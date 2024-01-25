Полицейский спас ребёнка, провалившегося под лёд

17 декабря сёстры из Вермонта играли на пруду и провалились.

80-летняя женщина смогла дотянуться до 6-летней девочки и вытащить её, так как та находилась у берега, но не смогла помочь её 8-летней сестре.

Американка позвонила в службу спасения, всего через несколько минут на помощь прибыла патрульная Мишель Арчер. Она взяла верёвку и прыгнула в водоём. Девочку вытащили и отнесли в машину скорой помощи.