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13 женщин, которые получили «Оскар» не как актрисы, а как режиссёры и сценаристы

13 женщин, которые получили «Оскар» не как актрисы, а как режиссёры и сценаристы

Автор:
06 марта 2024 08:49
Сообщество : Кино
Метки: Награда   Режиссёры   актрисы   кино   оскар   сценаристы   фильм   
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Как выглядят эти легендарные дамы, прорвавшиеся в мир кино, который в основном создают мужчины, и завоевавшие главные награды за свои режиссёрские и сценарные работы.

С самого начала истории кино женщины участвовали в создании фильмов не только как актрисы, но имена их были не так известны. Введение премий в области кинематографа, и особенно премии «Оскар», способствовало более широкому их признанию. Однако награждать женщин не спешили. Первая женщина, награждённая за непосредственное создание фильма, а именно за адаптированный сценарий к нему, — Рут Джабвала, которая получила свой «Оскар» в 1987 году. А в 2010 году женщине впервые дали статуэтку за «Лучшую режиссуру».

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Эмма стала второй женщиной, получившей «Оскар» за лучший адаптированный сценарий. Фильм «Разум и чувства» (1995) по роману Джейн Остин в целом получил 7 номинаций премии. Кроме того, Эмма имеет «Оскар» как актриса за лучшую женскую роль в фильме «Говардс-Энд» (1992).

Кэтрин — первая женщина, получившая «Оскар» за режиссуру. В 2010 году её фильм «Повелитель бури» (2008) завоевал шесть наград: лучший фильм, лучший режиссёр, лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж, лучший звук, лучший монтаж звука.

Первая женщина-режиссёр из Дании, получившая «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке — «Месть» (2010).

Фильм «Трудности перевода» (2003) — всего лишь вторая полнометражная режиссёрская работа Софии, которая тут же получила четыре номинации на «Оскар», одна из которых — лучший оригинальный сценарий.

Шан Хейдер получила свой первый «Оскар» за лучший адаптированный сценарий к фильму «CODA: Ребёнок глухих родителей» (2021), признанный также лучшим фильмом того года.

Немка Каролина Линк получила «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке («Нигде в Африке», 2001) и одну номинацию в этой же категории («За гранью тишины», 1996).

Рут стала первой женщиной, награждённой «Оскаром» за лучший адаптированный сценарий. Мелодрама «Комната с видом» (1985) получила три награды из восьми номинаций.

Эмеральд довольно успешная актриса, помимо этого она работала шоураннером сериала «Убивая Еву» (2019), но главная награда досталась ей за сценарий фильма, который она сама и сняла, — «Девушка, подающая надежды» (2020).

На счету Хлои всего четыре режиссёрские работы, третья из них, «Земля кочевников» (2020), завоевала три премии «Оскар»: лучший фильм, режиссура и лучшая женская роль (Фрэнсис Макдорманд).

На последней церемонии «Оскар» канадка завоевала награду за лучший адаптированный сценарий к фильму «Говорят женщины» (2022).

Марлен — сценарист и режиссёр из Нидерландов, первая женщина, которая получила «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке — «Антония» (1995).

Американка выиграла премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий к фильму «Тельма и Луиза» (1991). Она стала первой женщиной-сценаристом, получившей эту награду без соавторства.

Джейн Кэмпион — единственная женщина, которая получила «Оскар» за два разных фильма: за сценарий драмы «Пианино» (1993) и за постановку драматического вестерна «Власть пса» (2021).

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Метки: Награда   Режиссёры   актрисы   кино   оскар   сценаристы   фильм   
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1  комментарий
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Отвратительный Мужик 46 минут назад
Что в очередной раз доказывает что вручение оскаров этим женщинам это политический шаг так как большинство этих фильмов просто дерьмище или унылое говно.
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