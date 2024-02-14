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Прохожий спас малыша, вышедшего на опасную прогулку

Прохожий спас малыша, вышедшего на опасную прогулку

Автор:
14 февраля 2024 10:21
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: США   Спасение   история   опасность   происшествие   ребёнок   
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Житель Род-Айленда увидел маленького ребёнка на козырьке подъезда. Двухлетний малыш вылез из окна дома на Саут-Мейн-стрит.

По словам полицейских, мать ребёнка оставила окно открытым, чтобы проветрить детскую комнату. К счастью, малыш не пострадал.

"Просто безумие, а если бы этого мужчины не оказалось поблизости? Мы не задумываемся, что такое может случиться, но это происходит постоянно", - рассказала соседка Микаэла Картер в интервью NBC 10.

Очевидец поделился кадрами спасения в сети. Мужчина в красном балахоне в считанные секунды взобрался на козырёк и взял малыша на руки.

Мишель Хиггинс, находившаяся неподалеку, призналась: "Я всё время думала: "Боже мой. Ребёнок сейчас упадет".

"Я не знаю, как мужчина взобрался на козырёк. Мой сын говорит, что он - Человек-паук. Я считаю его героем. Хотела выйти и обнять его", - добавила женщина.

Мать спохватилась, только когда в дверь позвонил сосед.

О случившемся сообщили в Департамент по делам детей и семьи штата Род-Айленд. Неизвестно, были ли предъявлены обвинения матери ребенка.

Женщина отказалась говорить с NBC 10 о случившемся.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: США   Спасение   история   опасность   происшествие   ребёнок   
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5  комментариев
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БамбарбияКиргуду Час назад
А спасителя не посадят за домогательства к детям?
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42
Dima 55 минут назад
на лицо присутствие человечности, к слову о героях!
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ollie70 Dima 36 минут назад
и страха. Ведь если бы малыш стал от него убегать и упал бы с крыши......
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