Прохожий спас малыша, вышедшего на опасную прогулку

"Просто безумие, а если бы этого мужчины не оказалось поблизости? Мы не задумываемся, что такое может случиться, но это происходит постоянно", - рассказала соседка Микаэла Картер в интервью NBC 10.

Очевидец поделился кадрами спасения в сети. Мужчина в красном балахоне в считанные секунды взобрался на козырёк и взял малыша на руки.