13 женщин, которые получили «Оскар» не как актрисы, а как режиссёры и сценаристы

С самого начала истории кино женщины участвовали в создании фильмов не только как актрисы, но имена их были не так известны. Введение премий в области кинематографа, и особенно премии «Оскар», способствовало более широкому их признанию. Однако награждать женщин не спешили. Первая женщина, награждённая за непосредственное создание фильма, а именно за адаптированный сценарий к нему, — Рут Джабвала, которая получила свой «Оскар» в 1987 году. А в 2010 году женщине впервые дали статуэтку за «Лучшую режиссуру».