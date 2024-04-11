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Этот ужасный «Оскар»: почему перспективная актриса на несколько лет исчезла с радаров после получения престижной кинопремии?

Этот ужасный «Оскар»: почему перспективная актриса на несколько лет исчезла с радаров после получения престижной кинопремии?

Автор:
11 апреля 2024 10:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Награда   Рита Морено   акцент   анита   голливуд   история   оскар   решение   роль   стереотип   
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Как правило, получение «Оскара» – это гарантия нового витка в карьере актёра или актрисы. Но бывают и редкие исключения, когда звёзды экрана исчезают на долгие годы, получив заветную статуэтку.

Так было с Ритой Морено.

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Рита Морено родилась в 1931 году в Пуэрто-Рико. В 1936 году вместе с матерью переехала в Нью-Йорк. Когда Морено была подростком, они переехали в Голливуд и жили в двух шагах от кинокомпании MGM. Позже она вспоминала, как посетила основателя MGM Луиса Д. Майера в отеле Waldorf-Astoria, и как он воскликнул: «Ух, ты! Она похожа на испанскую Элизабет Тейлор!». На протяжении 1950-х годов девушка снималась в небольших ролях, на которые её утверждали именно за национальность.

Морено рассказывала, что стала универсальным этническим инструментом. Девушка подходила на роль любой не явно белой героини, даже если та не была латиноамериканкой. И называла этот период своей карьеры периодом сумрачной девы. Ей даже пришлось специально осваивать испанский акцент, хотя она превосходно владела английским.

К 1961 году Морено по-прежнему снималась исключительно в ролях латиноамериканок. Но всё изменила роль Аниты в мюзикле «Вестсайдская история».

Даже на съёмках мюзикла Морено приходилось бороться с предрассудками. Именно благодаря Морено текст песни «Америка» был изменён с «Пуэрто-Рико, ты уродливый остров, остров тропических болезней» на «Пуэрто-Рико, преданность моего сердца, пусть оно погрузится обратно в океан». Однако были и другие препятствия, которые она не смогла преодолеть во время съёмок. Так, например, когда девушка пожаловалась на слишком тёмный макияж, её саму обвинили в расизме.

Когда пришло время вручения премии «Оскар» 1962 года, её номинация как лучшей актрисы второго плана в «Вестсайдской истории» действительно стала для Морено шоком. Актриса не рассчитывала на победу в этой номинации. Настолько, что она даже не планировала присутствовать на церемонии, не говоря уже о подготовке речи. И должна была находиться на съёмках фильма на Филиппинах.

Когда назвали имя Риты, и она поднялась на сцену для вручения награды, то произнесла одну из самых коротких речей за всю историю церемонии. Позже она объяснила, что установила для себя два правила: «Не бежать, это недостойно... и никого не благодарить. Они дали роль не в качестве одолжения. Они были вынуждены дать её тебе, потому что ты лучше всех прошла пробы». Морено последовала этим правилам и, не поблагодарив никого в своей речи, быстро сбежала со сцены.

Получение престижной награды практически ничего не изменило. После церемонии Морено поспешила вернуться на Филиппины, чтобы продолжить работу. У неё не было времени, чтобы остаться и порадоваться своей победе в кругу друзей и коллег. Получив столь впечатляющий титул, она думала, что, возможно, в её карьере что-то изменится. Однако она по-прежнему снималась в одних и тех же типичных этнических ролях.

Однажды агент Риты сказал ей, что именно из-за того, что она сыграла Аниту, продюсер никогда не станет рассматривать её на любую другую роль, которая не относится к этой категории. Тогда она приняла судьбоносное решение. «Все латиноамериканские роли в фильмах были такими формальными», – объясняла она много лет спустя. И я сказала: «Я больше не буду сниматься в ролях героинь с акцентом».

Именно по этой причине Морено не работала в Голливуде в течение 7 лет. Всё это время она выступала на сцене, но на большой экран вернулась только в 1968 году, снявшись в фильме «Ночь следующего дня».

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Метки: Награда   Рита Морено   акцент   анита   голливуд   история   оскар   решение   роль   стереотип   
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