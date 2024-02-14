Прохожий спас малыша, вышедшего на опасную прогулку

Житель Род-Айленда увидел маленького ребёнка на козырьке подъезда. Двухлетний малыш вылез из окна дома на Саут-Мейн-стрит.
По словам полицейских, мать ребёнка оставила окно открытым, чтобы проветрить детскую комнату. К счастью, малыш не пострадал.
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"Просто безумие, а если бы этого мужчины не оказалось поблизости? Мы не задумываемся, что такое может случиться, но это происходит постоянно", - рассказала соседка Микаэла Картер в интервью NBC 10.
Очевидец поделился кадрами спасения в сети. Мужчина в красном балахоне в считанные секунды взобрался на козырёк и взял малыша на руки.
Мишель Хиггинс, находившаяся неподалеку, призналась: "Я всё время думала: "Боже мой. Ребёнок сейчас упадет".
"Я не знаю, как мужчина взобрался на козырёк. Мой сын говорит, что он - Человек-паук. Я считаю его героем. Хотела выйти и обнять его", - добавила женщина.
Мать спохватилась, только когда в дверь позвонил сосед.
О случившемся сообщили в Департамент по делам детей и семьи штата Род-Айленд. Неизвестно, были ли предъявлены обвинения матери ребенка.
Женщина отказалась говорить с NBC 10 о случившемся.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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