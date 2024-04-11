В Австралии гигантская волна снесла девочку в бурную воду

На кадрах мужчина с малышкой прогуливаются по пирсу в Северном Вуллонгонге. Внезапно обрушивается волна и сносит девочку. Отец перепрыгивает через перила и падает головой вниз в воду, очевидцы в ужасе кричат.
Одним из тех, кто поспешил на помощь, был Дэвид Грэм. Он рассказал, что отец выбился из сил, но не отпускал ребёнка, пока их не вытащили.
Мелинда Грэм также стала свидетельницей произошедшего, она пыталась успокоить мать девочки.
Мужчина схватил дочь и отчаянно пытался удержаться на плаву.
Тем временем к месту происшествия был направлен спасательный вертолет.
Отец и дочь были доставлены в больницу Вуллонгонга, где им оказали помощь в связи с незначительными ранами.
Несколько недель назад 62-летний британец погиб в деревне Сан-Эстебан-де-Правиа на севере Испании, когда штормовая волна унесла его в море.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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