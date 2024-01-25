Полицейский спас ребёнка, провалившегося под лёд

21 января мальчик провалился в замёрзший водоём Гладиолус-драйв, штат Арканзас. Первым к месту происшествия прибыл офицер Трой Эллисон из полицейского департамента Джонсборо.
На видео мужчина перепрыгивает через ограждение и бежит к плачущему ребёнку. Две женщины наблюдают за тем, как полицейский подходит к мальчику и говорит: "Хорошо, дружище... Я вытащу тебя, вытащу". В это время ребёнок бессвязно бормочет.
Пока Эллисон успокаивает мальчика, пожарный Шон Моррис бросает верёвку. Затем офицеры быстро вытаскивают ребёнка из ледяной воды и отправляют в местную больницу.
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Позже департамент полиции похвалил спасателей в соцсети.
В сообщении говорилось: "Благодарим нашего сотрудника, который отреагировал на звонок о ребёнке на пруду. Офицер Трой Эллисон сразу же бросился на помощь. Он быстро нашёл утопающего, вышел на лёд и вместе с лейтенантом Шоном Моррисом и сотрудниками пожарной службы Джонсборо вытащил его. Мальчика доставили в больницу для обследования".
Департамент также предупредил жителей о необходимости держаться подальше от замёрзших водоёмов.
"Помните, как бы ни было холодно этой зимой, игры на льду никогда не будут безопасными. К счастью, данный вызов закончился благополучно".
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17 декабря сёстры из Вермонта играли на пруду и провалились.
80-летняя женщина смогла дотянуться до 6-летней девочки и вытащить её, так как та находилась у берега, но не смогла помочь её 8-летней сестре.
Американка позвонила в службу спасения, всего через несколько минут на помощь прибыла патрульная Мишель Арчер. Она взяла верёвку и прыгнула в водоём. Девочку вытащили и отнесли в машину скорой помощи.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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