радаров после получения престижной кинопремии?

Получение престижной награды практически ничего не изменило. После церемонии Морено поспешила вернуться на Филиппины, чтобы продолжить работу. У неё не было времени, чтобы остаться и порадоваться своей победе в кругу друзей и коллег. Получив столь впечатляющий титул, она думала, что, возможно, в её карьере что-то изменится. Однако она по-прежнему снималась в одних и тех же типичных этнических ролях.

Однажды агент Риты сказал ей, что именно из-за того, что она сыграла Аниту, продюсер никогда не станет рассматривать её на любую другую роль, которая не относится к этой категории. Тогда она приняла судьбоносное решение. «Все латиноамериканские роли в фильмах были такими формальными», – объясняла она много лет спустя. И я сказала: «Я больше не буду сниматься в ролях героинь с акцентом».