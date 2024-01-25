FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1158 постов • 49 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Полицейский спас ребёнка, провалившегося под лёд

Полицейский спас ребёнка, провалившегося под лёд

Автор:
25 января 2024 09:52
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Спасение   история   лёд   пруд   ребёнок   утопающий   
861
5
2

21 января мальчик провалился в замёрзший водоём Гладиолус-драйв, штат Арканзас. Первым к месту происшествия прибыл офицер Трой Эллисон из полицейского департамента Джонсборо.

На видео мужчина перепрыгивает через ограждение и бежит к плачущему ребёнку. Две женщины наблюдают за тем, как полицейский подходит к мальчику и говорит: "Хорошо, дружище... Я вытащу тебя, вытащу". В это время ребёнок бессвязно бормочет.

Пока Эллисон успокаивает мальчика, пожарный Шон Моррис бросает верёвку. Затем офицеры быстро вытаскивают ребёнка из ледяной воды и отправляют в местную больницу.


Позже департамент полиции похвалил спасателей в соцсети.

В сообщении говорилось: "Благодарим нашего сотрудника, который отреагировал на звонок о ребёнке на пруду. Офицер Трой Эллисон сразу же бросился на помощь. Он быстро нашёл утопающего, вышел на лёд и вместе с лейтенантом Шоном Моррисом и сотрудниками пожарной службы Джонсборо вытащил его. Мальчика доставили в больницу для обследования".


Департамент также предупредил жителей о необходимости держаться подальше от замёрзших водоёмов.

"Помните, как бы ни было холодно этой зимой, игры на льду никогда не будут безопасными. К счастью, данный вызов закончился благополучно".

17 декабря сёстры из Вермонта играли на пруду и провалились.

80-летняя женщина смогла дотянуться до 6-летней девочки и вытащить её, так как та находилась у берега, но не смогла помочь её 8-летней сестре.

Американка позвонила в службу спасения, всего через несколько минут на помощь прибыла патрульная Мишель Арчер. Она взяла верёвку и прыгнула в водоём. Девочку вытащили и отнесли в машину скорой помощи.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Спасение   история   лёд   пруд   ребёнок   утопающий   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

502024



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Уроки труда — это не математика, тут головой думать нужно
Уроки труда — это не математика, тут головой думать нужно
Ученые закачали цемент в заброшенный муравейник и обнаружили подземный мегаполис
Ученые закачали цемент в заброшенный муравейник и обнаружили подземный мегаполис
Набирающие популярность в сообществах
25&nbsp;января родился Владимир Высоцкий
25 января родился Владимир Высоцкий
Как устроено общество в Мавритании
Как устроено общество в Мавритании
Жить неделю на необитаемом острове и сидеть в интернете за зарплату в 10 000 $ предлагает Opera
Жить неделю на необитаемом острове и сидеть в интернете за зарплату в 10 000 $...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#машина#Прикол#ДТП#авто аварии#кино#Россия#Москва#СССР
#животные#в мире#интересное#люди#история#Автовсячина#природа#забавно#фильм#Разное
#интересно#автомобили#факты#Юмор#аварии#собака#подборка#позитив#Китай#кот
Свобода от комиссий за переводы и платежи Свобода от комиссий за переводы и платежи Усы и лапы примерзли ко льду: волонтеры в Петербурге спасли упавшую с моста кошку Усы и лапы примерзли ко льду: волонтеры в Петербурге спасли упавшую с моста кошку Три недели в цепях: история Элизы Леви Три недели в цепях: история Элизы Леви Согревающие душу кадры спасения телёнка из пруда Согревающие душу кадры спасения телёнка из пруда Умница Коби спас от взрыва целый район Умница Коби спас от взрыва целый район Подводный катер и три дня на дне Атлантики Подводный катер и три дня на дне Атлантики

На что жалуетесь?

Вернуться